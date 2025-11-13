అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయానికి షాక్- సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసిన AIU
అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చే నిధులపై దర్యాప్తు చేయాలని ఈడీని ఆదేశించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం
Published : November 13, 2025 at 10:59 PM IST
AIU India on Al Falah University : ఉగ్ర మాడ్యుల్కు అడ్డాగా ఉన్న అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయానికి షాక్ తగిలింది. అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తూ భారత విశ్వవిద్యాలయ సంఘం (AIU) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయం తక్షణమే అమల్లోకి వస్తుందని AIU ప్రధాన కార్యదర్శి పంకజ్ మిట్టల్ వెల్లడించారు. ఇకపై AIUకు సంబంధించిన లోగో, పేరును అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయం వినియోగించుకొకూడదని స్పష్టం చేశారు. రిజిస్ట్రర్డ్ సొసైటీ అండర్ ది సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ 1860 చట్టం కింద AIU ఏర్పడింది.
The membership of AIU accorded to Al-Falah University, Faridabad, Haryana, stands suspended with immediate effect: Association of Indian Universities (AIU) pic.twitter.com/AVOZvpKnUi— IANS (@ians_india) November 13, 2025
అల్-ఫలాహ్ యూనివర్సిటీకి షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చిన న్యాక్
అంతకుముందు అల్-ఫలాహ్ యూనివర్శిటీకి నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడేషన్ కౌన్సిల్ -న్యాక్ సైతం షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఆ విద్యాసంస్థ వెబ్ సైట్లో గుర్తింపు తప్పుగా చూపినందుకు ఈ నోటీసులు జారీ చేసింది. న్యాక్ గుర్తింపు లేకపోయినా అల్ -ఫలాహ్ యూనివర్సిటీ తన వెబ్సైట్లో కళాశాలకు న్యాక్ గుర్తింపు ఉందని బహిరంగంగా ప్రదర్శించింది. ఇది పూర్తిగా తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులను తప్పుదారి పట్టించడమే అని నోటీసుల్లో న్యాక్ పేర్కొంది. 2013లో UGCకి చెందిన న్యాక్ నుంచి ‘ఏ’ గ్రేడ్ అందుకుందని, జాతీయ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. తమది న్యాక్ గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థ అని యూనివర్సిటీ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో కూడా యాజమాన్యం పేర్కొంది. ఈ పరిణామాల వేళ ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి న్యాక్ నోటీసులు ఇచ్చింది. మరోవైపు అల్ ఫలాహ్ విశ్వవిద్యాలయానికి వచ్చే నిధులపై దర్యాప్తు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడీని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
Delhi terror blast case | National Assessment and Accreditation Council (NAAC) issued a show-cause notice to Al-Falah University in Faridabad for displaying false accreditation on its website.— ANI (@ANI) November 13, 2025
The notice reads, " ... it is brought to the notice of naac that the al-falah… pic.twitter.com/Wze75uqUmM
కాగా, ఎర్రకోట వద్ద పేలుడుకు కారణమైన కారును నడిపాడని భావిస్తున్న వైద్యుడు ఉమర్ నబీ, ఫరీదాబాద్లోని అల్-ఫలా యూనివర్సిటీలో రెసిడెంట్ డాక్టర్గా పని చేశాడు. ఇదే యూనివర్సిటీకి చెందిన మరో ఇద్దరు డాక్టర్లు ముజమ్మిల్, షాహిన్లను కూడా 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాల కేసులో పోలీసులు ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. ఇంకా యూనివర్సిటీలోని కొంత మంది వైద్యులు, సిబ్బందిని అధికారులు ప్రశ్నించారు. ఈ పరిణామాలతో అక్కడ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు భయాందోళనలకు గురవుతున్న నేపథ్యంలోనే ఈడీతో పాటు న్యాక్, AIU షాక్ ఇచ్చాయి.
హరియాణా ఫరీదాబాద్ జిల్లా ధౌజ్ గ్రామంలో 76 ఎకరాల్లో అల్ -ఫలాహ్ యూనివర్సిటీ విస్తరించి ఉంది. హరియాణా ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల చట్టం కింద దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 1997లో ఇంజినీరింగ్ కళాశాలగా అది మొదలు కాగా, 2014లో దీనికి యూనివర్సిటీ హోదా దక్కింది. ఇదే యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా 2019లో అల్-ఫలా మెడికల్ కాలేజీని మొదలుపెట్టారు. దిల్లీ జామియా మిలియా యూనివర్సిటీకి కేవలం 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది. ఈ యూనివర్సిటీని 1995లో ఏర్పాటైన అల్-ఫలా ఛారిటబుల్ ట్రస్టు నిర్వహిస్తోంది. అల్-ఫలా క్యాంపస్లోనే 650 పడకల ఆసుపత్రి ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ యూనివర్సిటీకి ఛాన్సలర్గా జావెద్ అహ్మద్ సిద్దిఖీ ఉన్నారు. అల్-ఫలా ఛారిటబుల్ ట్రస్టులో ఆయన మేనేజింగ్ ట్రస్టీ. అల్-ఫలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్కు సంబంధించిన ఆర్థిక అవకతవకల కేసులో సిద్ధిఖీ ఓసారి అరెస్టయినట్లు తెలుస్తోంది.