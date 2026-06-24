పాక్ డ్రోన్లకు భారత్ కౌంటర్- అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో అక్కడికి వెళ్లి పేలిపోయేలా వ్యవస్థ అభివృద్ధి: 'ఈటీవీ భారత్'తో రిటైర్డ్ కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్
భారత సరిహద్దుల్లో మారుతున్న భద్రతా సమీకరణాలు- ఆయుధాలు, డ్రోన్ల ముప్పు, భారత్ సన్నద్ధతపై రక్షణ రంగ నిపుణులు, రిటైర్డ్ కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్తో ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ
Published : June 24, 2026 at 1:40 PM IST
Ret Captain Anil Gaur Interview on Drone Usage : ఆధునిక ప్రపంచంలో యుద్ధ తంత్రం మారింది. వార్లో డ్రోన్ల ప్రాధాన్యత పెరిగింది. ఇటీవల కాలంలో జరిగిన రష్యా-ఉక్రెయిన్, ఇరాన్- అమెరికా, ఆర్మేనియా-అజర్బైజాన్ యుద్ధాల్లో డ్లోన్లు ఎలాంటి పాత్ర పోషించాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఆ డ్రోన్ల మెప్పు భారత్కు పొంచి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. జమ్ముకశ్మీర్, పంజాబ్ సరిహద్దుల్లో మారుతున్న భద్రతా సమీకరణాలు భారత్ను కలవరపెడుతున్నాయి. జమ్ముకశ్మీర్లోని నియంత్రణ రేఖ (ఎల్ఓసీ), అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి నిఘా, ఆయుధాల స్మగ్లింగ్, ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల కోసం పాకిస్థాన్ డ్రోన్లను భారీగా ప్రయోగిస్తోంది. ఈ ముప్పును తిప్పికొట్టాలంటే యాంటీ-డ్రోన్ సాంకేతికతలో భారత్ తక్షణమే స్వయంసమృద్ధి సాధించాల్సిన అవసరం ఉందని రక్షణ రంగ నిపుణులు కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్) పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో సరిహద్దుల్లో మారుతున్న డ్రోన్ యుద్ధ స్వరూపం ఏమిటి? దేశ రక్షణ కోసం భారత్ ఎలాంటి ముందస్తు వ్యూహాలు సిద్ధం చేసింది? అనే వివరాలను 'ఈటీవీ భారత్'కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో సరిహద్దు భద్రత, డ్రోన్ వ్యవస్థకు సంబంధించి కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఈటీవీ భారత్: పెరుగుతున్న డ్రోన్ల కదలికలు, ఎల్ఓసీ, అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి మారుతున్న భద్రతా సమీకరణాలను మీరు ఎలా చూస్తారు?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్: ప్రస్తుతం దేశ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు డ్రోన్లు అత్యంత అనుకూలమైన సాధనాలుగా మారాయి. ఆర్మేనియా-అజర్బైజాన్ యుద్ధంలోనూ, ప్రస్తుతం మిడిల్ ఈస్ట్లో ఇరాన్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కూడా డ్రోన్లను ఎంత ప్రభావవంతంగా వాడుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం. సరిహద్దుల్లో మాదకద్రవ్యాలు, ఆయుధాలు, ఉగ్రవాద నిధులను తరలించడానికి శత్రుదేశాలు వీటిని వాడుతున్నాయి. భారత్ ఈ ముప్పును గుర్తించింది.ఇందుకోసం యాంటీ డ్రోన్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తోంది. భారత్ అవసరమైన ఆయుధాలను, నిరోధక వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేశాం. ఇవి శత్రు డ్రోన్లను పూర్తిగా ధ్వంసం చేయగలవు. లేకుంటే వాటిని నిరుపయోగం చేయగలవు. కొన్నిసార్లు వాటి నియంత్రణను మన హస్తగతం చేసుకుని అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో తిరిగి ఆ మూల స్థానానికే పంపి, వాటిలో ఉన్న ఆయుధాలతో అక్కడే పేలిపోయేలా కూడా చేయగలవు. భారత్ డ్రోన్ల నుంచి మనకు ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా అత్యుత్తమ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
