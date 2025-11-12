రిపబ్లిక్ డే రోజున ఎర్రకోటపై దాడికి కుట్ర- విచారణలో వెల్లడించిన నిందితుడు
దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసులో 9వ అరెస్టు- జనవరి మొదటివారంలో ఇద్దరు టెర్రరిస్టుల రెక్కీ- పోలీసు విచారణలో అంగీకరించిన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గనీ
Published : November 12, 2025 at 12:02 PM IST
Red Fort Attack January : దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్ వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనతో ముడిపడిన కీలక వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. నిందితులను జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు విచారించగా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని చెప్పారు. తాము తొలుత ఈ ఏడాది రిపబ్లిక్ డే (జనవరి 26) రోజున ఎర్రకోట లక్ష్యంగా దాడికి ప్లాన్ చేశామని నిందితులు వెల్లడించారు. జనవరి మొదటివారంలో ఎర్రకోట పరిసర ప్రాంతాల్లో పలుమార్లు రెక్కీ కూడా నిర్వహించామని తెలిపారు.
తాను, డాక్టర్ ఉమర్ నబీ (ఉమర్ మహ్మద్) కలిసి రెక్కీ చేశామని దిల్లీ పేలుడు కేసు నిందితుడు డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గనీ పోలీసులకు తెలియజేశాడు. ఈ సమాచారాన్ని తొలుత డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గనీ మొబైల్ ఫోన్ డంప్ డాటా నుంచి పోలీసులు సేకరించారు. దీనిపై అతడిని ప్రశ్నించగా, ఆ వివరాలను ధ్రువీకరించాడు. ఈ ఏడాది రిపబ్లిక్ డే రోజున కుదరనందున, వచ్చే జనవరి 26న దాడి చేయాలని నిర్ణయించామన్నాడు. ఈ సంవత్సరం దీపావళి రోజున కూడా దిల్లీలోని రద్దీ ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు జరిపేందుకు ఉగ్రవాదులు కుట్ర పన్నారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇక సోమవారం రోజే హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో డాక్టర్ ముజమ్మిల్ ఘనీ, డాక్టర్ షాహీన్ సయ్యిద్లను అరెస్టు చేశారు. అక్కడి నుంచి 360 కేజీల అమోనియం నైట్రేట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వారిద్దరూ ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీలోనే చదువుకున్నట్లు గుర్తించారు.
దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసులో 9వ అరెస్టు
దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసులో 9వ అరెస్టు కూడా ఫరీదాబాద్లోనే జరిగింది. హరియాణాలోని మేవాత్ ప్రాంతానికి చెందిన మత ప్రబోధకుడు మౌల్వీ ఇష్తియాఖ్ను జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడు ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ కేంద్రంగా ఉగ్రవాద కుట్ర పన్నినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ కాంప్లెక్స్కు సమీపంలోని ఓ అద్దె ఇంట్లో మౌల్వీ ఇష్తియాఖ్ నివసిస్తున్నాడు. ఆ ఇంటి నుంచి దాదాపు 2,500 కేజీల అమోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం క్లోరేట్, సల్ఫర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణ నిమిత్తం ఇష్తియాఖ్ను శ్రీనగర్కు తరలించారు. కీలక నిందితులుగా ఉన్న డాక్టర్ ముజమ్మిల్ ఘనీ, డాక్టర్ షాహీన్ సయ్యిద్, డాక్టర్ ఉమర్ నబీ, మౌల్వీ ఇష్తియాఖ్లకు ఉన్న సంబంధాల సమాచారాన్ని లోతుగా తెలుసుకోవడంపై పోలీసులు ఫోకస్ పెట్టారు. డాక్టర్ ఉమర్ నబీ జమ్ముకశ్మీర్లోని పుల్వామా వాస్తవ్యుడు. సోమవారం రోజు ఎర్రకోట వద్ద కారుతో బాంబు దాడికి పాల్పడింది ఇతడే. ఇక మౌల్వీ ఇష్తియాఖ్ ఫరీదాబాద్ కేంద్రంగా ముస్లిం యువతలో ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని నూరిపోసేవాడని అంటున్నారు.
సరిగ్గా అమర్చని బాంబే పేలిందా?
తొందరపాటులో సరిగ్గా అమర్చని బాంబే ఎర్రకోట సమీపంలో ఉమర్ నబీ కారులో పేలి ఉండొచ్చని దర్యాప్తు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. దిల్లీ - ఎన్సీఆర్, పుల్వామాలలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో భద్రతా విభాగాలు ఇటీవలే జరిపిన సోదాల వల్లే ఉగ్రవాదుల్లో భయం, నిరాశావాదం పెరిగాయని పోలీసు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఈక్రమంలోనే నిందితులు తమ ఉగ్ర స్థావరాన్ని హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ నుంచి మరోచోటుకు మార్చేందుకు యత్నించి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. డాక్టర్ ఉమర్ నబీ కారులో పేలుడు పదార్థాలను మరోచోటుకు తీసుకెళ్తుండగా, సరిగ్గా అమర్చని బాంబు పేలి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. కారులో పేలిన బాంబు సరిగ్గా అమర్చిలేదని, అందువల్లే పేలుడు తీవ్రత తగ్గిందని చెబుతున్నారు. ఉగ్రవాదులు పేలుడు సామగ్రిని సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించే తొందరపాటులో ఉన్నారని, ఇప్పుడే దాడి చేయాలనే ఆలోచన వారికి లేదని దీన్నిబట్టి స్పష్టమవుతోందని పోలీసు వర్గాలు అంటున్నాయి. దీంతో దిల్లీలో జరిగింది ఆత్మాహుతి దాడి కాదనే వాదన బలపడుతోంది. పాకిస్థాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థలు జైషే మహ్మద్, అన్సార్ గజ్వతుల్ హింద్లు దీని వెనుక ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అవి ఉత్తరప్రదేశ్, హరియాణా, కశ్మీర్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. వైట్ కాలర్ పనులు చేసుకునే వారిని ఉగ్రవాద సంస్థలు రిక్రూట్ చేసుకొని, ఉగ్రదాడులకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాయని చెప్పారు.
