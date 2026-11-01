'లగ్జరీ దుస్తులు, మేకప్ కోసం భర్తను వేధించడం క్రూరత్వమే'- విడాకుల కేసులో కోర్టు కీలక తీర్పు
Dehra Family Court Divorce Case : భార్య వేధింపులు, దాడులు, అవమానాలపై భర్త దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్కు ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆమోదించింది.
Published : November 1, 2026 at 11:47 AM IST
భార్యాభర్తల వివాహ బంధంపై హిమాచల్ప్రదేశ్లోని కాంగ్రా జిల్లా దెహరా ఫ్యామిలీ కోర్టు కీలక తీర్పును వెలువరించింది. ఖరీదైన దుస్తులు, మేకప్ వస్తువులు కావలని భర్తపై ఒత్తిడి చేడయం, వాటిని తీరనప్పుడు అతడితోపాటు కుటుంబ సభ్యులను దూషించడం, దాడి చేయడం, అవమానించడం క్రూరత్వం కిందకు వస్తాయని పేర్కొంది. ఈ మేరకు భర్త దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను న్యాయస్థానం ఆమోదించింది.
అసలేం జరిగిదంటే?
మనీశ్ కుమార్, కుంతీ దేవికి 2019 సెప్టెంబర్ 19న హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వివాహమైంది. వీరకి ఒక కుమార్తె ఉంది. ఆమె ప్రస్తుతం తన తల్లి దగ్గర ఉంటోంది. అయితే తన భార్య ప్రవర్తన కారణంగా దాంపత్య సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని, ఇక కలిసి జీవించే పరిస్థితి లేదని అంటూ కోర్టులో విడాకుల పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. పెళ్లయిన సుమారు రెండు నెలలకే ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు మొదలైనట్లు భర్త తన పిటిషన్లో పేర్కొన్నాడు. తన ఆర్థిక స్థోమతకు అనుగుణంగా భార్యకు అవసరమైన వస్తువులు సమకూర్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఆమె మాత్రం ఖరీదైన దుస్తులు, మేకప్ సామగ్రి వెంటనే కొనివ్వాలని పట్టుబట్టేదని ఆరోపించాడు. ఆ డిమాండ్లు తీర్చలేకపోతే తనను దూషించడంతో పాటు గొడవలకు దిగేదని పిటిషన్లో పేర్కొన్నాడు.
కుటుంబ సభ్యులకు అవమానాలు
భార్య తనతో వ్యక్తిగతంగానే కాకుండా ఇతరుల సమక్షంలోనూ దురుసుగా ప్రవర్తించేదని భర్త మనీశ్ కుమార్ ఆరోపించాడు. తన కుటుంబ సభ్యులను కించపరిచేలా మాట్లాడేదని, బంధువుల వద్ద కూడా తాను మంచి భర్తను కాదంటూ ప్రచారం చేసిందని తెలిపాడు. ఇంటి పనులు చేయడానికి నిరాకరించడంతో పాటు చిన్నచిన్న విషయాలకే గొడవ పడేదని పేర్కొన్నాడు. తనపై పలుమార్లు భౌతిక దాడులకు పాల్పడిందని కూడా ఆరోపించాడు. 2020 చెంపదెబ్బలు కొట్టడంతో పాటు కాళ్లు, చేతులతో దాడి చేసిందని పిటిషన్లో వివరించాడు. భార్య ప్రవర్తన వల్ల తాను, తన కుటుంబ సభ్యులు మానసిక వేదనకు, అవమానానికి గురయ్యామని కోర్టుకు తెలిపాడు. 2020 ఆగస్టు 28న తాను ఇంట్లో లేని సమయంలో భార్య ఎవరికీ చెప్పకుండా వైవాహిక ఇంటిని విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయిందని తెలిపాడు. ఆమెను తిరిగి తీసుకువచ్చేందుకు పలుమార్లు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయిందన్నాడు. ప్రతిసారీ అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నాడు. అప్పటి నుంచి ఇద్దరూ వేర్వేరుగా ఉంటున్నారని, తిరిగి కలిసే అవకాశాలు లేవని కోర్టుకు వివరించాడు.
రెండు కారణాలతో విడాకుల మంజూరు
ఈ పిటిషన్ను మనీశ్ కుమార్ 2024 ఫిబ్రవరి 20న దాఖలు చేశాడు. మార్చి 1న కోర్టులో కేసును విచారించేందుకు కోర్టు అంగీకరించింది. భర్త సమర్పించిన వాటిని ఖండిస్తూ భార్య తరఫున ఎలాంటి వాదనలు, ఆధారాలు సమర్పించలేదు. దీంతో 2024 ఆగస్టు 6న కోర్టు ఏకపక్ష విచారణ చేపట్టింది. భర్త సమర్పించిన సాక్ష్యాలను న్యాయస్థానం పరిశీలిచింది. భార్య భర్తను, అతడి కుటుంబ సభ్యులను పలుమార్లు వేధించినట్లు, బహిరంగంగానూ అవమానించినట్లు గుర్తించింది. భర్త సమర్పించిన ఆధారాలు క్రూరత్వం, పరిత్యాగం రెండింటినీ నిరూపించేందుకు సరిపోతాయని కోర్టు పేర్కొంది. భార్య ప్రవర్తనతో దాంపత్య బంధం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నదని, 2020 ఆగస్టు నుంచి విడిగా ఉంటున్న దంపతులు తిరిగి కలిసి జీవించే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని అభిప్రాయపడింది. ఈ క్రమంలో మనీశ్ కుమార్ దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్ను ఆమోదించింది. క్రూరత్వం, పరిత్యాగం అనే రెండు కారణాల ఆధారంగా వివాహాన్ని రద్దు చేస్తూ 2026 అక్టోబర్ 30న అదనపు ప్రిన్సిపల్ జడ్జి సప్నా పాండే తీర్పు వెలువరించారు.
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