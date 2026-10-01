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600 మిలియన్ డాలర్లను దాటనున్న బ్రహ్మోస్​ ఎగుమతులు- మూడు దేశాలతో ఒప్పందాలు

సుమారు 330 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన బ్రహ్మోస్ క్షిపణి వ్యవస్థను ఇప్పటికే ఫిలిప్పీన్స్‌కు అందజేశామని రక్షణ కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సింగ్ వెల్లడి

Brahmos Missile Exports
రక్షణ కార్యదర్శి రాజేష్ కుమార్ సింగ్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 7:44 PM IST

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Brahmos Missile Exports : బ్రహ్మోస్​ ఎగుమతులు 600 మిలియన్ డాలర్లను దాటనున్నాయని రక్షణ కార్యదర్శి రాజేశ్ కుమార్ సింగ్ అన్నారు. ఇండోనేషియా, వియత్నాంతో సహా మూడు ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు ఈ అత్యాధునిక వ్యూహాత్మక వ్యవస్థను విక్రయించడానికి ఒప్పందాలు కుదిరాయని తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రముఖ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన వివరించారు. ఈ క్షిపణికి గాలి నుంచి ప్రయోగించే వెర్షన్ కూడా ఉందని, ఇది సుఖోయ్ విమానాలపై గొప్ప విజయం సాధించిందన్నారు. సుమారు 330 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన బ్రహ్మోస్ క్షిపణి వ్యవస్థను ఇప్పటికే ఫిలిప్పీన్స్‌కు అందజేశారని చెప్పారు. వియత్నాంకు సుమారు 100 మిలియన్ డాలర్లు, ఇండోనేసియాకు దాదాపు 200 మిలియన్ డాలర్ల ఎగుమతులు కానున్నాయని వివరించారు.

"భారత్​లో అభివృద్ధి చెందుతున్న ఎగుమతుల ప్రస్థానానికి బ్రహ్మోస్ ఒక మైలురాయి వంటిది. మనం ఎగుమతి చేయగలిగే అత్యున్నత శ్రేణి వ్యూహాత్మక వ్యవస్థల్లో ఇది ఒకటి. ఫిలిప్పీన్స్‌తో ప్రారంభించిన ఎగుమతులు ఇప్పుడు ఇండోనేషియా, వియత్నాంలతో సహా మూడు ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు దీనిని విక్రయించడానికి మనం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాం. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఈ వ్యవస్థ యుద్ధంలో తన సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంది. ఈ క్షిపణికి గాలి నుంచి ప్రయోగించే వెర్షన్ కూడా ఉంది. ఇది సుఖోయ్ విమానాలపై గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది. ఈ ప్రత్యేక వ్యవస్థకు అపారమైన సామర్థ్యం ఉంది. ఇది మన ఎగుమతుల జోరుకు మూలస్తంభాల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను."
--రాజేశ్ కుమార్ సింగ్, రక్షణ కార్యదర్శి

ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి ప్రయోగించే స్వదేశీ ఆకాశ్ క్షిపణి వ్యవస్థను, సైనిక సాంకేతికతలో స్వావలంబన దిశగా భారతదేశం చేస్తున్న ప్రయాణంలో ఒక కీలక మైలురాయిగా ప్రశంసించారు. బలమైన దేశీయ ఆర్డర్‌లతో పాటు అంతర్జాతీయ రక్షణ మార్కెట్లలో విస్తరిస్తున్న ఎగుమతుల కారణంగా ఆకాశ్ వ్యవస్థ స్థిరమైన ఉత్పత్తి దశలోకి ప్రవేశించిందన్నారు. "ఆకాశ్, ఇది మన విజయ గాథల్లో ఒకటి అని నేను చెబుతాను. ఇది మన స్వదేశీ క్షిపణి రూపకల్పన, ఉత్పత్తి వ్యవస్థ ప్రతిభను చూపిస్తుంది. అధిక వేగంతో దూసుకొచ్చే గగనతల లక్ష్యాలను ఎదుర్కోవడంలో ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది" అని రక్షణ కార్యదర్శి అన్నారు.

అంతకుముందు బ్రహ్మోస్‌ను కేవలం ఒక క్షిపణిగా మాత్రమే కాకుండా దేశం పెరుగుతున్న స్వదేశీ సామర్థ్యాలకు చిహ్నంగా రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అభివర్ణించారు. ఈ క్షిపణిలో సాంప్రదాయ వార్‌హెడ్, అధునాతన గైడెడ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఇది సూపర్‌సోనిక్ వేగంతో సుదూర లక్ష్యాలను ఛేదించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. వేగం, కచ్చితత్వం, శక్తి కలిపి బ్రహ్మోస్‌ను ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా నిలుపుతుంది.

భారత రక్షణ పరికరాలు ఇప్పుడు 80కి పైగా దేశాలకు ఎగుమతులు అవుతున్నాయి. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రక్షణ రంగ ఎగుమతులు రూ. 38,424 కోట్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఇది గత ఆర్థిక సంవత్సరంలోని రూ. 23,622 కోట్ల గణాంకాలతో పోలిస్తే రూ. 14,802 కోట్లు (62.66శాతం) అధికం. ఇందులో రక్షణ రంగ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (DPSU) 54.84శాతం కాగా, ప్రైవేట్ రంగం 45.16శాతం వాటాను అందించాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే DPSUల ఎగుమతులు 151శాతం మేర భారీగా పెరగగా, ప్రైవేట్ సంస్థలు 14శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. విలువ పరంగా చూస్తే, ప్రైవేట్ రంగం రూ. 17,353 కోట్ల విలువైన రక్షణ ఎగుమతులను చేపట్టగా, DPSUలు రూ. 21,071 కోట్ల వాటాను అందించాయి. అంతకుముందు ఆర్థిక సంవత్సరంలో వీటి విలువలు వరుసగా రూ. 15,233 కోట్లు, రూ. 8,389 కోట్లుగా ఉన్నాయి.

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