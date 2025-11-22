దిల్లీ ఉగ్రదాడి దర్యాప్తు- రూ.5 లక్షలతో AK 47 కొనుగోలు చేసిన ముజిమ్మల్- పేలుడు పదార్థాల నిల్వకు డీప్ ఫ్రీజర్
ఎర్రకోట కారు బాంబు పేలుడు దర్యాప్తులో బయటపడ్డ కీలక విషయాలు- AK-47 కొనుగోలు చేసిన నిందితుడు
Published : November 22, 2025 at 12:36 PM IST
Delhi Car Blast Case : దిల్లీ ఉగ్రదాడి కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న నిఘా సంస్థలు విస్తృతమైన అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద నెట్వర్క్, హ్యాండ్లర్లు, బహుళ సమన్వయ దాడులకు సంబంధించిన సన్నాహాలుకు సంబంధించిన వివరాలను వెలికితీశాయి. ఫరీదాబాద్లో 2500 కిలోల అమ్మోనియం నైట్రేట్ స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత అరెస్టైన నిందితుడు ముజమ్మిల్ రూ. 5 లక్షలకు పైగా ఖర్చు చేసి AK-47 రైఫిల్ను కొనుగోలు చేసినట్లు నిఘా వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ముజమ్మిల్ అరెస్ట్ తర్వాత AK-47 రైఫిల్ను మరో నిందితుడు ఆదీల్ లాకర్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఆయుధ కొనుగోలు వెనుక ఒక బలమైన లింక్ ఉన్నట్లు వెల్లడించాయి.
నిఘా వర్గాల ప్రకారం, ఫరీదాబాద్ మాడ్యూల్లోని ప్రతీ నిందితుడు వేరే హ్యాండ్లర్కు రిపోర్ట్ చేశాడు. ముజమ్మిల్ హ్యాండ్లర్ వేరేగా ఉండగా, దిల్లీ పేలుడు నిందితుడు ఉమర్ మరొకరికి రిపోర్ట్ చేశాడు. మన్సూర్, హషీమ్ అనే ఇద్దరు కీలక హ్యాండర్లు మాడ్యూల్ మొత్తం కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించారు. ఈ హ్యాండ్లర్లు అన్ని స్థాయిల్లో పనిచేస్తున్నారు. దిల్లీ కారు పేలుడు నిందితులు 2022లో ముజమ్మిల్, ఆదీల్, ముజఫర్ అహ్మద్ తెహ్రిక్-ఈ-తాలిబాన్ పాకిస్థాన్ (టీటీపీ)తో సంబంధం ఉన్న ఒకాసా అనే వ్యక్తి సూచనల మేరకు తుర్కియేకు వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి వారు అఫ్గానిస్థాన్కు వెళ్లాల్సి ఉంది. కానీ దాదాపు వారం రోజులు వేచి ఉంచిన తర్వాత హ్యాండ్లర్ వెనక్కి తగ్గాడు. దీంతో వెళ్లలేదు.
టెలిగ్రామ్ ద్వారా సంభాషణలు
ఒకాసా టెలిగ్రామ్ ఐడీ ద్వారా ముజమ్మిల్తో సంభాషించాడని దర్యాప్తు అధికారులు కనుగొన్నారు. ఆ తర్వాత వారి కమ్యూనికేషన్ మరింత పెరిగింది. దిల్లీ బ్లాస్ ప్రధాన నిందితుడు ఉమర్ బాంబు తయారీ వీడియోలు, మాన్యువల్ లు, ఓపెన్ సోర్స్ కంటెంట్ను ఆన్లైన్లో అధ్యయనం చేశాడు. అతను నుహ్ నుంచి రసాయన పదార్థాలను, భగీరత్ ప్యాలెస్, ఫరీదాబాద్ ఎన్ఐటీ మార్కెట్ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలను సేకరించాడు. రసాయనాలను నిల్వ చేయడానికి, పేలుడు మిశ్రమాన్ని సిద్ధం చేయడానికి అతను డీప్ ఫ్రీజర్ను కూడా కొనుగోలు చేశాడు. సమ్మేళనాన్ని స్థిరీకరించడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి ఫ్రీజర్ను ఉపయోగించాడు.
ఇద్దరు నిందితుల మధ్య గొడవ
ఫరీదాబాద్లోని అల్-ఫలా విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో ముజమ్మిల్, ఉమర్ మధ్య డబ్బు విషయంలో పెద్ద గొడవ జరిగింది. ఈ సంఘటనను విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక మంది విద్యార్థులు చూశారు. ఘర్షణ తర్వాత పేలుడు పదార్థాలు ఉన్న తన ఎర్ర ఎకో స్పోర్ట్ కారును ముజిమ్మల్కు ఉమర్ అప్పగించాడు. ఈ మాడ్యూల్ బహుళ ప్రదేశాలలో పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి, ఏకకాలంలో దాడులు చేయడానికి ప్రణాళిక వేసింది. అంతలోనే ఫరీదాబాద్లో భారీగా పేలుడు పదార్థాలు పట్టుబడ్డాయి. అయితే నవంబరు 10న ఉమర్ కారు బాంబు ద్వారా 15 మంది ప్రాణాలను పోగొట్టాడు. అలాగే ఈ దాడిలో ఉమర్ నబీ కూడా మరణించాడు.
అయితే ఈ కేసులో ఇప్పటికే నలుగురు ప్రధాన నిందితులు, పుల్వామాకు చెందిన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్, అనంతనాగ్కు చెందిన డాక్టర్ అదీల్ అహ్మద్, లఖ్నవూకు చెందిన డాక్టర్ షాహీన్ సయీద్, షోపియాన్కు చెందిన ముఫ్తీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్లను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) అదుపులోకి తీసుకుంది. దిల్లీ ఉగ్ర కుట్రలో పాల్గొన్న విస్తృత నెట్వర్క్, ఆర్థిక మూలాలు, అంతర్జాతీయ హ్యాండ్లర్లను గుర్తించడానికి ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేపడుతోంది.
2023లో ప్రణాళిక
అదే సమయంలో జైషే ఉగ్రసంస్థతో సంబంధాలు ఉన్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్ దేశవ్యాప్తంగా దాడులకు కుట్ర పన్నడం నిజమేనని సమాచారం. 2023లోనే ఆ ప్రణాళిక వేసినట్లు బాంబు పేలుడు అనుమానితుడు విచారణలో అంగీకరించినట్లు ఇప్పుడు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి.
దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారు బాంబు పేలుడులో 15 మంది మరణించారు. ఈ ఘటనలో అనేక మంది క్షతగాత్రులయ్యారు. ఉగ్రవాది ఉమర్ ఉన్ నబీ హ్యుందాయ్ ఐ20 కారులో ఆత్మాహుతి చేసుకొని ఈ దారుణాని పాల్పడ్డాడు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. దీంట్లో అల్-ఫలాహ్ వర్సిటీకి చెందిన చాలా మంది డాక్టర్లకు సంబంధాలు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.
