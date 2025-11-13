ETV Bharat / bharat

ఆ నగరాల్లో ఉగ్రదాడులకు కుట్ర- 32 పాత వాహనాలకు మోడిఫికేషన్- ఇద్దరి డైరీల్లో కోడ్ వర్డ్స్!

13కు పెరిగిన దిల్లీ పేలుడు మృతుల సంఖ్య- నాలుగు నగరాల్లో ఉగ్రదాడులకు కుట్ర- 8 మంది అనుమానితుల స్కెచ్- ఒక్కో సిటీకి ఇద్దరు చొప్పున 'ఉగ్ర' టీమ్- ఐఈడీలు సిద్ధం చేసుకున్న నిందితులు -13

Delhi Blast Case Update
Delhi Blast Case Update (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 13, 2025 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Delhi Blast Case Update : దిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు బ్లాస్ట్ కేసు విచారణలో మరిన్ని సంచలన విషయాలు వెలుగుచూశాయి. దేశంలోని మరిన్ని నగరాల్లో ఈవిధమైన ఉగ్రదాడులు జరిపేందుకు అనుమానితులు దాదాపు 32 పాత వాహనాలను కొన్నట్లు ఇంటెలీజెన్స్ వర్గాలు గురువారం వెల్లడించాయి. సమన్వయంతో అన్నిచోట్లా ఈ దాడులు చేయించేందుకు నిందితులు ప్లాన్‌ను రెడీ చేసినట్లు తెలిపాయి.

ఉగ్రదాలను చేసేందుకు ఓ నిందితుడు ఐ20, ఎకో స్పోర్ట్ కార్లను పేలుడు పదార్థాలను అమర్చేందుకు అనుగుణంగా మోడిఫై చేయించినట్లు గుర్తించామని నిఘా వర్గాలు చెప్పాయి. ఇప్పటివరకు నిందితులు ఈ విధంగా ఎన్ని వాహనాలను, ఎక్కడెక్కడ మోడిఫై చేయించారు అనేది తెలుసుకోవడంపై ఫోకస్ పెట్టామని తెలిపాయి. దేశంలోని 4 నగరాల్లో ఉగ్రదాడులు చేసేందుకు 8 మంది అనుమానితులు, ఒక్కో నగరానికి ఇద్దరు చొప్పున కలిసి ప్రణాళికను రెడీ చేసుకున్నారని నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. దాడుల కోసం ఇంప్రూవైజ్డ్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ డివైజ్‌ల (ఐఈడీ)ను నిందితులు సిద్ధం చేసుకున్నారని చెప్పాయి. తాజాగా దిల్లీలో జరిగిన పేలుడు కేసులో నిందితులుగా ఉన్న డాక్టర్ ముజమ్మిల్, డాక్టర్ ఆదిల్, షాహీన్‌లకు గత ఉగ్రదాడులతో ఏవైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో దర్యాప్తు టీమ్‌లు ఉన్నాయి.

రూ.20 లక్షల ఫండింగ్, 'సిగ్నల్ యాప్'లో గ్రూప్‌
దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసు నిందితులంతా కలిసి రూ.20 లక్షలను సేకరించి, నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం వాటిని డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీకి అందించారని నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి. నవంబరు 10న సాయంత్రం దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో బాంబుతో పేలిన కారులో చనిపోయింది డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీయే. రూ.20 లక్షల్లోని నిధులతోనే 20 క్వింటాళ్లకుపైగా ఎన్‌పీకే ఫెర్టిలైజర్ కొన్నట్లు తేలింది. దీనితోనే పేలుడు పదార్థాలను తయారు చేయించారు. ఈ పేలుడు పదార్థాలతో జరిపే ఉగ్రదాడిని సమన్వయం చేసుకునేందుకు డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీ సిగ్నల్ యాప్​లో ఒక గ్రూప్‌ను క్రియేట్ చేశాడని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఆ గ్రూపులో దాదాపు ఇద్దరి నుంచి నలుగురి దాకా సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలిసింది.

