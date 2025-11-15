ETV Bharat / bharat

దిల్లీ ఉగ్రకుట్రకు మాల్దీవులతో లింకులు- మూడేళ్లు అక్కడే ఉన్న డాక్టర్ పర్వేజ్- టెర్రర్ గ్రూపులతో పరిచయం కూడా!

ఎర్రకోట ఉగ్రకుట్రలో బయటపడిన మరో విషయం- మాల్దీవులతో ఉగ్రకుటకు సంబంధాలు

Published : November 15, 2025 at 7:57 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 8:45 PM IST

Delhi Blast Maldives Connection : దిల్లీ కారు బాంబు పేలుడు ఘటన దర్యాప్తులో మరో కీలక విషయం బయటపడింది. ఎర్రకోట ఉగ్ర కుట్రకు మాల్దీవులతో లింకులు ఉన్నట్లు తేలింది. దిల్లీ కారు బాంబు పేలుడు సూత్రధారి షాహీన్ సోదరుడు డాక్టర్ పర్వేజ్ అన్సారీ మూడేళ్లు మాల్దీవుల్లో ఉండి తిరిగి లఖ్​నవూకు వచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. మాల్దీవుల్లోనే పర్వేజ్ ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నట్లు స్పష్టమైంది.

మూడేళ్లు మాల్దీవుల్లో- అక్కడ టెర్రర్ గ్రూప్స్​తో పరిచయాలు
2018లో మాల్దీవులకు వెళ్లిన పర్వేజ్ అన్సారీ మళ్లీ 2021లో లఖ్​నవూకు తిరిగి వచ్చాడు. మాల్దీవుల్లోనే మూడేళ్లు ఉన్నాడు. అక్కడ ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలను ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తన సోదరి డాక్టర్ షాహీన్ పిలుపు మేరకు లఖ్​నవూకు తిరిగి వచ్చాడు. షాహీన్ ఆదేశాల మేరకు జమ్ముకశ్మీర్​కు వెళ్లాడు. అక్కడే రెండు నెలలు తన సోదరితో కలిసి ఉన్నాడు. జమ్ముకశ్మీర్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తన సోదరి షాహీన్ కోసం స్లీపర్ సెల్​గా పనిచేయడం ప్రారంభించాడు.

స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం
మాల్దీవులకు వెళ్లకముందు డాక్టర్ పర్వేజ్ అన్సారీ తన కుటుంబంతో కలిసి లఖ్​నవూలోని లాల్ బాగ్ సమీపంలోని ఖండరి బజార్​లోని ఇంట్లో ఉండేవాడు. మాల్దీవుల నుంచి తిరిగొచ్చాక అతడి లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మారిపోయింది. మదియాన్వ్​లో ప్రత్యేకంగా ఒక ఇల్లు నిర్మించుకుని అక్కడికి మకాం మార్చాడు. ఇల్లు చిన్నది అయినప్పటికీ ఆ ఇంట్లో నుంచి పిల్లల అరుపులు లేదా కేరింతల శబ్దం బయటకి వినిపించేవి కావని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

ఏటీఎస్ ప్రకారం
ప్రస్తుతం దిల్లీ పేలుళ్ల ఘటనలో నిందితురాలు డాక్టర్ షాహీన్, ఆమె సోదరుడు డాక్టర్ పర్వేజ్ అన్సారీ ఉగ్రవాద నిరోధక దళం (ఏటీఎస్), జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎస్ఐఏ) అధీనంలో ఉన్నారు. అయితే 2021లో లఖ్​నవూ రాకముందు అన్సారీ మాల్దీవుల్లో మూడేళ్ల ఉన్నాడని అతడి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల ఫోరెన్సిక్ విశ్లేషణలో వెల్లడైంది. అక్కడే ఉగ్రవాద సంస్థలతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నట్లు తేలింది.

భద్రతా సంస్థల ప్రకారం
డాక్టర్ పర్వేజ్ అన్సారీ మాల్దీవులలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అతడికి ఉగ్రవాద సంస్థలతో పరిచయం ఏర్పడింది. భారత్​కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఉగ్రవాద సంస్థల ఆదేశాల మేరకు పనిచేయడం ప్రారంభించాడు. అందుకు పర్వేజ్ సోదరి షాహీన్ సహాయం చేసింది. పర్వేజ్‌ ను ఉగ్రవాద సంస్థలలోని తన సహచరులతో కలవడానికి ఏర్పాటు చేసింది షాహీన్. ఈ విషయాలు పర్వేజ్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న మొబైల్ ఫోన్, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల నుండి డేటాను విశ్లేషించిన తర్వాత బయటపడింది.

తీవ్రమైన దాడి- దర్యాప్తు వేగవంతం
నవంబరు 10 (సోమవారం) ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడులో 13 మంది ప్రాణాలు విడిచారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు. హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారు కారణంగానే ఈ పేలుడు సంభవించినట్లు అధికారులు విచారణలో తేలింది. సీసీటీవీ దృశ్యాల ఆధారంగా డాక్టర్‌ ఉమర్‌ నబీ కారు నడిపినట్లు వెల్లడైంది. కారులో దొరికిన ఆనవాళ్లను అతడి కుటుంబ సభ్యుల డీఎన్‌ఏతో పరీక్షించగా, కారు నడిపింది ఉమరే అని స్పష్టమైంది. ఈ పేలుడులో అతడు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్​లో ఉగ్ర మాడ్యూల్​ను అధికారులు ఛేదిస్తున్న క్రమంలో ఈ పేలుడు ఘటన సంభవించింది. నిందితుడు ఉమర్​కు ఈ మాడ్యూల్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఉగ్ర నెట్‌ వర్క్‌ వెనుక ఎవరున్నారనే దానిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

ఇప్పటికే ఉగ్రదాడికి సంబంధించి పలువురిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినవారిని వదిలిపెట్టేది లేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ స్పష్టం చేశారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. ఉగ్రఘాతుకానికి పాల్పడినవారిని చట్టం ముందు నిలబెడతామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు సైతం ఉగ్రదాడి వెనుక ఉన్న నెట్​వర్క్​ను కనుగొనే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