ఈటీవీ భారత్: జాతీయ భద్రతకు డ్రోన్ల ముప్పు ఎంతవరకు ప్రమాదకరం?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్): ఇది చాలా తీవ్రమైన ముప్పు. ముఖ్యంగా పంజాబ్, జమ్ముకశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో దీని ప్రభావం ఎక్కువ. ఎందుకంటే ఇక్కడి సరిహద్దుల్లో ఉండే దట్టమైన అడవి, భౌగోళిక పరిస్థితులు ఒక డ్రోన్ లోపలికి వచ్చి, మోసుకొచ్చిన సామాగ్రిని కింద పడేసి, తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. పాకిస్థాన్ ఈ బలహీనతనే వాడుకుంటోంది. మనం చాలాసార్లు ఈ నెట్వర్క్కు సంబంధించిన వ్యక్తులను పట్టుకున్నాం. వారు తెచ్చిన సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నాం. అలాగే ఎన్నోసార్లు ఆ డ్రోన్లను కూల్చివేయడంలోనూ విజయం సాధించాం. ఆ డ్రోన్లలో వచ్చే వాటిలో ప్రధానంగా మాదకద్రవ్యాలు, ఆ తర్వాత ఆయుధాలు, చివరగా కొంత నగదు ఉంటున్నాయి. ఈ రకంగా పాకిస్థాన్ భారత సరిహద్దు రాష్ట్రాలను, అలాగే దేశాన్ని అస్థిరపరచడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది.
ఈటీవీ భారత్: ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత డ్రోన్ సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో ప్రస్తుత యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థ, సరిహద్దు నిఘా యంత్రాంగం ఎంతవరకు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్): భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతన యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థలను కలిగిన దేశాల్లో ఒకటి. భారత్ దీనికి అవసరమైన సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేసింది. ఈ డ్రోన్లు ఎక్కడ ఉన్నా వాటిని ట్రాక్ చేసి, కూల్చివేయడానికి లేజర్లు, రేడియో తరంగాలు, ఎలక్ట్రో-మెకానికల్ పద్ధతులు, రాడార్ వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తున్నాం. అయితే, ప్రస్తుతం అక్కడ ఏం జరుగుతుందనే దానిపై పూర్తి వివరాలను నేను వెల్లడించడం సరైనది కాదు. ఎందుకంటే అది ఆ వ్యవస్థకు, జాతీయ భద్రతకు భంగం కలిగిస్తుంది. అయితే, ఈ విషయంలో భారత్ అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నది దేశ ప్రజలు గమనించాలి. ఆపరేషన్ సింధూర్' సమయంలో మనం ఈ వ్యవస్థలను ఉపయోగించాం. వాటిలో ప్రతి ఒక్కదానిని మనం ఎలా నిర్వీర్యం చేశామో చూశాం. జమ్ముకశ్మీర్, పంజాబ్, హర్యానా ప్రాంతాలలో పాకిస్థాన్ దాదాపు 1,200 డ్రోన్లను ప్రయోగించగా, వాటన్నింటినీ మన దళాలు సమర్థవంతంగా తుడిచిపెట్టేశాయి.
ఈటీవీ భారత్: జమ్ముకశ్మీర్, పంజాబ్లోకి ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలను చేరవేయడానికి ఉగ్రవాద సంస్థలు డ్రోన్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయా?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్): ఈ డ్రోన్ల వెనుక కేవలం ఉగ్రవాద సంస్థలు మాత్రమే లేవని, అసలు సూత్రధారులు పాకిస్థాన్ సైన్యం, ఐఎస్ఐ. ఉగ్రవాదులను కేవలం ముఖచిత్రంగా వాడుకుంటూ, కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అంతా పాక్ సైన్యమే చూసుకుంటోంది. 'ఆపరేషన్ సింధూర్' సమయంలో పాకిస్తాన్ JF-17 విమానాలు, డ్రోన్లను నియంత్రించడంలో చైనా తన రాడార్ వ్యవస్థల ద్వారా పాకిస్థాన్కు తెరవెనుక సహాయం అందించింది. ఈ విషయాలన్నీ భారత ప్రభుత్వానికి బాగా తెలుసు.