ఆ ఇద్దరి డైరీల్లో కోడ్ వర్డ్‌లు
నిందితులు డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీ, డాక్టర్ ముజమ్మిల్‌లకు చెందిన డైరీలను భద్రతా సంస్థలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. వాటిలో నవంబరు 8 నుంచి 12 వరకు తేదీల ముందస్తు ప్లానింగ్ ఉంది. దీంతో మరిన్ని ఉగ్రదాడులు చేయాలనే ప్లాన్‌లో వారు ఉన్నారని స్పష్టమైంది. ఆ డైరీల్లో 25 మంది పేర్లు ఉన్నాయని, వారిలో ఎక్కువ మంది జమ్ముకశ్మీర్, ఫరీదాబాద్‌ వాస్తవ్యులే అని భద్రతా సంస్థలు తెలిపాయి. ముందస్తు ప్లానింగ్ ప్రకారమే దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో ఉగ్రదాడి చేశారని దీన్నిబట్టి అర్థమవుతోందని అంటున్నారు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ సమీపంలో ఉన్న ధౌజ్ గ్రామంలో డాక్టర్ ముజమ్మిల్‌కు రూం ఉంది. అందులో డైరీతో పాటు 360 కేజీల పేలుడు పదార్థాలు లభ్యమయ్యాయి. ఈ రూం ఫరీదాబాద్‌లోని అల్-ఫలా యూనివర్సిటీకి 300 మీటర్ల దూరంలో ఉంది. డాక్టర్ ఉమర్, డాక్టర్ ముజమ్మిల్‌ల డైరీల్లో ఉన్న కోడ్ వర్డ్‌ల అర్థాలు ఏమిటి ? వాటిని ఎందుకు రాశారు ? అనే సమాచారాన్ని తెలుసుకునే దిశగా ప్రస్తుతం దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

అన్సార్ గజ్వతుల్ హింద్‌‌‌‌తో డాక్టర్ ముజమ్మిల్‌కు లింక్
ఉగ్రవాద సంస్థ ఐసిస్‌‌ అనుబంధ విభాగం అన్సార్ గజ్వతుల్ హింద్‌‌‌కు సానుభూతి పరుడిగా మరో నిందితుడు డాక్టర్ ముజమ్మిల్ ఉన్నాడని దర్యాప్తు వర్గాలు తెలిపాయి. 2021 నుంచి 2022 మధ్యకాలంలో ఆయా ఉగ్ర సంస్థల ఉగ్రవాదులతో ఇతడు సంప్రదింపులు జరిపాడని పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత ఇర్ఫాన్ అలియాస్ మౌల్వీ‌కి డాక్టర్ ముజమ్మిల్ పరిచయం అయినట్లు తెలిపారు. అనంతరం సొంతంగా ఒక ఉగ్రవాద గ్రూపును ఏర్పాటు చేసేందుకు డాక్టర్ ముజమ్మిల్, ఇర్ఫాన్ సన్నాహాలు చేసినట్లు చెప్పారు. 2023, 2024 సంవత్సరాల్లో భారత దర్యాప్తు సంస్థలు, భద్రతా విభాగాలు పలుచోట్ల స్వాధీనం చేసుకున్న ఆయుధాలతో ఈ నిందితులకు లింకులు ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. వీరి మొత్తం ఉగ్ర నెట్‌వర్క్‌ను గుర్తించడంతో పాటు ఉగ్రదాడులకు సిద్ధం చేసిన ప్రణాళికలను తెలుసుకునే యత్నాల్లో ప్రస్తుతం దర్యాప్తు సంస్థలు ఉన్నాయి.

13కు పెరిగిన మృతుల సంఖ్య
దిల్లీ బాంబు పేలుడు ఘటనలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 13కు పెరిగింది. గాయపడిన మరో వ్యక్తి చికిత్సపొందుతూ దేశ రాజధానిలోని ఎల్‌ఎన్‌జేపీ ఆస్పత్రిలో తుదిశ్వాస విడిచాడు. చనిపోయిన వ్యక్తిని బిలాల్‌గా గుర్తించారు. గురువారం తెల్లవారుజామునే ఈ సమాచారం ఆస్పత్రి నుంచి తమకు అందిందని దిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ దాడిలో గాయపడిన మరికొందరికి కూడా ఆస్పత్రిలో ప్రస్తుతం చికిత్స జరుగుతోంది.

దిల్లీ పేలుడు కేసులో DNA మ్యాచ్- కారులో ఉన్నది డాక్టర్ ఉమర్ నబీనే!

'దిల్లీ పేలుడు కిరాతక ఉగ్ర ఘాతుకం'- విచారణను వేగవంతంగా చేపట్టాలని కేంద్ర కేబినెట్‌ ఆదేశం

