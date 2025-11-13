దిల్లీ బ్లాస్ట్: కార్డియాలజిస్ట్ ఆరిఫ్ అరెస్ట్- కుట్రదారులతా ఒకే మెయిల్ ఐడీతో ఛాటింగ్
దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసులో కార్డియాలజిస్ట్ ఆరిఫ్ అరెస్ట్- ఫోన్లోని డాటాను డిలీట్ చేయడానికి ఆరిఫ్ యత్నం- దర్యాప్తులో కీలక వివరాలు వెలుగులోకి!
Published : November 13, 2025 at 4:31 PM IST
Delhi Blast Case : దిల్లీ బాంబు పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు క్రమంలో మరో కీలక అరెస్ట్ జరిగింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో వైద్య విద్యార్థి(కార్డియాలజిస్ట్) డాక్టర్ మహ్మద్ ఆరిఫ్ (32)ను యూపీ యాంటీ టెర్రరిజం స్క్వాడ్(ఏటీఎస్) అదుపులోకి తీసుకుంది. జమ్ముకశ్మీరులోని అనంత్ నాగ్ వాస్తవ్యుడైన అతడు, మూడు నెలల క్రితమే కాన్పూర్లోని గణేశ్ శంకర్ విద్యార్థి మెమోరియల్ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో కార్డియాలజీ మొదటి సంవత్సరం కోర్సులో చేరాడు. దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసు నిందితురాలు డాక్టర్ షాహీన్ ఈ కాలేజీలోనే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసింది. ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులో ఉన్న డాక్టర్ షాహీన్ దర్యాప్తు క్రమంలో ఆరిఫ్ పేరును వెల్లడించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఆరిఫ్ను అరెస్టు చేసి, ప్రశ్నించేందుకు రహస్య ప్రదేశానికి తరలించారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో అరెస్టయిన డాక్టర్ ముజమ్మిల్, డాక్టర్ ఆదిల్, డాక్టర్ షాహీన్ ఎదుట కూర్చోబెట్టి ఆరిఫ్ను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
ఉగ్ర నెట్వర్క్తో టచ్లో ఆరిఫ్
గురువారం తెల్లవారుజామున కాన్పూర్ సమీపంలోని నజీరాబాద్లో ఉన్న డాక్టర్ మహ్మద్ ఆరిఫ్ అద్దె ఇంటికి ఏటీఎస్ పోలీసులు చేరుకోగా, అతడు ఫోన్లోని డాటాను డిలీట్ చేయడానికి యత్నించాడు. అయితే పోలీసులు అతడి ఫోన్, ల్యాప్టాప్లను స్వాధీనం చేసుకొని ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలకు పంపారు. ఆరిఫ్ కాల్ రికార్డులు, ఛాట్స్లోని సమాచారాన్ని బట్టి అతడు దిల్లీ బ్లాస్ట్ కుట్రదారులతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు. డ్రాఫ్ట్ మెసేజ్లను షేర్ చేసుకునేందుకు ఈ కేసు నిందితులంతా ఒకే ఈ-మెయిల్ ఐడీని కలిసి వినియోగించారని గుర్తించామన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ నిఘా నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఈవిధంగా చేసేవారని తెలిపారు. దిల్లీలో పేలుడు జరిగిన రోజున (నవంబరు 10న) నిందితురాలు డాక్టర్ షాహీన్ నెట్వర్క్లోని వ్యక్తులకు ఆరిఫ్ ఫోన్ కాల్స్ చేసినట్లు గుర్తించారు. ఉగ్ర కుట్ర వ్యవహారంలో డాక్టర్ షాహీన్, ఆమె సోదరుడు డాక్టర్ పర్వేజ్లతో ఆరిఫ్ టచ్లో ఉన్నాడని దర్యాప్తు అధికారులు చెప్పారు. డాక్టర్ మహ్మద్ ఆరిఫ్ ఇటీవలే జమ్మూకశ్మీరులోని సొంతూరికి వెళ్లి రావడం, అతడిపై ఉన్న ఉగ్ర లింకుల అనుమానాలకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తోంది.
