దేశవ్యాప్తంగా పండుగ వేడుకలు- సరిహద్దుల్లో దీపాల వెలుగులు
Deepawali Celebrations 2026 : జమ్మూ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దీపావళి పండుగ శోభ నెలకొంది. శ్రీనగర్లోని లాల్చౌక్లో స్థానికులు వందల సంఖ్యలో దీపాలను వెలిగించారు.
Published : November 8, 2026 at 10:01 PM IST
జమ్మూ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దీపావళి పండుగ శోభ నెలకొంది. శ్రీనగర్లోని లాల్చౌక్లో స్థానికులు వందల సంఖ్యలో దీపాలను వెలిగించారు. నియంత్రణ రేఖ వెంబడి ఉన్న సరిహద్దు పోస్టులు దీపాల వెలుగులతో కాంతులీనాయి. కొన్నిచోట్ల సైనికులు మిఠాయిలు పంచుకొని వేడుకలు జరుపుకున్నారు. దిల్లీలో స్వామినారాయణ్ అక్షర్ధామ్ ఆలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలతో అలకరించారు. లోథి ఎస్టేట్, గోలె మార్కెట్ తదితర ప్రాంతాల్లో స్థానికులు బాణసంచా కాల్చారు. ఇటీవల నక్సల్ రహితంగా మారిన ఛత్తీస్గఢ్లోని బస్తర్లో భద్రతా సిబ్బందితో కలిసి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీపావళి వేడుకలు జరుపుకున్నారు. ఒకప్పుడు నక్సలిజం ప్రాబల్యం చెలాయించిన బస్తర్లో ఇప్పుడు అభివృద్ధి వికసిస్తోందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ఉపరాష్ట్రపతి సీ.పీ. రాధాకృష్ణన్, రాష్ట్రపతి భవన్లో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్మును కలిసి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
"దేశ ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. రానున్న రోజుల్లో మీ అందరికీ శాంతి, శ్రేయస్సు, సంతోషం కలగాలని కోరుకుంటున్నా. మీలాగే నేను కూడా దీపావళిని ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటాను."
- నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి
PM Narendra Modi (@narendramodi ) posts on X, "Diwali spirit on full display in Bastar!" (Video Source: PM Narendra Modi's X handle) https://t.co/73OgHGlgLI— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
PM Narendra Modi (@narendramodi ) posts on X, "Diwali in Bastar…all thanks to our security forces! Naxalism is history. Development is the way ahead. Today was special and memorable." (Video Source: PM Narendra Modi's X handle) https://t.co/6Srad4Nbdl— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు
మరోవైపు, పంజాబ్ అమృత్సర్లోని స్వర్ణ దేవాలయ ప్రాంగణంలో పెద్ద ఎత్తున బాణసంచా కాల్చారు. కోల్కతాలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీ తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన కాళీమాత మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌధరీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తన నివాస ప్రాంగణంలో దీపాలను వెలిగించారు. తమిళనాడులో కోయంబత్తూరు, మధురై, సేలం, వేలూర్, తూత్తుకుడి తదితర నగరాల్లో పెద్ద ఎత్తున బాణసంచా కాల్చారు.
#WATCH | Kolkata: Former West Bengal CM Mamata Banerjee visited a Kali Puja pandal near her residence in Kalighat and offered prayers. https://t.co/8j8gHcS9Za— ANI (@ANI) November 8, 2026
VIDEO | Uttar Pradesh: Fireworks light up the sky in Lucknow on the occasion of Diwali. #Diwali (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/XRTvzAtW0s— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
'జైశ్రీరామ్' నినాదాలతో యోగీ ఆదిత్యనాథ్కు స్వాగతం
ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అయోధ్య రామాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం అయోధ్యలోని దళిత, నిషాద్ వర్గాలతో పాటు గోరఖ్పుర్లోని జంగిల్ తికోనియా గ్రామంలో వంటంగియా సామాజిక వర్గ ప్రజలతో వేడుకలు జరుపుకున్నారు. చిన్నారులకు మిఠాయిలు, కానుకలు పంపిణీ చేశారు. యోగీ ఆలయానికి చేరుకున్నప్పుడు, సాధువులు, పూజారులు "జై శ్రీరామ్" నినాదాలతో ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లోని BJP రాష్ట్ర కార్యాలయంలో సీఎం భజన్లాల్ శర్మ, ఉపముఖ్యమంత్రి ప్రేమ్చంద్ బైర్వా లక్ష్మీ పూజలో పాల్గొన్నారు.
