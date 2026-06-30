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మూడో రోజుకు చేరిన సోనమ్ వాంగ్​చుక్ నిరాహార దీక్ష- పడిపోయిన షుగర్ లెవెల్స్!

11వ రోజుకు చేరుకున్న CJP నిరసన కార్యక్రమం- ఆమరణ నిరాహార దీక్షలో సోనమ్ వాంగ్‌చుక్- ఆయన రక్తంలో చక్కెర స్థాయి పడిపోయినట్లు తెలిపిన ఉద్యమకారులు- ఆరోగ్యం మరింత క్షీణిస్తే పరిస్థితి విషమించే ప్రమాదముందన్న అభిజీత్

SONAM WANGCHUK
SONAM WANGCHUK (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 30, 2026 at 3:45 PM IST

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CJP Protest Sonam Health Update : దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వేదికగా కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) తలపెట్టిన నిరసన ప్రదర్శనలు మంగళవారం నాటికి 11వ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ నిరసనలో భాగంగా పర్యావరణ ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్​చుక్​ చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష నేటితో మూడో రోజుకు చేరుకుంది. దీనితో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించినట్లు ఉద్యమకారులు తెలిపారు. దీక్ష చేపట్టినప్పటి నుంచి ఆహారం ఏమీ తీసుకోకపోవడంతో వాంగ్​చుక్​ రక్తంలో చక్కెర (బ్లడ్ షుగర్) స్థాయిలు సాధారణం కంటే తక్కువగా 66 mg/dL కు పడిపోయినట్లు పేర్కొన్నారు.

గత మూడు రోజులుగా వాంగ్‌చుక్ కేవలం నీరు మాత్రమే తీసుకుంటూ నిరాహార దీక్ష కొనసాగిస్తున్నారని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే తెలిపారు. వాంగుచుక్​ పల్స్, రక్తపోటు, ఇతర ఆరోగ్య పరిస్థితులను వైద్య బృందం నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. వాంగ్​చుక్​ ఆరోగ్యం మరింత క్షీణిస్తే పరిస్థితి విషమించే ప్రమాదముందని దిప్కే ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విద్యా వ్యవస్థలో సంస్కరణలు, పరీక్షల నిర్వహణలో పారదర్శకత, పేపర్ లీక్​ వంటి ఘటనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అలాగే, ప్రభుత్వ నియామకాల్లో నిజాయతీ, జవాబుదారీతనం కల్పించాలని సీజేపీ డిమాండ్ చేస్తోంది. పరీక్షల నిర్వహణలో లోపాలకు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్​ రాజీనామా చేయాలని వాదిస్తోంది.

పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం కూడా!
వీటితో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాతావరణ మార్పుల వంటి అంశాలను కూడా సీజేపీ తన గళం వినిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే, సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ ఆదివారం నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. దీక్షకుముందు ఆయన, అభిజీత్‌ దీప్కేలు రాజ్‌ఘాట్‌కు వెళ్లి మహాత్మా గాంధీకి నివాళులర్పించారు. అనంతరం సోనమ్​ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో తాను ఆనందంగా కూర్చోలేదని, పరిస్థితులు తనను ఈ దీక్షకు పూనుకునేలా చేశాయని తెలిపారు. విద్య అనేది తాను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పటి నుంచి తనకు అత్యంత ఆత్మీయ అంశమని, విద్యా వ్యవస్థలో సమస్యలపై యువత గళమెత్తినప్పుడు తాను మౌనంగా ఉండలేకపోయానని చెప్పారు. కాగా, ఈ నిరసనలో పలువురు రైతు నాయకులు కూడా హాజరయ్యారు.

భారీగా తరలివచ్చిన జనం
11వ రోజు నిరసనల్లో భాగంగా దేశ రాజధానిలోని జంతర్ మంతర్ వద్దకు విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, యువత, సామాజిక కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు. శాంతియుత మార్గంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ తమ డిమాండ్లను వినిపించారు. విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దేశాభివృద్ధికి నాణ్యమైన విద్య, సురక్షితమైన పర్యావరణం రెండూ అత్యవసరమని ఉద్యమకారులు పేర్కొన్నారు. ఈ అంశాలపై సరైన సమయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే, భవిష్యత్తులో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. కొందరు వ్యక్తులు ఒక రోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తుండగా, మరికొందరు నిరసనకారులు చాలా రోజులుగా తమ ధర్నాను కొనసాగిస్తున్నారు.

'ఈ పోరాటం కేవలం ఒక్కరి కోసం మాత్రమే కాదు'
అయితే, విద్య, పర్యావరణం వంటి సమస్యలు జాతీయ ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయనడానికి తమకు ప్రజల నుంచి లభిస్తున్న మద్దతు ఒక నిదర్శనమని ఆందోళనకారులు పేర్కొన్నారు. తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకునే వరకు ఈ ఉద్యమం కొనసాగుతుందని వారు స్పష్టం చేశారు. ఈ పోరాటం కేవలం ఒక్కరి కోసం మాత్రమే కాదని, దేశ భవిష్యత్తు, రానున్న తరాల మనుగడ కోసమని కాక్రోచ్ పార్టీ​ స్పష్టం చేసింది. ప్రజలు ఈ ఉద్యమంలో చేరి తమకు మద్దతుగా నిలవాలని కోరింది. ఇటీవల ఎన్​టీఏ నిర్వహించిన నీట్​, సీబీఎస్​ఈ పరీక్షల్లో లీక్​లు, అక్రమాలు జరిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేపట్టారు. వీరికి మద్దతుగా సీజేపీ రంగంలోకి దిగి విద్యావ్యవస్థలో సంస్కరణలు చేపట్టాలని ఆందోళనలు చేపట్టింది.

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