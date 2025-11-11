'మోదీ ప్రభుత్వం తాలిబన్లకు అంబులెన్స్లు ఇస్తుంది- సొంత ప్రజలకు కాదు'- కేంద్రంపై ఆప్ ఫైర్
దిల్లీ పేలుడు- కేంద్రంపై విపక్షాలు ఫైర్- మోదీ, అమిత్ షా దీనికి బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్
Published : November 11, 2025 at 8:51 PM IST
Kharge On Explosion In Delhi : దేశరాజధాని దిల్లీ నడిబొడ్డులో కారు పేలుడు సంభవించిన నేపథ్యంలో మోదీ సర్కార్పై విపక్ష పార్టీలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. 'మోదీ ప్రభుత్వం తాలిబన్లకు అంబులెన్స్లు ఇస్తుంది కానీ, సొంత ప్రజలకు కాదని' ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) దిల్లీ రాష్ట్ర కన్వీనర్ సౌరభ్ భరద్వాజ్ విమర్శించారు. సౌరభ్ మంగళవారం లోక్ నాయక్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. బాధిత కుటుంబాలను ఓదార్చారు. ఈ సందర్భంగా మోదీ సర్కార్పై విమర్శలు గుప్పించారు.
"లోక్ నాయక్ ఆసుపత్రి దిల్లీలోని అతిపెద్ద ఆసుపత్రి, అక్కడకు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి (అమిత్ షా) వచ్చి అంతా బాగానే ఉందని చెబుతారు. ముఖ్యమంత్రి వచ్చి అంతా బాగానే ఉందని చెబుతారు. కానీ చాలా మంది బాధితుల వద్ద వాలెట్, ఫోన్, డబ్బు లేదు. మరికొన్ని మృతదేహాలు అక్కడే పడిఉన్నాయని చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి వారందరికీ ప్రభుత్వమే అంబులెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. కానీ ఈ మోదీ సర్కార్ వద్ద అంబులెన్స్లు లేవు. ఈ ప్రభుత్వం తాలిబన్లకు అంబులెన్స్లు అందించగలదు. కానీ సొంత దేశ ప్రజలకు మాత్రం అంబులెన్స్లు అందించలేదు. ఇది చాలా విచారకరం. ఇది తప్పు. ప్రభుత్వం దీని గురించి ఆలోచించాలి."
- సౌరభ్ భరద్వాజ్, ఆప్ దిల్లీ రాష్ట్ర కన్వీనర్
మల్లికార్జున ఖర్గే సోమవారం దిల్లీ పేలుడుపై ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో ఈ పేలుడు ఘటనపై త్వరగా, సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. అలాగే "దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో కారు పేలుడు వార్త విన్నాను. ఇది చాలా బాధాకరం. ఈ ఘటనలో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ప్రాథమిక నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ దుఃఖ సమయంలో మృతుల కుటుంబాలపైనే మా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము" అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.
క్లారిటీ ఇవ్వండి!
దేశరాజధానిలో కారు పేలుడు జరగడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు ఉన్నాయని, అందువల్ల పేలుడుకు సంబంధించిన విషయంలో ప్రజలకు కాస్త క్లారిటీ ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
"దిల్లీలో కారు పేలుడు జరిగి 18 గంటలు గడిచింది. అయినా అది 'దాడి' అవునా, కాదా అనే విషయంలో స్పష్టత రాలేదు. ప్రభుత్వం, కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ, దిల్లీ పోలీసులు ఎవ్వరూ ఈ విషయంలో ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. దేశ రాజధానిలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడంతో ప్రజల్లో భయందోళనలు నెలకొన్నాయి. కాబట్టి కారు పేలుడు ఘటనపై ప్రజలకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. అయితే ఇంత తీవ్రమైన అంశంపై ప్రభుత్వం కీలకమైన సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని కోరడం సముచితం కాదు. అయితే ప్రజలకు అవసరమైన సమాచారం మాత్రం ఇవ్వాలి" అని కాంగ్రెస్ మీడియా, ప్రచార విభాగం అధిపతి పవన్ ఖేరా అన్నారు.
నిందితులను చట్టం ముందు నిలబెట్టాలి
దిల్లీ పేలుడు, హరియాణాలో పేలుడు పదార్థాలు దొరకడం వెనుక వ్యవస్థీకృత నెట్వర్క్ ఉందని సీపీఐ(ఎం) పొలిట్బ్యూరో అభిప్రాయపడింది. దేశరాజధాని నడిబొడ్డున జరిగిన పేలుడును ఖండించింది. నిందితులను చట్టం ముందు నిలబెట్టడం ప్రభుత్వం బాధ్యత అని పేర్కొంది. రెచ్చగొట్టే చర్యల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, శాంతి, సామరస్యాలను కాపాడుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
కేంద్రమే బాధ్యత వహించాలి!
సోమవారం సాయంత్రం ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడుకు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ బాధ్యత వహించాలని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పేర్కొంది. "దేశ రాజధాని భద్రతా ఏర్పాట్లలో తీవ్రమైన లోపాలు ఉన్నాయని, సత్యాన్ని వెలికి తీసేందుకు నిష్పాక్షికమైన దర్యాప్తు చేయాలని" తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ డిమాండ్ చేశారు.
మోదీ, అమిత్ షాపై మహువా విమర్శలు
మరోవైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా ఎక్స్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్షాపై విమర్శలు గుప్పించారు."దిల్లీ పేలుడు ఘటన గురించి విని షాక్కు గురయ్యాను. చాలా మంది మరణించారని విని చాలా బాధపడ్డాను. తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాను. మృతుల కుటుంబాలకు నా సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నాను" అని మొయిత్రా అన్నారు.
India needs a capable Home Minster not a full time Hate Campaign Minister. Isn’t it @AmitShah ‘s duty to protect both our borders as well as our cities? Why is he failing so spectacularly on all counts?— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 11, 2025
Yes. India needs a strong Government to protect us. Other career opportunities await your Honourable self. https://t.co/PaXgaq4qkN— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 11, 2025
"మనకు సమర్థవంతమైన హోం మంత్రి అవసరం. పూర్తి సమయం ద్వేషాలను ప్రచారం చేసే మంత్రి కాదు. మన సరిహద్దులను, అలాగే మన నగరాలను రక్షించడం అమిత్ షా విధి కాదా? ఆయన అన్ని విధాలుగా విఫలమవుతున్నారు."
భారతదేశానికి బలమైన ప్రభుత్వం అవసరం అని గతంలో ప్రధాని మోదీ చేసిన పోస్టును ట్యాగ్ చేస్తూ, మొయిత్రా విమర్శలు గుప్పించారు. " అవును. మనల్ని రక్షించడానికి బలమైన ప్రభుత్వం అవసరం. మీరు వేరే కెరీర్ చూసుకోండి."
- మహువా మొయిత్రా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ
సోమవారం జరిగిన దిల్లీ పేలుడులో ఇప్పటి వరకు 12 మంది మరణించగా, పలువురు ఇంకా చికిత్స పొందుతున్నారు. కాగా ఈ కేసును కేంద్రం ఎన్ఐఏకు అప్పగించింది.