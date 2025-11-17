ఎర్రకోట పేలుడుపై కశ్మీరీ విద్యార్థులందరినీ అనుమానిస్తున్నారు- ప్రధాని జోక్యం అవసరం: జమ్ముకశ్మీర్ స్టూడెంట్స్
దిల్లీ పేలుడు నేపథ్యంలో కశ్మీరీ విద్యార్థులపై బెదిరింపులు, బహిష్కరణలు పెరిగాయ్- మమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు: కశ్మీర్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్
Published : November 17, 2025 at 3:33 PM IST
JKSA Seeks Modi Intervention : అనేక ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కశ్మీరీ విద్యార్థులను ఉగ్రవాదుల్లా చూస్తూ, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని, బహిష్కరణలకు గురిచేస్తున్నారని జమ్ముకశ్మీర్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ (జేకేఎస్ఏ) సోమవారం ఆరోపించింది. దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడు జరిగిన నేపథ్యంలోనే ఇదంతా జరుగుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ప్రత్యేకంగా ఓ సామాజిక వర్గానికి చెందిన విద్యార్థులను కించపరుస్తున్నారని పేర్కొంది. ఈ విషయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జోక్యం చేసుకోవాలని కోరింది.
జేకేఎస్ఏ జాతీయ కన్వీనర్ నాసిర్ ఖుహమి సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, "దిల్లీ పేలుడు తరువాత ఒక ప్రత్యేక సామాజిక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్, హరియాణా, రాజస్థాన్, దిల్లీ మొదలైన రాష్ట్రాల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లో కశ్మీరీ విద్యార్థులు వేధింపులకు గురవుతున్నారు. కశ్మీరీ విద్యార్థులు ఉగ్రవాదాన్ని కాదు, భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్ముతున్నారు. కానీ పలు రాష్ట్రాల్లో అధికారులు, స్థానిక ప్రజలు కశ్మీరీ విద్యార్థులను ఉగ్రవాదుల మాదిరిగా ప్రొఫైల్ చేసి, దుర్భాషలాడుతున్నారు. చాలామంది ఇంటి యజమానులు కశ్మీరీలను ఇళ్లు ఖాళీ చేయాలని చెబుతున్నారు. దీనితో చాలా మంది విద్యార్థులు భయంతో తిరిగి ఇంటికి వచ్చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దిల్లీ పేలుడుపై దర్యాప్తు విషయంలో మా అసోసియేషన్కు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవు. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కశ్మీరీ విద్యార్థులకు భద్రత కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. మమ్మల్ని సామూహికంగా అనుమానించకుండా, అవమానించకుండా నివారించాలి. అందరిలానే కశ్మీరీలు కూడా ఈ హిందూస్థాన్లో భాగం. అందుకే మేము ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని బహిరంగంగా అభ్యర్థిస్తున్నాము" అని అన్నారు.
బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి
ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడును జేకేఎస్ఏ తీవ్రంగా ఖండిస్తోందని నాసిర్ ఖుహమి పేర్కొన్నారు. న్యాయమైన దర్యాప్తు చేసి, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అసోసియేషన్ తరఫున డిమాండ్ చేశారు.
నవంబర్ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు వల్ల 13 మంది చనిపోగా, ఇంకా చాలా మంది గాయాలపాలైన సంగతి తెలిసిందే. దీనిపై ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు చేపడుతోంది. అలాగే దిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ సెల్, క్రైమ్ బ్రాంచ్ లాంటి సంస్థలు కూడా విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా హరియాణాలోని అల్ ఫలా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఇద్దరు వైద్యులను, మరో వ్యక్తిని అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
వైట్కాలర్ టెర్రరిస్టులైన డాక్టర్ మొహమ్మద్, ముస్తాకిమ్లకు కారు పేలుడుకు కారణమైన డాక్టర్ ఉమర్ నబీ సుపరిచితుడమేనని గుర్తించారు. వైట్కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్ కేసులో గతంలో అరెస్ట్ అయిన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గనైతో కూడా వారికి సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వారిని తమదైన రీతిలో విచారణ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా వీరు ఎన్పీకే ఎరువులు సహా పేలుడు పదార్థాలను సేకరించడానికి రూ.26 లక్షల వరకు సేకరించారని ఆధారాలతో సహా గుర్తించారు. అంతేకాదు వీరికి అక్రమంగా ఎరువులు విక్రయించిన ఫరీదాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి గురించి కూడా దర్యాప్తు ఆరా తీస్తున్నారు. అంతేకాదు ఫరీదాబాద్తో పాటు, జమ్మూకశ్మీర్కు చెందిన 500 మందికిపైగా అనుమానిత వ్యక్తులను పోలీసులు తనిఖీ చేశారని అధికారులు తెలిపారు.
ఎర్రకోట బ్లాస్ట్ కేసు: అమీర్కు 10 రోజులు NIA కస్టడీ- మరో నిందితుడికి హైదరాబాద్లో లింకు!
'కశ్మీర్ సమస్యలు ఎర్రకోట వద్ద ప్రతిధ్వనించాయి'- దిల్లీ పేలుడుపై మోహబూబా ముఫ్తీ