డాక్టర్ ఉమర్తో డాక్టర్ ముజమ్మిల్ గొడవ
దిల్లీలో బాంబు పేలిన కారులో చనిపోయిన డాక్టర్ ఉమర్ కూడా జమ్మూకశ్మీర్లోని పుల్వామా వాస్తవ్యుడే. దేశంలో నాలుగు ప్రధాన నగరాల్లో బాంబు పేలుళ్ల కోసం డాక్టర్ ఉమర్, డాక్టర్ ముజమ్మిల్, డాక్టర్ ఆదిల్, డాక్టర్ షాహీన్ కలిసి స్కెచ్ గీశారని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. వారంతా కలిసి రూ.26 లక్షలను సమకూర్చుకొని, బాంబులు అమర్చేందుకు 32 పాత వాహనాలను కొన్నట్లు వెల్లడైంది. ఐఈడీ పేలుడు పదార్థాల తయారీ కోసం రూ.3 లక్షలు విలువైన 26 క్వింటాళ్ల ఎన్పీకే ఫెర్టిలైజర్ను కొన్నట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ముడిపడిన లావాదేవీల సమాచారం, డెలివరీ నివేదికలు పోలీసుల చేతికి చిక్కాయి. రూ.26 లక్షలను వినియోగించే విషయంలో డాక్టర్ ఉమర్, డాక్టర్ ముజమ్మిల్ మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని, ఈక్రమంలోనే ఎర్రకోట సమీపంలో డాక్టర్ ఉమర్ కారులోని బాంబు పేలిందని అంటున్నారు. వారిద్దరి గొడవ వల్ల ఉగ్రవాదుల ప్లాన్ మారిందా ? ఉగ్రదాడి చేసే టైంలో మార్పు వచ్చిందా ? అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో దర్యాప్తు అధికారులు ఉన్నారు.
కాలేజీ నిర్వాహకులు, అద్దె ఇంటివారు ఏమన్నారు ?
కార్డియాలజిస్ట్, డాక్టర్ మహ్మద్ ఆరిఫ్ బుధవారం మధ్యాహ్నం కూడా తమ కాలేజీ ఆస్పత్రిలో డ్యూటీ చేశాడని గణేశ్ శంకర్ విద్యార్థి మెమోరియల్ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ చీఫ్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్(కార్డియాలజీ) డాక్టర్ జ్ఞానేంద్ర తెలిపారు. దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసులో గురువారం ఉదయమే అతడిని అరెస్టు చేశారని చెప్పారు. అతడు కాలేజీ క్యాంపస్ బయటే ఉండేవాడన్నారు. రోజూ కామ్గా కాలేజీకి వచ్చి వెళ్లిపోయేవాడని తెలిపారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా కాలేజీలోని మొదటి, రెండో, మూడో సంవత్సరం విద్యార్థులను స్క్రీనింగ్ చేశామన్నారు. ఇక డాక్టర్ అభిషేక్తో కలిసి తన ఇంట్లో ఆరిఫ్ గత నెల రోజులుగా అద్దెకు ఉంటున్నాడని కన్హయ్య లాల్ తెలిపారు. ఆరిఫ్ ఉంటున్న గదిని పోలీసులు తనిఖీ చేశారని ఆయన వెల్లడించారు. ఆరిఫ్ తనకు ఐడీ కార్డును ఇచ్చే ఇంట్లో అద్దెకు దిగాడన్నారు. ఆరిఫ్ అరెస్టును కాన్పూర్ పోలీస్ కమిషనర్ రఘువీర్ లాల్ ధ్రువీకరించారు. కాన్పూర్లో యూపీ ఏటీఎస్ దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఉగ్రలింకులున్న మరింత మంది పేర్లు త్వరలోనే వెలుగులోకి వస్తాయని పోలీసు వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
మరో శరీర భాగం లభ్యం
ఈ కేసు దర్యాప్తుకు ఇంకో కీలక ఆధారం లభించింది. దిల్లీలో బ్లాస్ట్ జరిగిన ప్రదేశానికి సమీపంలోని న్యూ లజ్పత్ రాయ్ మార్కెట్లో గురువారం ఓ శరీర భాగం లభ్యమైంది. దాన్ని ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల కోసం పంపించారు. కేసు విచారణలో ఇది కూడా ఒక కీలక ఆధారంగా మారుతుందని దిల్లీ పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఎర్రకోట సమీపంలో నవంబరు 10న (సోమవారం) సాయంత్రం బాంబు పేలిన ఘటనలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 13కు పెరిగింది. ఇంకొంత మంది క్షతగాత్రులు నగరంలోని ఎల్ఎన్జేపీ ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్నారు.
