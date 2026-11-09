దీపావళి టపాసుల ఎఫెక్ట్- విషవాయువులతో ఉక్కిరిబిక్కిరైన దిల్లీ- బీజేపీ, ఆప్ మాటల యుద్ధం
Delhi Air Quality Index Today : దీపావళి వేడుకల్లో పెద్ద ఎత్తున టపాసులు కాల్చడంతో దేశ రాజధాని దిల్లీని దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. గాలి నాణ్యత ప్రమాదకర స్థాయికి పడిపోయింది.
Published : November 9, 2026 at 6:59 AM IST
దీపావళి పండుగ సంబరాలు ముగిసినా, దేశ రాజధాని దిల్లీని మాత్రం కాలుష్యం వదలడం లేదు. పండుగ రాత్రి పెద్ద ఎత్తున టపాసులు కాల్చడంతో నగరమంతా పొగ కమ్ముకుంది. ఇప్పటికే కాలుష్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న దిల్లీ ప్రజలకు దీపావళి టపాసులు మరింత సమస్యగా మారాయి. గాలి నాణ్యత ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో ప్రజలు శ్వాస తీసుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోడ్లపై దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో వాహనదారులకు ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కూడా సరిగా కనిపించని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
దీపావళి రాత్రి 10 గంటల సమయంలో దిల్లీ మొత్తం గాలి నాణ్యత సూచీ (AQI) 371కి చేరింది. నగరంలోని 20 పర్యవేక్షణ కేంద్రాల్లో గాలి నాణ్యత 'తీవ్రమైన' స్థాయికి పడిపోయింది. సోనియా విహార్లో అత్యధికంగా 463 AQI నమోదవగా, జహంగీర్పురిలో 450గా నమోదైంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు, ప్రభుత్వం విధించిన ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున టపాసులు కాల్చారు. దీంతో ఒక్కసారిగా కాలుష్యం పెరిగిపోయింది.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) at ITO is 406, categorised as 'Severe', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 04:20 am) https://t.co/dNLD5CGyVl— ANI (@ANI) November 8, 2026
ఉదయానికి మరింత దిగజారిన పరిస్థితి
దీపావళి రాత్రి కాలుష్యం పెరగడంతో సోమవారం తెల్లవారుజామున పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (CPCB) విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం, పలు ప్రాంతాల్లో గాలి నాణ్యత 'తీవ్రమైన' కేటగిరీలోకి వెళ్లిపోయింది. ఉదయం 4.20 గంటల సమయంలో ఐటీఓ ప్రాంతంలో 406 AQI నమోదైంది. ఇది తీవ్రమైన కాలుష్య స్థాయిని సూచిస్తోంది. ఇక తెల్లవారుజామున 1.30 గంటలకు రాజీవ్ చౌక్లో 381, ఉదయం 4 గంటలకు సౌత్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాంతంలో 360 AQI నమోదైంది. నగరంలోని ఇందర్లోక్ సహా పలు ప్రాంతాలను దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేసింది. దీంతో ఉదయం వేళల్లో రోడ్లపై దూరంగా ఉన్న వాహనాలు, ఇతర వస్తువులు కనిపించడం కష్టంగా మారింది. ఇప్పటికే వాహనాల పొగ, పరిశ్రమల కాలుష్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు టపాసుల పొగ కూడా తోడవడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది.
#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Ghazipur is 418, categorised as 'Severe', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 05:50 am) https://t.co/dIbYaQ64uY— ANI (@ANI) November 9, 2026
ఇప్పటికే GRAP-3 ఆంక్షలు
దిల్లీ-ఎన్సీఆర్ ప్రాంతంలో కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టింది. గాలి నాణ్యత మరింత దిగజారే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలతో దీపావళికి రెండు రోజుల ముందే వాయు నాణ్యత నిర్వహణ కమిషన్ (CAQM) గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP)లో మూడో దశ ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చింది. అయినప్పటికీ దీపావళి రాత్రి టపాసుల వినియోగాన్ని పూర్తిగా నియంత్రించలేకపోయారు. మరోవైపు వాహనాల కాలుష్యం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, పొరుగు రాష్ట్రాల్లో పంట వ్యర్థాలను తగలబెట్టడం వంటి కారణాలు కూడా దిల్లీ గాలి నాణ్యతపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
#WATCH | Delhi | Air Quality Index (AQI) around Akshardham is 337, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot at 06:20 am) https://t.co/s49zF6OIxU— ANI (@ANI) November 9, 2026
ఆప్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం
దిల్లీలో గాలి నాణ్యత పడిపోవడంతో రాజకీయ విమర్శలు కూడా మొదలయ్యాయి. బీజేపీ నేత, దిల్లీ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా, ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్పై విమర్శలు చేశారు. కాలుష్యం పేరుతో దీపావళి, సనాతన ధర్మాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకునే ప్రచారానికి కేజ్రీవాల్ నివాసంలో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. కొందరు ఆప్ నేతలు, డబ్బులు తీసుకున్న ప్రముఖులతో దీపావళికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. దిల్లీ, పంజాబ్లో కాలుష్యానికి గతంలో ఆప్ ప్రభుత్వాల అవినీతి, పాలనా వైఫల్యాలే కారణమని కపిల్ మిశ్రా ఆరోపించారు. దీపావళి పండుగను, హిందూ సంప్రదాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రచారం చేయొద్దని కేజ్రీవాల్కు సూచించారు.
మరోవైపు ఆప్ నేత సౌరభ్ భరద్వాజ్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఉత్తర భారతదేశంలో కాలుష్య సమస్య గత పదేళ్లుగా కొనసాగుతున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన బాధ్యత నుంచి తప్పించుకుంటోందని ఆరోపించారు. ప్రపంచంలోని అత్యంత కాలుష్య నగరాల్లో ఉత్తరప్రదేశ్, బిహార్, హరియాణా, రాజస్థాన్, దిల్లీ, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లోని నగరాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. గతంలో దిల్లీని, ఇప్పుడు పంజాబ్ను కారణంగా చూపుతూ కేంద్రం బాధ్యత నుంచి తప్పించుకుంటోందని విమర్శించారు. సుప్రీంకోర్టు విధించిన టపాసుల ఆంక్షలు కూడా అమలు కాలేదని భరద్వాజ్ ఆరోపించారు. రాత్రి 10 గంటల తర్వాత కూడా టపాసులు కాల్చడాన్ని ఎవరూ అడ్డుకోలేకపోయారని వ్యాఖ్యానించారు. కాలుష్యం నుంచి రక్షించుకునేందుకు తన ఇంట్లో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. బీజేపీ నేతలు కూడా టపాసులు కాల్చుతున్న వీడియోలు బయటకు రావాలని వ్యాఖ్యానించారు.
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