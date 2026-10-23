'అరుణాచల్ ఘర్షణలపై మోదీ మౌనమేంటి?'- కాంగ్రెస్ విమర్శలు
చైనా సైన్యంతో ఘర్షణల విషయంలో ప్రధాని, కేంద్ర ప్రభుత్వంపై జైరామ్ రమేశ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
Published : October 23, 2026 at 10:16 AM IST
Cong Slams PM Over Arunachal : అరుణాచల్ప్రదేశ్లో చైనా సైన్యంతో ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం మౌనం వహిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ విమర్శించింది. చైనాకు ప్రణాళికాబద్ధంగా రాయితీలు ఇస్తున్నారని ఆరోపించింది. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్ శుక్రవారం ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. అరుణాచల్ప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా చైనా పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ (పీఎల్ఏ), ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ (ఐటీబీపీ) సిబ్బంది మధ్య ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయని, అవి ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని ఐటీబీపీ డైరెక్టర్ జనరల్ శత్రుజీత్ కపూర్ చెప్పినట్లు ఓ మీడియా కథనాన్ని ప్రస్తావించారు.
చైనా సైన్యంతో ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణల్లో ఐటీబీపీ సిబ్బంది పనితీరును ఆ సంస్థ డీజీ ప్రశంసించడం సరైనదేనని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. అరుణాచల్ప్రదేశ్లోని ప్రాంతాలకు చైనా కొత్త పేర్లు పెట్టడం, 60,000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో భారీ ఆనకట్ట నిర్మించడం వంటి చర్యలు భారత్కు ఆందోళన కలిగించే అంశాలని తెలిపారు. ఇవి దేశ పర్యావరణ, జల భద్రతకు ముప్పు కలిగిస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
While the self-styled Vishwaguru’s calibrated concessions to China continue, the DG, ITBP, has lauded—and rightly so—its performance in recent face-offs with the PLA in Arunachal Pradesh, on which there has been a deafening silence from the PM and his establishment. Corps commander talks were held at Wacha and Damai in Arunachal Pradesh last month after the Taksing face-off. Locals had reported that patrolling points had been lost once again, as in Ladakh. China continues to rename our towns in Arunachal Pradesh and is building a 60,000-MW dam that threatens our ecological and water security. India’s trade deficit with China zoomed even further to a record $112 billion in 2025–26, up from $99 billion the previous year. This has simply crushed our MSMEs in many industries. Make in India has become Import from China. This staggering trade deficit is in itself a very significant threat to our economic security. India has been paying the price for the PM’s infamous clean chit to China on June 19, 2020, when he said, after 20 of our brave jawans had been martyred: “ना कोई वहाँ हमारी सीमा में घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्ज़े में है।” The retired Chief of Army Staff, Gen. Naravane, has revealed that the only instructions he received while at the helm, when Chinese incursions took place in Ladakh, were: “जो उचित समझो वो करो।” On July 4, 2025, the Deputy Chief of Army Staff, Lt. Gen. Rahul Singh, had spoken publicly on China’s both intensively and extensively embedded role in Pakistan’s military campaign during our Operation Sindoor. Yet, on August 25, 2026, the retired Chief of Defence Staff, Gen. Anil Chauhan, publicly contradicted Lt. Gen. Rahul Singh’s revelations and, soon thereafter, took over a think tank that is a key part of the RSS/BJP ecosystem.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 23, 2026
"స్వయం ప్రకటిత విశ్వగురువు చైనాకు ప్రణాళికాబద్ధమైన రాయితీలు ఇస్తూనే ఉన్నారు. అరుణాచల్ప్రదేశ్లో పీఎల్ఏతో ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణల్లో ఐటీబీపీ పనితీరును డీజీ ప్రశంసించారు. అది సరైనదే. కానీ ఈ అంశంపై ప్రధాని, ఆయన ప్రభుత్వం నుంచి మాత్రం పూర్తి నిశ్శబ్దం నెలకొంది. టాక్సింగ్ ఘర్షణ అనంతరం గత నెలలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని వాచా, దమాయ్లలో కార్ప్స్ కమాండర్ల చర్చలు జరిగాయి. లద్దాఖ్లో మాదిరిగానే పెట్రోలింగ్ పాయింట్లను మరోసారి కోల్పోయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. చైనా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని మన పట్టణాల పేర్లను మారుస్తూనే ఉంది. అలాగే మన పర్యావరణ, జల భద్రతకు ముప్పు కలిగించే 60,000 మెగావాట్ల ఆనకట్టను నిర్మిస్తోంది."
