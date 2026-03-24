భారత్ సైనిక సన్నద్ధతపై రక్షణమంత్రి సమీక్ష
భారత భద్రత సైనికపరమైన సన్నద్ధతపై రాజ్నాథ్ సమావేశం
Published : March 24, 2026 at 12:16 PM IST
Rajnath Singh Defence Meeting : అంతర్జాతీయ, ప్రాంతీయ సైనిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత భద్రత, సైనికపరమైన సన్నద్ధతపై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కీలకమైన సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. మంగళవారం న్యూదిల్లీలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ అమర్ ప్రీత్ సింగ్, జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది, అడ్మిరల్ దినేశ్ కే త్రిపాఠి, డీఆర్డీఓ ఛైర్మన్ సమీర్ కామత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల భారత్పై పడుతున్న ప్రభావం గురించి సోమవారం రోజు లోక్సభకు ప్రధాని మోదీ వివరించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. పశ్చిమాసియా సైనిక ఉద్రిక్తతలు, భారతదేశ ఇంధన భద్రతపై మంగళవారం సాయంత్రంలోగా ప్రధాని మోదీ రాజ్యసభలోనూ మాట్లాడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈనేపథ్యంలో భారత్ సైనిక సన్నద్ధతపై రక్షణ మంత్రి సమీక్షను నిర్వహించడం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
Delhi | Defence Minister Rajnath Singh chairs a review meeting in the wake of recent global/regional security events, and also to review India’s defence preparedness. CDS General Anil Chauhan, the three service chiefs, DRDO Chairman Dr Samir Kamat, and others present at the… pic.twitter.com/Zpvuu6c4ER— ANI (@ANI) March 24, 2026