అది అమోనియం నైట్రేట్
దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో 12 మంది మృతి చెందారు. దీనిపై దర్యాప్తు సంస్థలు ముమ్మరంగా విచారణ చేపట్టాయి. సంఘటనా స్థలం నుంచి పేలుడు పదార్థాలకు సంబంధించిన 40కిపైగా శాంపిల్స్ను ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లేబొరేటరీ నిపుణులు సేకరించారు. ఒక శాంపిల్ను విశ్లేషించగా, అది అమోనియం నైట్రేట్ అని తేలింది. ఘటనా స్థలిలో 2 కార్ట్రిడ్జ్లు కూడా దొరికాయి.
హై అలర్ట్లో దిల్లీ పోలీసులు
బాంబు పేలుడు ఘటన నేపథ్యంలో దిల్లీ పోలీసులు హై అలర్ట్లో ఉన్నారు. నగరంలోని అన్ని ఎంట్రీ, ఎగ్జిట్ పాయింట్ల వద్ద భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు.టూరిస్టు ప్రాంతాలు, మాల్స్, మత ప్రదేశాలలో భద్రతను పెంచారు. దిల్లీ బ్లాస్ట్ ఘటనను ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రెటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్ ఖండించారు. దానిపై పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు చేయించి, దోషులను శిక్షించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. చనిపోయిన 12 మంది కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈమేరకు ఆంటోనియో గుటెరస్ అధికార ప్రతినిధి ఫర్హాన్ హఖ్ ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.
నాలుగు మృతదేహాలు ఎవరివి?
దిల్లీ బాంబు పేలుడు ఘటన జరిగినప్పటి నుంచి కనిపించకుండా పోయిన తమ వారి గురించి ఎంతోమంది నగరంలోని ఎల్ఎన్జేపీ హాస్పిటల్లో ఆరాతీస్తున్నారు. ఆస్పత్రిలో భద్రపర్చిన డెడ్బాడీలలో తమ వాళ్లు ఉన్నారా అనేది తెలుసుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనలో చనిపోయిన 12 మందిలో 8 మంది ఆచూకీని ఇప్పటికే గుర్తించారు. మిగతా నాలుగు మృతదేహాలు ఎవరివి ? అనేది తెలుసుకునేందుకు వారి డీఎన్ఏ శాంపిల్స్ ద్వారా మెడికో లీగల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ను మొదలుపెట్టారు.
గుర్తుతెలియని మృతదేహాల నుంచి ఏమేం సేకరిస్తారు?
గుర్తుతెలియని మృతదేహాలకు శవ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారని వైద్య నిపుణుడు, ఏషియన్ సొసైటీ ఫర్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ మాజీ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ తమోరిష్ కోలే ఈటీవీ భారత్కు చెప్పారు. 'వారి ఎత్తు, బరువు, శరీర ఆకారం, దంతాల ఛార్టింగ్, ఎముకల్లోని అసాధారణ(ప్రత్యేక) వివరాలు, సర్జికల్ గుర్తులు, టాటూలు, వైకల్యాలు, పుట్టుకతో వచ్చే సమస్యలు వంటివన్నీ నోట్ చేస్తారు. ఇంక్తో లేదా డిజిటల్ రూపంలో మృతదేహం వేలిముద్రలను కూడా నమోదు చేస్తారు. డీఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ కోసం డెడ్ బాడీ నుంచి రక్తం, వెంట్రుకలు, గోర్లు, ఎముకలు, దంతాలను సేకరిస్తారు. వాటన్నింటితో పాటు మొత్తం శరీరం, మొహం హెచ్డీ ఫొటోలు తీస్తారు. చనిపోయిన వ్యక్తి దుస్తులు, ఆభరణాలు, ఐడీ కార్డుల సమాచారాన్ని భద్రపరుస్తారు. ఈ వివరాలను పోలీసులకు, నేషనల్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్ సిస్టమ్లకు పంపిస్తారు. వీటి ఆధారంగా ధ్రువీకరణ జరిగితేనే మెడికో లీగల్ పద్ధతిలో డెడ్బాడీని బంధువులు, సంబంధీకులకు అప్పగిస్తారు' అని డాక్టర్ తమోరిష్ కోలే తెలిపారు.
