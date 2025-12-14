Telangana Panchayat Elections Results2025

మెస్సీ ఈవెంట్ గందరగోళం- ఎంక్వైరీ కమిటీతో గవర్నర్​ భేటీ- స్టేడియంలో తనిఖీలు

సాల్ట్​ లేట్ స్టేడియంను స్వయంగా పరిశీలించిన బంగాల్ గవర్నర్​ సీవీ ఆనంద బోస్​- ఎంక్వైరీ కమిటీతోనూ భేటీ

West Bengal Governor CV Ananda Bose
West Bengal Governor CV Ananda Bose (ANI)
Published : December 14, 2025 at 4:30 PM IST

Bengal Guv On Messi Event Chaos : బంగాల్ గవర్నర్​ సీవీ ఆనంద బోస్ ఆదివారం​ కోల్​కతాలోని సాల్ట్​ లేక్​ స్టేడియంలో స్వయంగా ఆన్​-గ్రౌండ్ ఇన్​స్పెక్షన్ చేశారు. అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్​ స్టార్​ లియోనెల్ మెస్సీ కార్యక్రమంలో గందరగోళం ఏర్పడిన నేపథ్యంలో, ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ నేరుగా స్టేడియంకు వెళ్లడం గమనార్హం. ఆయన వెంట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి మనోజ్​ పంత్​, సీనియర్ పోలీసులు అధికారులు కూడా ఉన్నారు. గవర్నర్ తన సమీక్షలో భాగంగా స్టేడియంలోని వివిధ భాగాలను తనిఖీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

గవర్నర్​కు నో ఎంట్రీ!
శనివారం సాల్ట్​ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అయితే మెస్సీ చాలా కొద్ది సేపే ఉండడం, ఆయన చుట్టూ అధికారులు, పోలీసులు ఉండడంతో అభిమానులు ఆయనను చూడలేకపోయారు. దీనితో పెద్ద గందరగోళం ఏర్పడింది. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి మెస్సీని చూడడానికి వచ్చిన అభిమానులు ఆగ్రహానికి గురై, స్టేడియంలోకి వాటర్ బాటిల్స్​, ప్లాస్టిక్ ఛైర్లు, వస్తువులు విసిరడంతో మరింత గందరగోళం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ సీవీ ఆనంద బోస్​ స్టేడియం దగ్గరకు వెళ్లారు. కానీ లోపలకు వెళ్లలేకపోయారు. ఎందుకంటే ఆయన వెళ్లేసరికే స్టేడియంలోని గేట్లు అన్నీ మూసివేసి ఉన్నాయి. అంతేకాదు స్టేడియంలోని లైట్లు కూడా పూర్తిగా ఆపేశారు. దీనిపై గవర్నర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనను లోనికి రాకుండా అడ్డుకోవడానికే ఇలా చేశారని ఆరోపించారు. దీనిపై కచ్చితంగా వివరణ ఇవ్వాలని అన్నారు. అంతకు ముందు సాల్ట్​లేక్ స్టేడియంలో జరిగిన ఘటనను "కోల్​కతా క్రీడాభిమానులకు ఒక చీకటి రోజు" అని గవర్నర్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు ఈ గందరగోళానికి కారణమైన ఈవెంట్ నిర్వాహకులను అరెస్టు చేయాలని గవర్నర్​, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు. అంతేకాదు ప్రజలను, ముఖ్యమంత్రిని, చివరకు ప్రభుత్వాన్ని నిరాశపరిచిన పోలీసులను కూడా ఆయన దుయ్యబట్టారు.

"ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విచారణ కమిటీని నేను కలిశాను. వాళ్లు చాలా డీటైల్డ్​గా అన్ని విషయాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ఇది మనందరికీ కనువిప్పు కావాలి. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా కోల్​కతా ఫుట్​బాల్​ అభిమానులకు అంతులేని అవమానాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. భవిష్యత్​లో ఇలాంటివి జరగకుండా ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానాన్ని తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే, కేవలం డబ్బు కోసం ఒక ప్రైవేటు సంస్థకు క్రీడా కార్యక్రమాలను అనుమతించి, ప్రజలను బాధపెట్టకూడదు. ఇందులో పరిపాలనకు సంబంధించిన పెద్ద సమస్యలు ముడిపడి ఉన్నాయి. అలాగే ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు, మానవ హక్కులు కూడా దీనికి ముడిపపడి ఉన్నాయి. బాధితులతో చర్చించిన తర్వాత నేను ఓ నివేదికను సంబంధిత అధికారులకు సమర్పిస్తాను. దానిలోని విషయాలను ఇప్పుడే నేను చెప్పలేను. కానీ ఆ నివేదిక దాదాపు సిద్ధంగా ఉంది."
- సీవీ ఆనంద బోస్​, బంగాల్​ గవర్నర్​

2011 తరువాత మొదటిసారిగా మెస్సీ కోల్​కతాలోని సాల్ట్​ లేక్ స్టేడియానికి వచ్చారు. కానీ ఆయన తక్కువ సమయమే అక్కడ ఉండడంతో ప్రేక్షకులు అసహనానికి, నిరాశకు గురయ్యారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి, పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు కట్టి టికెట్లు కొన్నప్పటికీ, వారు తమ సూపర్​స్టార్​ను కళ్లారా చూసుకోలేకపోయారు. దీనితో వారు ఆగ్రహంతో గందరగోళం సృష్టించారు.

ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీ
కాగా, దీనిపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఓ ఉన్నత స్థాయి విచారణ కమిటీని నియమించారు. ఈ కమిటీకి కోల్​కతా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అసిమ్​ కుమార్​ రే నేతృత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి పంత్​, హోం కార్యదర్శి నందిని చక్రవర్తి సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ కమిటీ కూడా ఆదివారం విచారణ నిమిత్తం స్టేడియాన్ని సందర్శించింది.

ఈవెంట్​ నిర్వహకుడికి 14 రోజుల పోలీస్​ కస్టడీ
మరోవైపు మెస్సీ ఈవెంట్​ నిర్వహకుడు శతద్రు దత్తాను న్యాయస్థానం 14 రోజుల పోలీసుల కస్టడీకి పంపినట్లు ఓ అధికారి తెలిపారు. హైదరాబాద్​కు బయలుదేరిన మెస్సీకి, ఆయన బృందానికి వీడ్కోలు పలికేందుకు కోల్​కతా విమానాశ్రయానికి వెళ్లిన శతద్రు దత్తాను శనివారమే పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. అయితే తమ క్లయింట్​ను అనవసరంగా ఈ కేసులో ఇరికించారని దత్తా తరఫున హాజరైన న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.

స్వతంత్ర న్యాయ విచారణ జరగాలి!
మరోవైపు మెస్సీ ఈవెంట్ గందరగోళంపై ప్రతిపక్ష నేత సువేందు అధికారి, గవర్నర్​ సీవీ ఆనంద బోస్​కు శనివారం ఓ లేఖ రాశారు. అందులో పరిపాలన అసమర్థత వల్ల ఇదంతా జరిగిందని, పౌరులను బహిరంగంగా అవమానించారని ఆరోపించారు. దీనితో స్వతంత్ర న్యాయ విచారణ చేపట్టాలని ఆ లేఖలో కోరారు. ప్రజల డబ్బుతో నిర్మించిన స్టేడియం రాజకీయ నేతలకు, ఉన్నత వర్గాలకు ప్రైవేటు దర్బార్​గా మారిందని, అందువల్లే టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన ప్రేక్షకులుకు అవమానం, వేధింపులు జరిగాయని సువేందు ఆ లేఖలో ఆరోపించారు.