VIDEO | Jammu and Kashmir: People celebrate Diwali by lighting diyas at Srinagar's Lal Chowk. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/fx7Sl5Ay7D— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
ఛత్తీస్గఢ్లో దీపావళి వేడుకలు
చెన్నై కోయంబేడులోని తన నివాసంలో కేంద్ర మాజీ మంత్రి ఎల్. మురుగన్ బాణసంచా కాల్చి పండుగ జరుపుకున్నారు. పండగ వేళ ప్రముఖ సినీనటుడు రజినీకాంత్ అభిమానులకు అభివాదం చేశారు. మరోవైపు, ఇటీవల నక్సల్స్ రహిత ప్రాంతంగా ప్రకటించిన ఛత్తీస్గఢ్లోని సుక్మా జిల్లా పువర్తి గ్రామస్థులతో కలిసి భద్రతా సిబ్బంది ఆనందోత్సాహాల మధ్య దీపావళి వేడుకలు చేసుకున్నారు. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలైన మధ్యప్రదేశ్ ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయంలో ప్రత్యేక భస్మ హారతి నిర్వహించారు. తమిళనాడులోని కంచీపురం కామాక్షి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక అభిషేకాల అనంతరం లక్ష్మీ, సరస్వతి సమేత కామాక్షి అమ్మవారిని రాజవీధుల్లో వైభవంగా ఊరేగించారు. ఉత్తరాఖండ్లో దీపావళి పర్వదినాన భక్తులు పవిత్ర గంగా నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. పలుచోట్ల నరకాసుర దహనం కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
#WATCH | J&K: Indian Army jawans celebrating Diwali along the Line of Control (LoC) in Kashmir, away from their families and loved ones, chant 'Bharat Mata ki jai' and extend Diwali greetings. https://t.co/iDruKjvgha— ANI (@ANI) November 8, 2026
దిల్లీలో బాణసంచా కాల్చడంపై ఆంక్షలు
ఇదిలా ఉండగా, దిల్లీలో బాణసంచా కాల్చడంపై ఉన్న ఆంక్షలను అమలు చేసేందుకు పోలీసులు నిఘాను పెంచారు. అదే సమయంలో, అగ్నిప్రమాదాలను ఎదుర్కోవడానికి అగ్నిమాపక శాఖ అత్యవసర స్పందన ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. జిల్లా పోలీసు విభాగాలు, ప్రత్యేక విభాగాలు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు, నివాస ప్రాంతాలు, ఇతర సున్నితమైన ప్రదేశాల్లో నిఘా ఉంచాలని ఆదేశించినట్లు ఒక అధికారి తెలిపారు. "ప్రజలు బాణసంచా కాల్చడానికి నిర్దేశించిన సమయాలను పాటిస్తున్నారో లేదో నిర్ధారించుకోవడానికి జిల్లాలలోని అన్ని యూనిట్లు, పోలీసు బృందాలు కట్టుదిట్టమైన నిఘా ఉంచుతాయి. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తారు. ఆదేశాలను ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటారు" అని అధికారి తెలిపారు.
VIDEO | Amritsar: Devotees light up diyas at Golden Temple on the occasion of Diwali and Bandi Chor Diwas. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/FlL12ivhBW— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
#WATCH | J&K: While people across the country are celebrating Diwali with their families and loved ones, Indian Army jawans deployed along the Line of Control (LoC) in Kashmir celebrated the festival of lights away from their homes, carrying out the celebrations within their units.— ANI (@ANI) November 8, 2026
ఆ గ్రామంలో దీపావళి అంటేనే భయం- 100 ఏళ్లుగా వస్తున్న శాపం- అసలేంటీ మిస్టరీ?
అర్ధరాత్రి ఆత్మలకు మద్యం, మాంసంతో నైవేద్యం- శ్మశానంలో మర్రిచెట్టు కింద వింత ఆచారం!