- జైరాం రమేశ్
వాణిజ్య లోటు పెరుగుదలపై ఆందోళన
చైనాతో భారత్ వాణిజ్య లోటు పెరుగుతుండటంపైనా కాంగ్రెస్ నేత ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 99 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న వాణిజ్య లోటు 2025-26 నాటికి రికార్డు స్థాయిలో 112 బిలియన్ డాలర్లకు చేరిందని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితి పలు రంగాల్లోని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలపై (ఎంఎస్ఎంఈలు) తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని ఆరోపించారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' కార్యక్రమం కాస్తా 'చైనా నుంచి దిగుమతి'గా మారిపోయిందని జైరామ్ రమేశ్ విమర్శించారు. చైనాతో భారీ వాణిజ్య లోటు దేశ ఆర్థిక భద్రతకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతోందని పేర్కొన్నారు. సరిహద్దు భద్రతతో పాటు వాణిజ్య రంగంలోనూ చైనాతో భారత్ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను ఆయన తన పోస్టులో ప్రస్తావించారు.
లద్దాఖ్ పరిణామాలనూ ప్రస్తావించిన జైరాం
2020 జూన్ 19న భారత సైనికులు 20 మంది అమరులైన ఘటనను జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేశారు. ఆ తర్వాత చైనాకు ప్రధాని మోదీ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్న 'క్లీన్ చిట్'కు భారత్ మూల్యం చెల్లిస్తోందని విమర్శించారు. లద్దాఖ్లో చైనా చొరబాట్లకు సంబంధించి అప్పట్లో ప్రధాని చేసినట్లు పేర్కొన్న వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావించారు. "మన భూభాగంలోకి ఎవరూ ప్రవేశించలేదు. అక్కడ ఎవరూ లేరు. మన పోస్టుల్లో ఏదీ ఇతరుల నియంత్రణలో లేదు" అని ప్రధాని చెప్పినట్లు జైరాం రమేశ్ తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు. లద్దాఖ్లో చైనా చొరబాట్లు జరిగిన సమయంలో తనకు అందిన ఆదేశాల గురించి రిటైర్డ్ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ నరవణె వెల్లడించిన అంశాలను కూడా ప్రస్తావించారు. తనకు "మీకు ఏది సముచితమనిపిస్తుందో అది చేయండి" అనే ఆదేశం మాత్రమే అందిందని నరవణె చెప్పినట్లు పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్లో చైనా పాత్రపై ప్రస్తావన
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్ సైనిక చర్యలో చైనా పాత్రకు సంబంధించి గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలనూ జైరామ్ రమేశ్ ప్రస్తావించారు. 2025 జులై 4న ఆర్మీ డిప్యూటీ చీఫ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాహుల్ సింగ్, ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్ సైనిక చర్యలో చైనా ప్రమేయం గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడారని తెలిపారు. అయితే, 2026 ఆగస్టు 25న రిటైర్డ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్, రాహుల్ సింగ్ వెల్లడించిన విషయాలను బహిరంగంగా ఖండించారని జైరామ్ రమేశ్ తన పోస్టులో ఆరోపించారు. అనంతరం ఆర్ఎస్ఎస్-బీజేపీ వ్యవస్థలో కీలకమైన థింక్ ట్యాంక్కు ఆయన నాయకత్వం వహించారని పేర్కొన్నారు.
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