భారత్ అనే భావనను పరిరక్షించడానికే బిల్లును ఓడించాం : డీలిమిటేషన్పై రాహుల్ గాంధీ
తమిళనాడు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న రాహుల్ గాంధీ- ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు
Published : April 18, 2026 at 2:03 PM IST
Rahul On Women Reservation Bill : దేశం అనే భావనను రక్షించుకోవడానికే ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఏకమై పార్లమెంటులో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ఓడించాయని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తెలిపారు. తమిళనాడు పొన్నేరిలో ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో పాల్గొన్న ఆయన మహిళా బిల్లు ముసుగులో డీలిమిటేషన్కు కేంద్రం యత్నించిందని మండిపడ్డారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, చిన్న రాష్ట్రాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల బలాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికే బీజేపీ ఈ డీలిమిటేషన్ ఎత్తుగడ వేసిందని ఆరోపించారు. భారత్ అనేది రాష్ట్రాల సమాఖ్య అని, ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి తనకంటూ ఒక గొంతుక ఉండాలని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. ప్రతి రాష్ట్రం స్వేచ్ఛగా తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయగలగాలని, సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను రక్షించుకునే హక్కును కలిగి ఉండాలని అన్నారు.