'వాణిజ్యం ఒప్పందం కాదు- కొనుగోలుదారులు నిర్ణయిస్తారు'- రష్యా చమురు దిగుమతులపై పీయూశ్ గోయల్
రష్యా చమురు దిగుమతులపై పీయూశ్ గోయల్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : February 9, 2026 at 8:57 AM IST
Piyush Goyal On Russian Oil : భారత్-అమెరికా మధ్య మధ్యంతర ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత రష్యా చమురు దిగుమతులపై తలెత్తిన సందేహాలకు కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి పీయూశ్ గోయల్ స్పష్టత ఇచ్చారు. రష్యా చమురు కొనుగోలుపై నిర్ణయాలు పూర్తిగా దేశీయ కొనుగోలుదారులవేనని అన్నారు. భారత్-అమెరికా మధ్య కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల నిర్ణయించవని ఆయన అన్నారు. ఆదివారం ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'అమెరికా నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్, ఎల్ఎన్జీ లేదా ఎల్పీడీ కొనడం భారత్కు వ్యూహాత్మకంగా ప్రమోజనాల ఆధారంగా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే మేం ఇంధన వనరులను వైవిధ్యపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఏది కొనాలి, ఎక్కడి నుంచి కొనాలి అనే నిర్ణయాలు పూర్తిగా కొనుగోలుదారులవే. వాణిజ్య ఒప్పందం ఎవరు ఏమి కొనాలి, ఎక్కడి నుంచి కొనాలి అని నిర్ణయించదు' అని పీయూశ్ గోయల్ వివరించారు.
'ఆకర్షణీయంగా వాణిజ్య ఒప్పందం'
ఇక వాణిజ్య ఒప్పందం వ్యాపార మార్గాన్ని సులభతరం చేస్తుందని పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు. పోటీ దేశాల కంటే ప్రాధాన్యతను కల్పిస్తుందని అన్నారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందాలు అన్నీ పోటీలో ముందుండేందుకు ఇచ్చే ప్రాధాన్యత గురించే అని చెప్పారు. సాధారంగా మనకు 18 శాతం పరస్పర సుంకం ఉన్నప్పటికీ, ఇతర అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కంటే తమకు మెరుగైన ప్రాధాన్యం ఉందని అన్నారు. అందుకే ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం చాలా ఆకర్షణీయంగా మారిందని గోయల్ చెప్పారు.
ఈ ఒప్పందం భారత్ రష్యా చమురు విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా అని ప్రశ్నించగా, దీనిపై విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ వ్యాఖ్యానించడం సముచితమని పీయూశ్ గోయల్ అన్నారు. 'వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు విస్తృత అంశాలపై మేమంతా కలిసి పనిచేస్తాం. కానీ వాణిజ్య ఒప్పందంలోని సూక్ష్మాంశాలు, వివరాలు కావాలంటే వ్యవసాయ మంత్రి, గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రి, టెలికాం మంత్రి లేదా విదేశాంగ మంత్రిని అడిగితే వారికి అవి తెలియకపోవచ్చు. వారు నన్ను సూచిస్తారు. అలాగే భౌగోళిక–రాజకీయ అంశాలైతే నేను విదేశాంగ మంత్రికి పంపిస్తా' అని ఆయన తెలిపారు.
'అతి పెద్ద సమస్యే కాదు'
అంతకుముందు మరో వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రానున్న ఐదేళ్లలో అమెరికా నుంచి 500 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన వస్తు, ఉత్పత్తులను కొనడం అనేది భారత్కు సమస్యే కాదని పీయూశ్ గోయల్ స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి అది చాలా చిన్న సంఖ్య అని, అమెరికాకు రూ.1.81 కోట్ల కోట్ల (2 ట్రిలియన్ డాలర్లు) గిరాకీని అందించే సామర్థ్యం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఏటా వివిధ ప్రపంచ దేశాల నుంచి రూ.27.17 లక్షల కోట్లు (300 బిలియన్ డాలర్లు) విలువైన వస్తు, ఉత్పత్తులను భారత్ దిగుమతి చేసుకుంటోందని తెలిపారు. భారత్ నుంచి ఆయా దేశాలకు వెళ్తున్న ఈ ఆర్డర్ల విలువ రానున్న ఐదేళ్లలో రూ.1.81 కోట్ల కోట్ల (2 ట్రిలియన్ డాలర్లు)కు పెరుగుతుందని తాను అమెరికా వాణిజ్య శాఖ మంత్రి, అధికార వర్గాలకు వివరించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ అమెరికా వస్తు, ఉత్పత్తులు సరైన ధరలకు లభిస్తే, ఈ ఆర్డర్లన్నీ దాని వైపుగా మళ్లుతాయని చెప్పానన్నారు.
భారత్-అమెరికా మధ్య మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఇరుదేశాలకు ప్రయోజనకరమైన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యఒప్పందం కోసం ఫ్రేమ్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఉమ్మడి ప్రకటనను విడుదల చేశాయి. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా అదనపు మార్కెట్ అవకాశాలను కల్పించడం, మరింత పటిష్టమైన 'సరఫరా' వ్యవస్థను నిర్మించడంపై దృష్టి సారించినట్లు చెప్పాయి. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా భారత ఉత్పత్తులపై ఉన్న 50 శాతం సుంకాన్ని 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు అమెరికా ప్రకటించింది. అలాగే తమ దేశం నుంచి 500 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన దిగుమతులకు భారత్ అంగీకరించిందని తెలిపింది.