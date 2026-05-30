భారీ ఉగ్రకుట్ర భగ్నం- దావూద్ నెట్వర్క్, ISI ముఠాకు చెందిన 9 మంది అరెస్ట్
భారీ ఉగ్రకుట్రను భగ్నం చేసిన దిల్లీ పోలీసులు- ఐఎస్ఐతో సంబంధాలున్నాయన్న ఆరోపణలతో 9 మందిని అరెస్టు చేసిన దిల్లీ పోలీసులు- వీరికి మాఫియా డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంతోనూ సంబంధాలు ఉన్నట్లు గుర్తింపు
Published : May 30, 2026 at 4:03 PM IST
Dawood ISI Nexus Exposed : దేశ రాజధాని దిల్లీలో భారీ ఉగ్రకుట్నను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. పాక్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐతో సంబంధాలున్నాయన్న ఆరోపణలతో 9 మందిని దిల్లీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిఘా సంస్థల సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు జరిపిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్లో వీళ్లను పట్టుకున్నారు. వీరంతా దేశవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల పేలుళ్లకు కుట్ర పన్నినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అండర్వరల్డ్ మాఫియా డాన్ దావూద్ ఇబ్రహీంతోనూ వీరికి సంబంధాలు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. అరెస్టయిన వారిలో దిల్లీ, ముంబయి, పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారితో పాటు కొందరు విదేశీయులు కూడా ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఐఎస్ఐ ఏజెంట్లతో పాటు దావూద్ ఇబ్రహీంకు చెందిన ప్రధాన హ్యాండ్లర్ల ఆదేశాల మేరకు వీరు పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కీలక భవనాలు, భద్రతా సిబ్బంది లక్ష్యంగా దాడులు చేయాలని వీరికి పని అప్పగించినట్లు చెప్పారు. నిందితుల నుంచి భారీ మొత్తంలో ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్ వెనుక ఉన్నది ఎవరు? ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఈ అరెస్టుల దృష్ట్యా దిల్లీలో హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు.