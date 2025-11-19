దిల్లీ బ్లాస్ట్ : ఎర్రకోట పార్కింగ్లో బాంబు తయారీ- అంతా కారులోనే!
దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో వెలుగులోకి కీలక విషయాలు- కారులోనే ఉండి బాంబు తయారీ
Published : November 19, 2025 at 3:45 PM IST
Delhi Blast Umar Bomb : దిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు ఘటనలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పేలుడుకు పాల్పడిన ఉమర్ నబీ ఆ బాంబును ఎర్రకోట సమీపంలోని ఓ పార్కింగ్లో కారులోనే తయారు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఉమర్ నబీ కారు తిరిగిన ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించగా ఈ విషయం బయటపడినట్టు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. తొలుత ఎర్రకోట పార్కింగ్ స్థలంలోనే పేలుడు జరపాలని భావించినా ఆ రోజు సందర్శకుల తాకిడి లేనందున వేరే చోట చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
దిల్లీలోకి వచ్చే సమయంలోనే ఉమర్ నబీ తన సహచరులతో టచ్లో ఉన్నాడని అధికారులు గుర్తించారు. ఏ ప్రాంతాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవాలనే దానిపై వారు చర్చలు జరిపినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. ఎర్రకోటకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత కారణంగా దానికి సమీపంలోని పార్కింగ్ ప్రదేశాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఆ రోజు సోమవారం కావడం వల్ల సందర్శకులు ఉండరనే విషయాన్ని వారు పరిగణనలోకి తీసుకోలేదని స్పష్టమవుతోంది. దీంతో అత్యంత రద్దీగా ఉండే నేతాజీ సుభాష్మార్గ్లో పేలుడు నిర్వహించాలని ఉమర్, అతడి నిర్వాహకులు నిర్ణయించుకున్నట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. పేలుడు జరిగిన ప్రదేశానికి ఓవైపు ఎర్రకోట ఉండగా మరోవైపు చాందినీచౌక్ ఉంది.
ఆ మూడు గంటలు కారులోనే
పేలుడు జరిగిన రోజు మధ్యాహ్నం 3:19 గంటల నుంచి 6:28 గంటల వరకు ఎర్రకోట సమీపంలోని పార్కింగ్లో నబీ కారులోనే ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ఆ సమయంలో అతడు ఒక్కసారి కూడా కారు నుంచి దిగలేదని సీసీటీవీ ఆధారంగా తెలుస్తోంది. కారులో ఉన్న సమయంలో ఉమర్ నబీ పేలుడు పదార్థాలను తయారుచేస్తూ ఉండిపోయాడని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అది పూర్తయిన తర్వాత పార్కింగ్ నుంచి కారు బయటకు తీసి ట్రాఫిక్లో వస్తుండగా, దాన్ని పేల్చేశాడని పేర్కొన్నారు. ఫరీదాబాద్లోని ఉగ్ర మాడ్యూల్ గురించి బయటపడిన నేపథ్యంలో ఉమర్ భయపడినట్లు తెలుస్తోంది. అరెస్టు చేస్తారనే భయంతో అంతకుముందే పేలుడు జరపాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అతడు దిల్లీలోకి ప్రవేశించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఎర్రకోట సమీపంలో నవంబర్ 10న జరిగిన పేలుడులో 15 మంది మృతి చెందారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. అయితే ఈ పేలుడుకు కారణమైన హ్యుందాయ్ ఐ20 కారు తనదేనని డాక్టర్ ఉమర్ నబీ సన్నిహితుడు అమీర్ రషీద్ అలీ పేర్కొన్నట్లు అతడి లాయర్ స్మృతి చెప్పారు. దిల్లీ ఉగ్రవాద పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో అమీర్ రషీద్ రిమాండ్ చాలా ముఖ్యమని ఎన్ఐఏ తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ దాడికి సంబంధించి తప్పు చేశాననే భావన, పశ్చాత్తాపం ఏదీ కూడా అతడిలో లేదని ఆమె అన్నారు. దిల్లీ పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఇటీవల జమ్ముకశ్మీర్కు చెందిన అలీని అధికారులు అరెస్టు చేశారు. కారు కొనుగోలు దానిలో పేలుడు పదార్థాలు అమర్చడం, ఆ తర్వాత పేల్చి వేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడని ఎన్ఐఏ పేర్కొంది. రషీద్ను దిల్లీ కోర్టు 10 రోజుల ఎన్ఐఏ కస్టడికీ అప్పగించింది.