రెండో కారు సీజ్- మూడోకారు ఎక్కడ ?
హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్లోనూ ఈ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈక్రమంలోనే ఫరీదాబాద్ జిల్లా ఖాండావాలీ గ్రామంలోని రెడ్ ఫోర్డ్ ఎకో స్పోర్ట్ కారు ఉన్న ప్రాంతాన్ని పోలీసులు సీల్ చేశారు. దాన్ని పార్క్ చేసిన వ్యక్తిని కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దిల్లీ బాంబ్ బ్లాస్ట్ కేసు నిందితులు బాంబులను అమర్చి పేల్చేందుకు రెడ్ ఎకో స్పోర్ట్, మారుతీ సుజుకీ బ్రెజా, హ్యూందాయ్ ఐ20 కార్లను కొన్నారని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. హ్యూందాయ్ ఐ20 కారులో నిందితుడు, డాక్టర్ ఉమర్ వెళ్తుండగా దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో భారీ పేలుడు జరిగింది. ఇప్పుడు రెడ్ ఫోర్డ్ ఎకో స్పోర్ట్ కారును పోలీసులు సీజ్ చేశారు. ఇది కూడా డాక్టర్ ఉమర్ నబీ పేరిటే రిజిస్టర్ అయి ఉంది. ఇక మూడో కారు (మారుతీ సుజుకీ బ్రెజా) ఎక్కడుంది అనేది తెలుసుకోడంపై పోలీసులు ఫోకస్ పెట్టారు.
బ్లాస్ట్ను కొనియాడుతూ పోస్ట్లు- మరో 9 మంది అరెస్ట్
దిల్లీ బ్లాస్ట్ నేపథ్యంలో అభ్యంతరకర, వివాదాస్పద సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు పెట్టిన మరో 9 మందిని అసోం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఈ అభియోగంతో రాష్ట్రంలో అరెస్టయిన వారి సంఖ్య 15కు పెరిగింది. ఈవివరాలను అసోం సీఎం హిమంత బిస్వ శర్మ గురువారం వెల్లడించారు. బుధవారం రాత్రే 9 మంది అరెస్టు జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. హింసాకాండను కొనియాడే వాళ్లను అసోం పోలీసులు అస్సలు వదలరని సీఎం స్పష్టం చేశారు. దిల్లీ బ్లాస్ట్ ఘటనను కొనియాడుతూ అసోంలో 35 మంది సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు పెట్టినట్లు గుర్తించామన్నారు. వారందరిపై దర్యాప్తు చేయించి, బంగ్లాదేశ్ లేదా ఏదైనా ఇతర దేశంతో లింకులు ఉన్నట్లు తేలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సీఎం హిమంత హెచ్చరించారు. కానీ మైనర్లు, సైబర్ హ్యాకింగ్ బాధితులను అరెస్టు చేసేది లేదన్నారు. అసోం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జుబీన్ క్షేత్ర వద్ద నిరసన తెలుపుతున్న వ్యక్తుల లాంటి వాళ్లే తప్పుడు సోషల్ మీడియా పోస్ట్లు పెడుతున్నారని ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యానించారు.