రూ.20వేల తప్పు- SBIకు రూ.1.49 లక్షల జరిమానా- 3 ఏళ్ల న్యాయపోరాటం తర్వాత తీర్పు!

మూడేళ్ల తర్వాత ఫలించిన న్యాయపోరాటం- బాధితుడికి జరిగిన ఆలస్యానికి రోజుకు రూ.100 జరిమానా చొప్పున విధింపు

SBI Compensation
SBI Compensation (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 13, 2026 at 8:41 AM IST

2 Min Read
SBI Compensation Customer Dehradun : ఉత్తరాఖండ్‌లో ATM తప్పిదం కారణంగా స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియాకు భారీ జరిమానా పడింది. రూ.20 వేల లావాదేవీ వివాదం నేపథ్యంలో దెహ్రాదూన్ జిల్లా వినియోగదారుల వివాద పరిష్కార కమిషన్, ఎస్​బీఐ బ్యాంకుకు దాదాపు రూ.1.49 లక్షలు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. దీంతో మూడు సంవత్సరాలపాటు న్యాయపోరాటం చేసిన ఒక ఖాతాదారుకు చివరకు న్యాయం లభించింది. మరి ఆ స్టోరీ ఏంటి? నగదు లావాదేవీ సంబంధించి అసలు ఏం జరిగింది? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అసలేం జరిగింది?
ఇక స్టోరీ విషయానికోస్తే, దెహ్రదూన్​లోని దలన్​వాలా నివాసి అయిన గుర్వంత్ 2022 ఫిబ్రవరి 23న డబ్బులు విత్​డ్రా చేసుకోవడానికి ఏటీఎంకు వెళ్లాడు. రూ.10వేలు కావాలని కార్డ్ స్వైప్​ చేశాడు. అయితే, ఆ సమయంలో డబ్బులు రాకపోగా, మొబైల్​కు కూడా ఎలాంటి మెసేజ్​ రాలేదు. దీంతో అతడు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. కానీ, అది జరిగిన పదిరోజుల తర్వాత అతడి ఖాతాలో నుంచి రూ.20 వేలు విత్​ డ్రా​ అయినట్లు మొబైల్​కు మెసేజ్​ వచ్చింది. అది చూసిన ఆ వ్యక్తి ఒక్కసారిగా షాక్​కు గురయ్యాడు. వెంటనే సంబంధిత బ్యాంకుకు వెళ్లి అధికారులకు జరిగిన విషయం చెప్పాడు. అయితే, బ్యాంకు అధికారులు, అతడి ఖాతా నుంచి నగదు విత్​డ్రా జరిగిందని పేర్కొన్నారు. ఆ విషయంలో తాము కూడా ఏమీ చేయలేమని చెప్పారు.

నగదు విత్​డ్రా అయినట్లు ఆధారాలు చూపించండి!
దీంతో బాధితుడు (గుర్వంత్) 2022 డిసెంబరులో దెహ్రదూన్​ జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్​ను ఆశ్రయించాడు. దీంతో గుర్వంత్​ ఖాతాలో నగదు లావాదేవీలకు కచ్చితమైన ఆధారాలను చూపించాలని బ్యాంకును కోరింది ఫోరం. కానీ, ఆ డబ్బు గుర్వంత్ సింగ్‌కు చేరిందన్న వాస్తవాన్ని బ్యాంకు నిరూపించలేకపోయింది. దీంతో కమిషన్​ చర్యలు తీసుకుంది.

ఆర్​బీఐ మార్గదర్శకాలను ప్రస్తావించిన కమిషన్
ఈ సందర్భంగా ఆర్​బీఐ మార్గదర్శకాలను కమిషన్ ప్రస్తావించింది. వినియోగదారుడు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత 7 పని దినాల్లో సమస్యను పరిష్కరించకపోతే రోజుకు రూ.100 చొప్పున పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్న ఆర్‌బీఐ నిబంధనలను గుర్తుచేసింది. బాధితుడి ఫిర్యాదు చేసిన ఏడు రోజుల తర్వాత నుంచి నిర్ణయం వెలువడే వరకు మొత్తం 1,243 రోజులు గడిచినట్లు కమిషన్ గుర్తించింది.

రూ.1.49 లక్షలు చెల్లించాలి!
ఈ కాలానికి రోజుకు రూ.100 చొప్పున మొత్తం రూ.1,24,300 ఆలస్య జరిమానా విధించింది. అదే సమయంలో ఖాతా నుంచి డెబిట్ అయిన రూ.20 వేల రూపాయలను తిరిగి చెల్లించాలని కూడా సంబంధిత బ్యాంకును ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా మానసిక వేదన, న్యాయ ఖర్చుల కోసం అదనంగా రూ.5 వేల పరిహారం ఇవ్వాలని కమిషన్ పేర్కొంది. ఈ విధంగా మొత్తం రూ.1.49 లక్షలు జరిమానా విధిస్తూ స్టేట్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్ ఇండియాకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు
మరోవైపు, బ్యాంకు ఫిర్యాదులపై ప్రజలకు వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ కీలక సూచనలు చేసింది. "వినియోగదారుడు బ్యాంకుకు ఫిర్యాదు చేసినప్పుడల్లా, రసీదు పొందడం మర్చిపోవద్దు. బ్యాంకులు తరచుగా కస్టమర్ ఫిర్యాదులను నెలల తరబడి ఆలస్యం చేస్తాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో వారు RBI (భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్) నిబంధనలను గుర్తు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ బ్యాంకు ఫిర్యాదును విస్మరిస్తే, వినియోగదారులు నేరుగా జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు." అని అల్కా నేగి, సభ్యురాలు, దెహ్రదూన్​ జిల్లా వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ సూచించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

