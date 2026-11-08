దీపావళి వేళ ప్రమాదకర స్థాయికి వాయు కాలుష్యం- దిల్లీలో 'గ్రాప్-3' ఆంక్షలు అమలు
Delhi Air Quality Today : దిల్లీలో సగటు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్-A.Q.I 384గా నమోదై 'అత్యంత పేలవమైన' కేటగిరీలో కొనసాగుతుందని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి తెలిపింది.
Published : November 8, 2026 at 9:29 AM IST
దీపావళి పండుగ వేళ దేశ రాజధాని దిల్లీలో వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి-CPCB వివరాల ప్రకారం, ఈ ఉదయం దిల్లీలో సగటు ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్-A.Q.I 384గా నమోదై 'అత్యంత పేలవమైన' కేటగిరీలో కొనసాగుతోంది. నగరంలోని 11 కేంద్రాల్లో కాలుష్య సూచీ 400 దాటి 'తీవ్రమైన' విభాగంలోకి చేరింది. అత్యధికంగా పంజాబీ బాగ్లో 450, ఆర్కే పురంలో 449, ఐఐటీ దిల్లీలో 446, ద్వారకలో 444, ఆనంద్ విహార్లో 328 పాయింట్లుగా నమోదైంది.
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, తక్కువ గాలి వేగం కారణంగా కాలుష్య కారకాలు గాలిలోనే నిలిచిపోతున్నాయి. దీనికి తోడు 21.4 శాతం వాహనాల కాలుష్యం, పొరుగు రాష్ట్రాల్లో పంట వ్యర్థాల దహనం, పండుగ వేడుకలు ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాలుష్య తీవ్రత దృష్ట్యా దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ పరిధిలో ఇప్పటికే 'గ్రాప్-3' ఆంక్షలను అమలు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా అత్యవసరం కాని నిర్మాణ, కూల్చివేత పనులతో పాటు బీఎస్-3 పెట్రోల్, బీఎస్-4 డీజిల్ కార్ల రాకపోకలపై నిషేధం విధించారు.