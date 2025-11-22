'పెండింగ్ కేసుల పరిష్కారం, మధ్యవర్తిత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం- అవే సీజేఐగా నా ప్రాధాన్యతలు'- జస్టిస్ సూర్యకాంత్
తదుపరి సీజేగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్
Published : November 22, 2025 at 10:36 PM IST
Justice Surya Kant Priorities : తదుపరి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టనున్న జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలోని కోర్టులలో పెండింగ్లో ఉన్న 5 కోట్లకు పైగా కేసుల పరిష్కారం, వివాదాల పరిష్కారానికి మధ్యవర్తిత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం అధిపతిగా తన రెండు ప్రాధాన్యతలని అన్నారు. న్యాయమూర్తులు, తీర్పులపై ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్ తనను ఎప్పుడూ కలవరపెట్టలేదని తెలిపారు. న్యాయమైన విమర్శలు ఎల్లప్పుడూ ఆమోదయోగ్యమైనవని అభిప్రాయపడ్డారు. తన అధికారిక నివాసంలో మీడియా ప్రతినిధులతో ముచ్చటిస్తూ న్యాయవ్యవస్థలోకి పలు అంశాలపై జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
'వివాదాల పరిష్కారంలో మధ్యవర్తిత్వం గేమ్ ఛేంజర్ కావొచ్చు'
"నా మొదటి, అతి ముఖ్యమైన సవాల్ సుప్రీంకోర్టులోని పెండింగ్ కేసులు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో 90,000కి పైగా పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న కేసులపైనే దృష్టి సారించడమే కాకుండా, హైకోర్టులు, జిల్లా కోర్టులు ఇలా దేశవ్యాప్తంగా న్యాయస్థానాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న కేసులను కూడా పరిష్కరించాలనుకుంటున్నాను. కేసుల పెండింగ్ తర్వాత రెండో ప్రాధాన్యత అంశం మధ్యవర్తిత్వం. ఇది వివాద పరిష్కారం కోసం సులభమైన మార్గాలలో ఒకటి. వివాదాలను పరిష్కరించడంలో గేమ్ ఛేంజర్ కావొచ్చు" అని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు.
ఏఐ వాడకం గురించి ఏమన్నారంటే?
న్యాయవాదులు మొదట హైకోర్టులో పనిచేసి, ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడం మంచి పద్ధతి అని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. హైకోర్టులు కూడా రాజ్యాంగ న్యాయస్థానాలేనని ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అలాగే న్యాయ వ్యవస్థలో ఏఐ వాడకం గురించి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందించారు. ఏఐ వాడకం ఎంత మేర న్యాయ వ్యవస్థలో ప్రవేశపెట్టాలనే దానిపై కొంత భయం, సందేహం ఉందని అన్నారు. న్యాయవాదులు తమ కేసులను న్యాయమూర్తి నిర్ణయించాలని కోరుకుంటున్నారని, వారు సాంప్రదాయ వ్యవస్థను నమ్ముతారని తెలిపారు.
'అది సోషల్ మీడియా కాదు- అన్ సోషల్ మీడియా'
అలాగే కొన్ని కేసులకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో న్యాయమూర్తులను ఆన్లైన్ ట్రోలింగ్ చేయడంపైనా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పందించారు. "నిజంగా చెప్పాలంటే నేను సోషల్ మీడియాను 'అన్ సోషల్ మీడియా' అని పిలుస్తాను. ఆన్లైన్ కామెంట్లకు నేను ఒత్తిడికి గురికాను. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నా పదవీ కాలంలో అలాంటి వ్యాఖ్యలతో నేనెప్పుడూ బాధపడలేదు. న్యాయమూర్తులు, తీర్పులపై న్యాయమైన విమర్శ ఎల్లప్పుడూ ఆమోదయోగ్యమైనదే. నేను ప్రతిరోజూ 50 నిమిషాల పాటు మార్నింగ్ వాక్ చేస్తాను. వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్న రోజుకు 50 నిమిషాల నుంచి గంటపాటు నడుస్తాను" అని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టం చేశారు.
తదుపరి సీజేఐగా బాధ్యతలు ఎప్పుడంటే?
భారత 53వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ను నియమిస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఇటీవలే ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నవంబరు 24న సీజేఐగా పదవీ ప్రమాణం చేయనున్నారు. 2027 ఫిబ్రవరి 9 వరకు పదవిలో ఉండనున్నారు. భారత 50వ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేసిన జస్టిస్ చంద్రచూడ్ తర్వాత అత్యధిక కాలం సీజేఐగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఉండనున్నారు. 51వ సీజేఐ జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా 183 రోజులు ఉండగా, 52వ సీజేఐగా ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న జస్టిస్ బీఆర్ గవాయ్ 194 రోజుల పదవీ కాలాన్ని నిర్వహించారు. బీఆర్ గవాయ్ నవంబరు 23న పదవీ విరమణ చేస్తారు. ఆయన స్థానంలో 53వ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నియమితులయ్యారు.
హరియాణాలోని హిస్సార్లో 1962 ఫిబ్రవరి 10న మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ జన్మించారు. 2019 మే 24న సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం వెలువరించిన పలు కీలక తీర్పుల్లో జస్టిస్ సూర్యకాంత్ భాగస్వామిగా ఉన్నారు.