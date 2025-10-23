రూ.79వేల కోట్లతో ఆయుధాల కొనుగోలు- ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రెండో అతి పెద్ద నిర్ణయం
Published : October 23, 2025 at 8:52 PM IST
Defence Procurement India : ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రక్షణ సామర్థ్యం పెంపుపై భారత్ దృష్టి సారించింది. శుత్రు దేశాలు ఏ మార్గంలో దాడులు చేసినా దీటుగా సమాధానమిచ్చేందుకు త్రివిధ దళాల బలాన్ని వేగంగా పెంచుతోంది. 2035 నాటికల్లా దేశానికి సుదర్శన చక్ర భద్రతా కవచాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న భారత్ ఆ దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే త్రివిధ దళాల శక్తిని వేగంగా పెంచుతోంది. సైనిక సామర్థ్యాలను పెంచేందుకు నాగ్ క్షిపణులు, ఉభయచర యుద్ధ నౌకలు, ఎలక్ట్రానిక్ గూఢచర్యం, నిఘా వ్యవస్థలు సహా 79 వేల కోట్ల విలువైన ఆయుధాలు, సైనిక హార్డ్వేర్ కొనుగోలు ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగిన డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ (DAC) సమావేశంలో ఈ కొనుగోలు ప్రతిపాదనలు ఆమోదం పొందాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రక్షణ సామర్థ్యం పెంపులో భాగంగా భారత్ తీసుకున్న రెండో అతి పెద్ద నిర్ణయంగా అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. అంతకుముందు రూ.67 వేల కోట్ల ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపారు.
కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిన ఆయుధాల్లో భారత నౌకాదళం కోసం ల్యాండింగ్ ప్లాట్ఫాం డాక్స్లు (LPDS), 30-ఎంఎం నావల్ సర్ఫేస్ గన్స్ (NSGS), అధునాతన తేలికపాటి టార్పెడోస్ (ALWTS), ఎలక్ట్రో ఆప్టికల్ ఇన్ఫ్రా-రెడ్ సెర్చ్ అండ్ ట్రాక్ సిస్టమ్, 76-ఎంఎం సూపర్ ర్యాపిడ్ గన్ మౌంట్ ఉన్నాయి. LPDల కొనుగోలు వల్ల సైన్యం, వైమానిక దళంతో కలిసి నౌకాదళం ఉమ్మడి కార్యకలాపాలను చేపట్టడానికి సహాయపడుతుందని కేంద్రం తెలిపింది. LPDలు భారీ సామగ్రిని రవాణ చేయడానికి, సైనికులను దింపడానికి ఉపయోగించే యుద్ధ నౌకలని పేర్కొంది. LPDలతో మానవతా సహాయం, విపత్తు సహాయ చర్యలు వంటివి కూడా చేపట్టడానికి వీలుంటుందని తెలిపింది. నావల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజికల్ లాబొరేటరీ, DRDO స్వదేశీయంగా అభివృద్ధి చేసిన ALWTలతో సంప్రదాయ, అణు, మిడ్జెట్ జలాంతర్గాములను లక్ష్యంగా చేసుకోగలమని పేర్కొంది. 30-ఎంఎం నావల్ సర్ఫేస్ గన్స్తో భారత నౌకాదళం, భారత తీర రక్షక దళం తక్కువ తీవ్రత గల సముద్ర కార్యకలాపాలను నిర్వహించవచ్చని తెలిపింది.
భారత సైన్యం కోసం నాగ్ క్షిపణి వ్యవస్థ ట్రాక్డ్ Mk-II NAMIS, గ్రౌండ్-బేస్డ్ మొబైల్ ELINT ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్, అధిక చలనశీలత వాహనాల HMVS కొనుగోలుకు ఆమోదం లభించింది. NAMIS కొనుగోలుతో శత్రు యుద్ధ వాహనాలు, బంకర్లు, ఇతర ఫీల్డ్ ఫోర్టిఫికేషన్లను నిష్క్రియం చేసే సామర్థ్యాన్ని సైన్యానికి మెరుగుపరుస్తుంది. GBMESలు శత్రు కార్యకలాపాల ఎలక్ట్రానిక్ గూఢచర్య సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. అధిక చలనశీలత వాహనాలు HMVSల వల్ల విభిన్న భౌగోళిక భూభాగాల్లో దళాలకు లాజిస్టిక్ మద్దతు గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. భారత వైమానిక దళం కోసం కొలాబరేటివ్ లాంగ్ రేంజ్ టార్గెట్ సాచురేషన్/డిస్ట్రక్షన్ సిస్టమ్-CLRTS/DS కొనుగోలుకు ఆమోదం దక్కింది. ఇవి స్వయంప్రతిపత్తిగా టేకాఫ్, ల్యాండింగ్, నావిగేషన్తో పాటు లక్ష్యాన్ని గుర్తించడం మిషన్ ఏరియాలో పేలోడ్ను అందించడం వంటి సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంటాయి.