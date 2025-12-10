దీపావళికి యునెస్కో గుర్తింపు - కల్చరల్ హెరిటేజ్ జాబితాలో చోటు
యునెస్కో ఇన్టాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ జాబితాలోకి దీపావళి
Published : December 10, 2025 at 11:59 AM IST
UNESCO Diwali Festival : ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ పండగ దీపావళికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. దీపావళికి యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది. యునెస్కో కల్చరల్ హెరిటేజ్ జాబితాలో ఈ వేడుకను చేర్చారు. మరోవైపు దీపావళికి యూనెస్కో గుర్తింపు రావడం పట్ల సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర షేకావత్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయులకు దీపావళి ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని, అనేక తరాలుగా దీనిని జరుపుకొంటున్నట్లు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర షేకావత్ తెలిపారు. కుండలు చేసే వారి నుంచి కళాకారులు వరకు అనేక మంది ఈ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. యూనెస్కో గుర్తింపు రావడం ఒక బాధ్యత అని, మనమందరం కచ్చితంగా ముందు తరాలకు అందించాలని పేర్కొన్నారు. దీపావళి అంటే రామరాజ్యానికి, సుపరిపాలనకు సంబంధించినదని పిల్లలకు తెలియాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.