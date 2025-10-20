ధగధగ మెరిసిపోయిన భారత్- దేశవ్యాప్తంగా అంబరాన్నంటిన దీపావళి వేడుకలు
రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతిని కలిసి మోదీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు- బాలరాముడిని దర్శించుకున్న యోగి ఆదిత్యనాథ్
Deepavali 2025 in India : దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి పర్వదినాన్ని ప్రజలు భక్తి శ్రద్ధలతో చేసుకున్నారు. రంగురంగుల దీపాలు, మిఠాయిలతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకొన్నారు. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా బాణసంచా కాలుస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు అనేక భవనాలకు విద్యుత్ దీపాలంకారణతో అలకరించారు. ఉదయం నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు వెళ్లి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పలు చోట్ల నరకాసురుడి దహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. పాకిస్థాన్ సరిహద్దుల్లో సైనికులు గ్రామస్థులు, పిల్లలతో కలిసి దీపావళి జరుపుకొన్నారు. తమిళనాడులో ఉదయం నుంచే పిల్లలు బాణాసంచా కాలుస్తున్నారు.
రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతిని కలిసిన మోదీ
మరోవైపు దీపావళి వేడుకలను పురస్కరించుకుని రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రపతి భవన్కు వెళ్లి రాష్ట్రపతికి పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలను రాష్ట్రపతి ‘ఎక్స్’లో పోస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ను కలిసి దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతకుముందు ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ కుటుంబ సభ్యులు, దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తా రాష్ట్రపతిని కలిసి దీపావళి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను సైతం రాష్ట్రపతి షేర్ చేశారు.
బాలరాముడిని దర్శించుకున్న యోగి ఆదిత్యనాథ్
అంతకుముందు గోవాలో నరకాసురిడి దహనంతో దీపాల పండుగను మొదలుపెట్టారు. ఇళ్లను దీపాలు, విద్యుత్ వెలుగు జిలుగులతో అందంగా అలంకరించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని అయోధ్యలో రామమందిరం సహా హనుమాన్ గఢీ ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ ఉదయం ఉత్తర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ బాలరాముడిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కరసేవక్పురంలో ఉన్న గోశాలను సందర్శించి గోవులకు పండ్లు తినిపించారు. అనంతరం అయోధ్య నగరంలో కలియతిరుగుతూ స్థానికులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మిఠాయిలు, పండ్లు అందజేశారు. లఖ్నవూలో పోలీసులు అనాథ పిల్లలతో కలిసి దీపావళి జరుపుకొన్నారు. వారికి మిఠాయిలు, పలు రకాల టపాసులను అందించారు.
12 క్వింటాళ్ల పూలతో అందంగా అలంకరణ
ఉత్తరాఖండ్లోని హరిద్వార్లో భక్తులు గంగా నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. అనంతరం మానసాదేవి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. దీపావళి సందర్భంగా కేదార్నాథ్ ఆలయాన్ని 12 క్వింటాళ్ల పూలతో అందంగా అలంకరించారు. ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్సింగ్ ధామి ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో దెబ్బతిన్న ప్రాంతాలను పరిశీలించి స్థానికులకు పండ్లు అందజేశారు. వారితోనే దీపావళి వేడుకలు జరుపుకొన్నారు.
పిల్లలతో కలిసి సైనికులు దీపావళి వేడుకలు
జమ్మూకశ్మీర్లోని తంగ్ధార్ సెక్టార్లో పిల్లలతో కలిసి సైనికులు దీపాలను వెలిగించారు. అనంతరం వారికి మిఠాయిలు అందించారు. పూంచ్ జిల్లాలోని మెంధార్ సెక్టార్లో స్థానికులకు, భద్రతా దళాలు బహుమతులు అందించాయి. మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయినిలో ఉన్న మహాకాళేశ్వర్ ఆలయంలో శివునికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. దిల్లీలో వీహెచ్పీ నాయకులు పిల్లలకు మిఠాయిలు పంచిపెట్టారు. తమిళనాడులోని మధురైలో ఉన్న మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు బారులు తీరారు. దర్శనానికి రెండు గంటలకుపైగా సమయం పట్టిందని భక్తులు తెలిపారు. తిరుచిరాపల్లి, మధురైలో ఉదయం నుంచే టపాసులు కాలుస్తున్నారు. చెన్నైలో కేంద్ర మంత్రి మురుగన్ తన నివాసం బయట బాణాసంచా కాల్చారు. కర్ణాటకలోని చిక్కమగళూరు తాలుకా మల్లేనహళ్లిలో ఏడాదికి రెండు రోజులే దర్శనమిచ్చే అమ్మవారిని చూడటానికి భక్తులు పోటెత్తారు. ఏడాది తర్వాత ఈ ఆలయం తలుపులు తెరుచుకోవడంతో ఉదయం నుంచే భక్తుల రాక మెుదలైంది.
