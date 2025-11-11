'ఆ భయంతోనే బాంబు పేలుడు- ఆత్మాహుతి దాడి కాదు'- ప్రాథమిక దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు
కీలక అంశాలతో ప్రాథమిక నివేదక వెల్లడి
Published : November 11, 2025 at 11:02 PM IST
Delhi Bomb Blast Red Fort : దిల్లీలో పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు సంస్థలు తమ విచారణను ముమ్మరం చేశాయి. ఈ క్రమంలోనే కీలక అంశాలతో ప్రాథమిక నివేదకను వెల్లడించాయి భద్రతాదళాలు. ఇది ఆత్మాహుతి దాడి కాదని స్పష్టం చేశాయి. టెర్రర్ మాడ్యూల్ దొరికిపోయిన క్రమంలో తానూ పోలీసులకు చిక్కుతాననే భయమే పేలుడుకు కారణమై ఉండొచ్చని చెప్పాయి. ఈ బాంబును ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయలేదని, ఫలితంగానే తీవ్రత తక్కువగా ఉందని అభిప్రాయపడ్డాయి. సాధారణంగానే ఉగ్రదాడులు సూసైడ్ కార్ బాంబింగ్ పద్ధతిని అనుసరించలేదని తెలిపాయి. ఎక్కువ తీవ్రత ఉండేలా లక్ష్యం వైపు రావడం, ఢీ కొట్టడం లాంటివి చేయలేదని చెప్పాయి. ఐఈడీ సైతం సరిగ్గా అమర్చలేదని, ఇంకా కారు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలోనే పేలిందని వెల్లడించాయి.
ఈ పేలుడు ఘటనలో డిటోనేటర్లను వినియోగించినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. ఫరీదాబాద్లోని ఆ ఉగ్రమూకతో దిల్లీలో పేలుడుకు కారణమైన ఐ20 కారు నడుపుతున్న డాక్టర్ ఉమర్ మహ్మద్కు సంబంధం ఉన్నట్లు తేలింది. ఫరీదాబాద్లో పట్టుకున్న పేలుడు పదార్థాలే ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ వద్ద పేలుడు సంభవించిన కారులో ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అంతకుముందు హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లో పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. సోమవారం ఫరీదాబాద్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో బలగాలు విస్తృతంగా సోదాలు నిర్వహించాయి. ఇందులో అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్ సహా సల్ఫర్తో కూడిన 2 వేల 900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలను భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో అరెస్టు చేసిన కశ్మీరీ డాక్టర్ ముజ్మిల్ పనిచేస్తున్న అల్ ఫలహ్ విశ్వవిద్యాలయంలో బలగాలు తనిఖీలు చేపట్టాయి. అతడిపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అక్కడి సిబ్బంది, వైద్యులను ప్రశ్నించారు. అటు ధౌజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో మరొక బృందం సోదాలు చేపట్టింది. తాజాగా దిల్లీ పేలుడు ఘటనకు ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర మాడ్యూల్తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలడంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు, భద్రతా బలాగాలు వరుసగా రెండో రోజు తనిఖీలు చేపట్టారు.
VIDEO | Delhi: Purported CCTV footage shows people panicking during the blast near Red Fort.— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025
The explosion occurred on Monday evening in a slow-moving car at a traffic signal near the Red Fort metro station, killing 12 people, injuring 20, and gutting several vehicles.
(Source:… pic.twitter.com/yInQkSQuFS
ఘటనాస్థలికి చేరుకొన్న NIA, FSL
మరోవైపు దిల్లీ పేలుడు నేపథ్యంలో దేశ రాజధానిలో భద్రతపై కేంద్ర హోంమంత్రి రెండు సార్లు సమీక్షించారు. ఉదయం కర్తవ్య భవన్లో జరిగిన తొలి భేటీలో పేలుడు అనంతర పరిస్థితుల్ని అధికారులు అమిత్ షాకు వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. తర్వాత మరోసారి సమావేశమైన ఆయన, దిల్లీ పేలుడు వెనుక ఉన్నవారందరినీ వేటాడాలని భద్రతా సంస్థలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చారు. అనంతరం దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తును కేంద్ర హోంశాఖ జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ-NIAకు అప్పగించింది. తద్వారా దిల్లీ పేలుడు ఘటనను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉగ్రవాద చర్యగానే భావిస్తున్నట్లు స్పష్టమైంది. ఘటనాస్థలికి చేరుకొని NIA, FSL, ఫోరెన్సిక్ బృందాలు పేలుడుకు సంబంధించిన ఆధారాలు సేకరించాయి. ప్రతి ప్రాంతాన్నిఅధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.
మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం
ఎర్రకోట పేలుడు ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు పరిహారం ప్రకటించింది దిల్లీ ప్రభుత్వం. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.10 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేఖా గుప్తా వెల్లడించారు. శాశ్వత వైకల్యం పొందినవారికి రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడినవారికి రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందించనున్నట్లు చెప్పారు.