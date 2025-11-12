కేంద్రం వైఫల్యం వల్లే దిల్లీలో పేలుడు- ఉగ్రమూకలకు భయాన్ని కలిగించేలా దోషులను శిక్షించాలి: ఖర్గే
అత్యున్నత భద్రతా సంస్థలున్న చోటే ఇలాంటి దాడియా? పూర్తి నివేదిక వచ్చాక మాట్లాడుతాం : దిల్లీలో పేలుడు ఘటనపై ఖర్గే స్పందన
Published : November 12, 2025 at 6:51 PM IST
Kharge on Delhi Blast : కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే దిల్లీలో బాంబు పేలుడు జరిగిందని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే ఆరోపించారు. ఉగ్ర మూకలకు భయాన్ని కలిగించేలా, వారికి గట్టి హెచ్చరిక పంపేలా దోషులకు కఠిన శిక్షను విధించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. భద్రతా వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, సీబీఐ లాంటి అత్యున్నత స్థాయి సంస్థలకు నెలవైన దేశ రాజధానిలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు. చాలా భద్రతా విభాగాలు ఉన్నప్పటికీ, దిల్లీలో బాంబు పేలుడును ఆపడంలో కేంద్ర సర్కారు విఫలమైందని ఖర్గే విమర్శించారు. బుధవారం బెంగళూరులో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దిల్లీ బాంబు పేలుడు ఘటనపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) పూర్తి నివేదిక వచ్చే వరకు ఎదురుచూస్తామని, ఆ తర్వాత దీనిపై మాట్లాడుతామని ఖర్గే తెలిపారు. దానిపై నిష్పాక్షిక దర్యాప్తు జరపాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరామన్నారు. ఈ బ్లాస్ట్తో లింకులున్న ఏ ఒక్కరినీ వదలొద్దని పేర్కొన్నారు. డిసెంబరు 1 నుంచి జరగనున్న పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో ఈ అంశంపై చర్చకు డిమాండ్ చేస్తామన్నారు. హరియాణాలో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని వచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ నిజం కానప్పుడు, బిహార్లో ఎన్డీఏ గెలుస్తుందని వచ్చిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎలా నిజమవుతాయని కాంగ్రెస్ చీఫ్ ప్రశ్నించారు. నవంబరు 14 వరకు వేచిచూస్తే అసలు ఫలితం ఏమిటో అందరికీ తెలిసిపోతుందన్నారు.
Bengaluru, Karnataka | On Delhi car blast, Congress National President Mallikarjun Kharge says, " we have demanded an investigation into the bomb blast. a thorough investigation should be conducted, and punishment should be given accordingly. no leniency should be shown to anyone… pic.twitter.com/jrK60w0UrY— ANI (@ANI) November 12, 2025
హోంమంత్రి అమిత్షా రాజీనామా చేయాలి : కేసీ వేణుగోపాల్
దిల్లీ బాంబు పేలుడుకు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ డిమాండ్ చేశారు. విపక్ష పార్టీలన్నీ ఇదే విషయాన్ని చెబుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ పేలుడు భద్రతా వైఫల్యం వల్లే జరిగిందనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తోందన్నారు. దేశంలో ఉగ్రదాడులేం జరగడం లేదని గత పార్లమెంటు సెషన్లో అమిత్షా చెప్పిన మాటలను కేసీ వేణుగోపాల్ తప్పుపట్టారు. ఏకంగా దేశ రాజధానిలో బాంబు పేలుడు జరగడం దురదృష్టకరమన్నారు. భద్రత, రక్షణ విషయాల్లో జరిగిన వైఫల్యం వల్లే ఈ బ్లాస్ట్ జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ బాంబు పేలుడు వెనుక దాగిన అసలు కారణాన్ని తెలుసుకోవాలని దేశ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని, దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయించాలని వేణుగోపాల్ కోరారు. ఇలాంటి ఘటనలు జరిగితే హోంమంత్రిగా ఉన్నవారు నైతిక బాధ్యత వహించాలన్నారు.
దిల్లీ పేలుడు జరిగినప్పుడు రాహుల్ ఎక్కడున్నారు ? : బీజేపీ
దిల్లీలో బాంబు పేలుడు జరిగిన సమయంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ ఉన్నారని బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దిలీప్ జైస్వాల్ ప్రశ్నించారు. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా రాహుల్ స్వేచ్ఛగా మాట్లాడలేకపోతున్నారని విమర్శించారు. బాంబు పేలుడు జరిగిన టైంలో ప్రియాంకాగాంధీ సహా రాహుల్ గాంధీ భారత్ అవతల ఉన్నారని తనకు తెలిసిందన్నారు. ఓట్ల కోసం అందరితో కలిసి వచ్చే రాహుల్ గాంధీ, దేశంపై ఉగ్రదాడి జరిగే టైంలో మాత్రం మాయమైపోతుంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశ భద్రతకు హాని కలిగించేందుకు యత్నిస్తున్న వారితో రాహుల్ గాంధీకి ఏవైనా లింకులు ఉన్నాయా అని దిలీప్ జైస్వాల్ ప్రశ్నించారు. ‘‘దేశాన్ని నాశనం చేయాలని కోరుకునే వాళ్లతో రాహుల్కు ఏవైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా ? ఆయన ఉంటే దేశం పక్షాన ఉండాలి, లేదంటే దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఉండాలి’’ అంటూ ఆయన వివాదాస్పద కామెంట్స్ చేశారు. బిహార్లో మళ్లీ జంగిల్ రాజ్ రాదనే విషయం ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలతో తేలిపోయిందన్నారు. ఎన్డీఏ వెంటే బిహార్ ప్రజలు ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.