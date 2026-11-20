తిరుప్పరంకుండ్రంలో కార్తిక దీపం- సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు
SC On Deepathoon Row : తమిళనాడులోని మదురై తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపతూన్ వద్ద కార్తిక దీపం వెలిగించేందుకు సుప్రీం కోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది.
Published : November 20, 2026 at 3:20 PM IST
తమిళనాడులోని మదురై తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై కార్తిక దీపం వెలిగించే అంశంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తాత్కాలిక ఏర్పాటు కింద నవంబర్ 24న కొండపై ఉన్న దీపతూన్ వద్ద కార్తీక దీపం వెలిగించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ విపుల్ ఎం.పంచోలీతో కూడిన ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. దేవస్థానానికి సంబంధించిన వారితోపాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే కార్తీక దీపం వెలిగించాలని సూచించింది. అయితే ఇది కేవలం తాత్కాలిక ఏర్పాటు మాత్రమేనని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపతూన్ వద్ద కార్తికదీపం వెలిగించే సంప్రదాయాన్ని పునరుద్ధరించాలని మద్రాస్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సమర్థిస్తూనే అందులోని కొన్ని భాగాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది.