కాలుష్యాన్ని నివారించలేకపోతే- కనీసం ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్పై GST తగ్గించవచ్చు కదా?- కేంద్రంపై హైకోర్టు ఆగ్రహం
దిల్లీ వాయు కాలుష్యంపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం- ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18% జీఎస్టీ ఎందుకు? ప్రజల ప్రాణాల కంటే పన్నులే ముఖ్యమా? అని ప్రశ్న- ఇవాళే దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశం
Published : December 24, 2025 at 3:18 PM IST
HC About Delhi Air Pollution: దేశ రాజధాని దిల్లీలోని నెలకొన్న అత్యవసర వాయుకాలుష్య పరిస్థితులపై దిల్లీ హైకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది. 'మనం రోజుకు సగటున 21వేల సార్లు శ్వాస తీసుకుంటాం. ఈ విషపూరిత వాయువులు పీల్చడం వల్ల కలిగే నష్టాన్ని ఒకసారి అంచనా వేయండి. దేశరాజధాని నగరంలో గాలి నాణ్యత ఇంత దారుణంగా పడిపోయిన తరుణంలో కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై ఇంకా 18 శాతం జీఎస్టీని ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు' అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. ప్రస్తుతమున్న తీవ్ర వాయుకాలుష్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లను 'వైద్య పరికరాలు'గా గుర్తించాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంపై చీఫ్ జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తుషార్ రావు గెడెలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది.
ప్రజలు మరణించిన తరువాత స్పందిస్తారా?
అయితే ఈ అంశంపై స్పందించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత సమయం కోరగా, దిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. "సమయం అంటే ఎప్పుడు? వేల సంఖ్యల ప్రజలు చనిపోయిన తర్వాత స్పందిస్తారా? నగరంలోని ప్రతి పౌరుడికి స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించాల్సిన బాధ్యత మీపై ఉంది. కానీ మీరు అందులో పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. కనీసం ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లనైనా అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కనీస బాధ్యత కాదా?" అని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది.
అవసరమైతే జాతీయ భద్రతా చట్టం (ఎన్ఎస్ఏ) కింద తాత్కాలిక పన్ను మినహాయింపు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు? అని ధర్మాసనం పేర్కొంది. దీనిపై కేంద్రం తన ప్రతిపాదనలను ఈ రోజే కోర్టుకు వివరాలించాలని ఆదేశించింది.
పిటిషనర్ వాదన ఇదే!
అడ్వకేట్ కపిల్ మదన్ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దిల్లీ వాయుకాలుష్యంతో మగ్గిపోతున్న ఈ తరుణంలో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు ఇకపై విలాస వస్తువులు కాదు, కేవలం ప్రాణాలు కాపాడే అత్యవసర పరికరాలు అని అందులో పేర్కొన్నారు. అయితే వీటిపై జీఎస్టీ 18 శాతం ఉండడం వల్ల అవి సామాన్యులకు భారంగా మారాయని అన్నారు. 2020లో కేంద్రం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలను నివారించే ఈ పరికరాలను వైద్య పరికరాలుగా గుర్తించి, వాటిపై జీఎస్టీని 5 శాతానికి తగ్గించాలని కోరారు.