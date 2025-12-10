ETV Bharat / bharat

దీపావళికి యునెస్కో గుర్తింపు - కల్చరల్ హెరిటేజ్ జాబితాలో చోటు

యునెస్కో ఇన్‌టాంజిబుల్‌ కల్చరల్‌ హెరిటేజ్‌ జాబితాలోకి దీపావళి

UNESCO Diwali Festival
UNESCO Diwali Festival (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025

UNESCO Diwali Festival : ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ పండగ దీపావళికి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. దీపావళికి యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది. యునెస్కో కల్చరల్ హెరిటేజ్ జాబితాలో ఈ వేడుకను చేర్చారు. మరోవైపు దీపావళికి యూనెస్కో గుర్తింపు రావడం పట్ల సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర షేకావత్​ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. భారతీయులకు దీపావళి ఎంతో ప్రత్యేకమైనదని, అనేక తరాలుగా దీనిని జరుపుకొంటున్నట్లు సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి గజేంద్ర షేకావత్​ తెలిపారు. కుండలు చేసే వారి నుంచి కళాకారులు వరకు అనేక మంది ఈ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు చెప్పారు. యూనెస్కో గుర్తింపు రావడం ఒక బాధ్యత అని, మనమందరం కచ్చితంగా ముందు తరాలకు అందించాలని పేర్కొన్నారు. దీపావళి అంటే రామరాజ్యానికి, సుపరిపాలనకు సంబంధించినదని పిల్లలకు తెలియాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

UNESCO DIWALI FESTIVAL
UNESCO DIWALI FESTIVAL