ఈటీవీ భారత్: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న వివిధ యుద్ధాల నుంచి భారత్ ఎలాంటి పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్) (AG): ప్రస్తుత ఆధునిక యుద్ధ తంత్రాల నుంచి భారత్ నేర్చుకున్న ముఖ్యమైన పాఠం 'ఆత్మనిర్భరత'. యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఏ ఇతర దేశంపై ఆధారపడకుండా దేశంలోనే తయారు చేసుకోగల సాంకేతికత మనకు ఉండాలి. ఎందుకంటే, మనం వేరే దేశంపై ఆధారపడితే యుద్ధ సమయాల్లో వారు మనకు సరఫరాలను నిలిపివేసే ప్రమాదం ఉంది. ప్రస్తుతం మన యాంటీ-డ్రోన్ వ్యవస్థల్లో ఉపయోగిస్తున్న సాంకేతికత మొత్తాన్ని డీఆర్డీఓ, దేశీయ ప్రైవేట్ పారిశ్రామికవేత్తలు కలిసి అభివృద్ధి చేశారు. ఇది పూర్తిగా స్వదేశీ సాంకేతికత. కాబట్టి, ఈ వ్యవస్థల ఉత్పత్తిని భారీగా పెంచడంలో గానీ, లేదా ఇండియన్ ఆర్మీతో పాటు బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్, ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ వంటి ఇతర భద్రతా దళాలన్నింటికీ వీటిని అందించడంలో మనకు ఎలాంటి సమస్యా లేదు.
ఈటీవీ భారత్: జమ్ముకశ్మీర్, పంజాబ్లో డ్రోన్లు సరిహద్దు కంచెలను దాటుకుని వస్తున్నాయి. ఈ ముప్పు భారత భద్రతా దళాలకు సరికొత్త సవాళ్లను విసురుతోందా?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్): సరిహద్దు కంచె అనేది డ్రోన్లను ఆపలేదు. ఉగ్రవాదులు భౌతికంగా సరిహద్దులు దాటకుండా అడ్డుకోవడానికే ఆ కంచెను ఏర్పాటు చేశారు, దాని పని అంతే. డ్రోన్ల విషయానికి వస్తే, అవి ఆకాశ మార్గం ద్వారా లోపలికి వస్తాయి. కాబట్టి వాటిని గుర్తించి, ఆపై ధ్వంసం చేసే వ్యవస్థలు మనకు అవసరం. భారతదేశం ఇప్పటికే ఈ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేసింది. భారత్ సాధించిన విజయానికి 'ఆపరేషన్ సింధూర్' ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణ. గతంలో కేవలం ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా పిలవబడిన ఒక దేశం, ఇప్పుడు డ్రోన్లు, క్షిపణులతో తనకు ఎటువంటి నష్టం కలిగించకుండా చూసుకోగల సాంకేతికతపై పూర్తి పట్టు సాధించింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ ద్వారా ఇది ప్రపంచానికి తెలిసింది.
ఈటీవీ భారత్: ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత కూడా సరిహద్దులో డ్రోన్లు తిరుగుతుండటం చూస్తూనే ఉన్నాం కదా?
కెప్టెన్ అనిల్ గౌర్ (రిటైర్డ్): నేను ముందే చెప్పినట్లుగా డ్రోన్లను స్మార్ట్ ఫెన్స్ కూడా ఆపలేదు. ఉగ్రవాదులు భౌతికంగా సరిహద్దు దాటకుండా అడ్డుకోవడానికే స్మార్ట్ ఫెన్స్ ఉంది. డ్రోన్ల ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి మనకు కొన్ని వ్యవస్థలు అవసరం. ఒకటి రాడార్ వ్యవస్థ. రెండోది వాటిని నిరుపయోగం చేయడానికి లేదా ధ్వంసం చేయడానికి అవసరమైన వ్యవస్థలు. భారత్ వీటిని అత్యంత సమర్థవంతంగా అభివృద్ధి చేసింది. అయితే, కొన్ని డ్రోన్లు ఎల్లప్పుడూ నిఘా కంటికి చిక్కకుండా లోపలికి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం దేన్నీ వందకు వంద శాతం ఆపలేం. కానీ, చాలా సందర్భాల్లో డ్రోన్లు లోపలికి వచ్చేటప్పుడైనా, సరుకును కింద పడేసినప్పుడైనా పట్టుకుంటున్నాం. అయితే, పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చే డ్రోన్లను వందశాతం నిర్వీర్యం చేసే వ్యవస్థల రూపకల్పనపై భారత్ ముందస్తుగా అవసరమైన హోంవర్క్ పూర్తి చేసింది.
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