ఏఐ భస్మాసురుడు లాంటిది- తప్పుడు చేతుల్లోకి వెళ్తే అంతే సంగతి!: రాజ్నాథ్ సింగ్
ఏఎన్ఐ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సమ్మిట్ 2.0లో ప్రసంగించిన రాజ్నాథ్- డీప్ ఫేక్లు, సైబర్ యుద్ధం, స్వయంప్రతిపత్తి గల ఆయుధ వ్యవస్థలు రక్షణ రంగంలో కొత్త సవాళ్లను విసిరాయని వెల్లడి
Published : April 30, 2026 at 3:47 PM IST
Rajnath Singh on Artificial Intelligence : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వినియోగంపై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏఐ వినియోగాన్ని పౌరాణిక రాక్షసుడైన 'భస్మాసురుడి'తో పోల్చారు. ఈ సాంకేతికత తప్పుడు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళితే అనేక రంగాలను ప్రభావితం చేయగలదని అభిప్రాయపడ్డారు. డీప్ ఫేక్లు, సైబర్ యుద్ధం, స్వయంప్రతిపత్తి గల ఆయుధ వ్యవస్థలు రక్షణ రంగంలో కొత్త సవాళ్లను విసిరాయని అన్నారు. ఏఎన్ఐ నేషనల్ సెక్యూరిటీ సమ్మిట్ 2.0లో ప్రసంగించిన ఆయన ఈ మేరకు ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"రక్షణ మంత్రిగా దేశ భద్రతా వ్యవస్థను చాలా వివరంగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం నాకు లభించింది. అందువల్ల, ఏఐకి సంబంధించిన ఆందోళనలను గమనించాను. ప్రస్తుత సమయంలో డీప్ ఫేక్లు, సైబర్ యుద్ధం, స్వయంప్రతిపత్తి గల ఆయుధ వ్యవస్థలు కొత్త సవాళ్లను విసురుతున్నాయి. మనం ఈ సవాళ్లను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ఈ సవాళ్లు తగ్గకపోగా తిరిగి మరింతగా పెరుగుతాయి. ప్రతి సాంకేతికతకు రెండు కోణాలు ఉంటాయని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏఐ విషయానికి వస్తే, ఈ ద్వంద్వ వినియోగ సందిగ్ధత మరింత తీవ్రమవుతుంది. ఈ శక్తివంతమైన ఏఐ మోడల్ సాఫ్ట్వేర్లోని బలహీనతలను వెతికి వాటిని ఉపయోగించుకోగలదు. ఈ నమూనా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు, ఆసుపత్రులు, విద్యుత్ గ్రిడ్ను బలోపేతం చేయగలదు. అయితే, ఏఐ తప్పుడు వ్యక్తుల చేతుల్లోకి వెళితే వీటన్నింటినీ నాశనం చేయగలదు. నేను దీనిని మన పౌరాణిక కథల్లోని భస్మాసురుడితో పోలుస్తాను. శివుడు అతడికి ఒక వరం ఇచ్చాడు. కానీ అదే వరం అతడికి శాపంగా మారింది."
--రాజ్నాథ్ సింగ్, రక్షణ మంత్రి
భారత సాయుధ దళాలతో ఏఐని అనుసంధానించడంపైనా రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ స్పందించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ సమయంలో బ్రహ్మోస్ క్షిపణి వ్యవస్థల కచ్చితత్వాన్ని పెంచడంలో దీని వినియోగించినట్లు గుర్తు చేశారు. రక్షణ రంగంలో ఏఐ వినియోగానికి ఉదాహరణగా సుదర్శన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ క్షిపణి వ్యవస్థలను ఉదహరించారు.
"మీరందరూ సుదర్శన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ గురించి విని ఉంటారు. కొందరికి దాని గురించి తెలిసి కూడా ఉండవచ్చు. ఇది ఒక భారీ, ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉత్తమ వినియోగానికి ఇదే ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, బిగ్ డేటా సైన్స్లను ఉపయోగించి కొత్తగా వస్తున్న ఏఐ ఆధారిత సవాళ్లకు ప్రతిస్పందనగా మన సాయుధ దళాలు తమ సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఒక రోడ్మ్యాప్ను కూడా అభివృద్ధి చేశాయి. ఇది భవిష్యత్తులో వారిని మరింత పోటీతత్వంగా మార్చడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తోంది. ఇలా కొత్తగా వస్తున్న సాంకేతికతలతో మన దేశం మరింత సురక్షితంగా మారడమే కాకుండా, సాధికారతను సంపాదిస్తుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్లో అన్ని రంగాల్లో AIని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకున్నాము. మా నిఘా వర్గాలను అత్యాధునిక బ్రహ్మోస్ క్షిపణి వ్యవస్థతో కలపడం వల్ల మా కచ్చితత్వం మెరుగుపడి, దాడి సామర్థ్యాలను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు వీలయ్యింది."
--రాజ్నాథ్ సింగ్, రక్షణ మంత్రి
పదవీ విరమణ చేసిన అధికారులకు పింఛను ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి కేంద్రం ఏఐ ఆధారిత చెక్ బోర్డును అభివృద్ధి చేసిందని రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్పారు. "ఏఐపై నా అభిప్రాయం కేవలం యుద్ధానికే పరిమితం కాదు. ప్రస్తుతం మన పని సంస్కృతికి, సైనికుల సంక్షేమానికి, జీవన ప్రమాణాలను పెంచడానికి ఒక శక్తివంతమైన మాధ్యమంగా ఏఐ మారింది. మా పింఛనుదారులు, మాజీ సైనికుల కోసం మేము ఒక పోర్టల్ను కూడా అభివృద్ధి చేశాము. ఏఐ ఆధారిత చెక్ బోర్డు ద్వారా పింఛనుకు సంబంధించిన ప్రక్రియలను మరింత సులభతరం చేశాం" అని రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ వివరించారు.
