దావూద్ ఇబ్రహీంతో సంబంధాలున్న గ్యాంగ్స్టర్ హతం
Gangster Encounter In UP : నసీంపై హత్య, హత్యాయత్నం, దోపిడీ సహా 25కు పైగా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
Published : November 20, 2026 at 11:13 AM IST
మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ దావూద్ ఇబ్రహీంతో సంబంధాలున్న గ్యాంగ్స్టర్ నసీం దురానీ ఉత్తర్ప్రదేశ్లో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో హతమయ్యాడు. ఈ నెల 16న దిల్లీ మంత్రి కపిల్ మిశ్రా కార్యాలయం సమీపంలో జరిగిన ఓ హత్యకేసులో నసీం ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఈ కేసు దర్యాప్తు చేపట్టిన దిల్లీ పోలీసులు నసీం కోసం గాలించారు. నిందితుడు యూపీలోని బులంద్షహర్లో ఉన్నాడన్న పక్కా సమాచారంతో దిల్లీ పోలీసులు, నోయిడా STP బృందాలు, సంయుక్త ఆపరేషన్ నిర్వహించాయి. ఈ ఆపరేషన్లో నిందితుడిని పోలీసులు మట్టుబెట్టారు. హత్య, హత్యాయత్నం, దోపిడీ సహా 25కు పైగా క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్న నసీంపై 50 వేల రివార్డు ఉందని పోలీసులు ప్రకటించారు.