గాలిని నీరుగా మార్చే యంత్రం- ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ
గాలితో నీరు తయారీ- రోజుకు 8-10 లీటర్ల ఫిల్టర్ వాటర్ పక్కా!
Published : December 1, 2025 at 11:30 PM IST
Converting Air Into Water Device : కర్ణాటకలోని ఓ ఇంజినీరింగ్ కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థులు అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ చేశారు. గాలి నుంచి నేరుగా స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ఉత్పత్తి చేయగల ఒక వినూత్న పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఈ డివైజ్ను కళాశాల భవనం టెర్రస్పై ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో యువకుల ఆవిష్కరణపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
స్వచ్ఛమైన మినరల్ వాటర్ తయారీ
దావణగెరెలోని బాపూజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ (బీఐఈటీ) కాలేజీలోని కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ డిజైనింగ్ విభాగానికి చెందిన విద్యార్థుల బృందం గాలి నుంచి నేరుగా స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ఉత్పత్తి చేయగల ఒక పరికరాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ఈ పరికరం నుంచి సేకరించిన నీరును ఫిల్టర్ చేయకుండా తాగొచ్చు. ఈ నీటిలో మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇంటి అవసరాలకు సైతం వినియోగించుకోవచ్చు. అయితే అడవులు, ఎడారి ప్రాంతాలు, నీటి కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రాంతాలకు ఈ డివైజ్ బాగా పనికొస్తుంది. ఈ డివైజ్ను తయారు చేయడానికి విద్యార్థులకు మూడు నెలలు సమయం పట్టింది.
మూడు ఫ్యాన్లు ఉంటాయ్!
విద్యార్థుల బృందం ఈ పరికరానికి 'స్మార్ట్ అట్మాస్పియర్ సిస్టమ్' అని పేరు పెట్టారు. ఇందులో మూడు ఫ్యాన్లు తిరుగుతాయి. ఎత్తైన భవనాలపై నుంచి వచ్చే బలమైన గాలిని ఈ సిస్టమ్లోకి వచ్చేటట్లు చేస్తారు. ఈ వ్యవస్థ సౌర ఫలకాల ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. వందలాది మంది విద్యార్థులు, సిబ్బంది, ప్రొఫెసర్లు ఈ ప్రాజెక్టు కోసం శ్రమించారు.
ప్రయోగాల్లో డివైజ్ సక్సెస్
ఇది ప్రస్తుతానికి చిన్న తరహా నమూనా అని BIET కాలేజీలోని కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ డిజైనింగ్ విభాగానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ అన్నారు. "మేము నమూనా కోసం పరిమిత వనరులకు వినియోగించాం. అందుకే సేకరించిన నీరు కూడా పరిమిత పరిమాణంలో ఉంటుంది. మేము నీటిని ప్రయోగశాలకు టెస్టుల కోసం పంపించాం. నీరు చాలా శుభ్రంగా ఉందని పరీక్షల్లో తేలింది. ఎక్కువ గాలులు వీసిన ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో నీటిని సేకరించవచ్చు." అని శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు.
'పారిశ్రామిక కంపెనీలు ముందుకు రావాలి'
రాబోయే రోజుల్లో గాలి నుంచి నీటిని సేకరించడానికి ఉపయోగించే పదార్థాలు తక్కువ ధరకు అందుబాటులోకి వస్తే, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్లలో అలాంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు. విద్యార్థుల పరిశోధన ఫలించాలంటే, పారిశ్రామిక కంపెనీలు ముందుకు రావాలని అభిప్రాయపడ్డారు. గాలిలో ఎల్లప్పుడూ తేమ ఉంటుందన్నారు.
"నీటి కొరత కారణంగా అటవీ ప్రాంతాలు, ఎడారుల్లో జంతువులు చనిపోతున్నాయి. గాలిలోని నీటిని ఎందుకు ఉపయోగించకూడదని ఆలోచిస్తూ మేము ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టాం. గతంలో మేము దీన్ని హైడ్రో ప్యానెల్స్ ద్వారా చేయాలనుకున్నాం. కానీ ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందని సోలార్ ప్యానెల్స్, కండెన్సర్లు, బ్లోయర్లు, హీటర్లను ఉపయోగించి గాలిలోని నీటిని సంగ్రహించి, దానిని నీరుగా మార్చాం. రోజుకు 8 నుంచి 10 లీటర్ల నీటిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. 15 నుంచి 20 లీటర్ల నీటిని ఉత్పత్తి చేయడమే మా లక్ష్యం. వాతావరణం మారుతున్నందున, అందుకు అనుగుణంగా ఎంత నీటిని నిల్వ చేయవచ్చో చూడటానికి వారానికి ఒకసారి పరిశోధన చేయాలి. ఎడారులతో సహా నీటి సమస్య ఉన్న చోట ఈ డివైజ్ను ఉపయోగించవచ్చు." అని ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.
స్టూడెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే?
ఆలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగమైన విద్యార్థులు సైతం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పెరుగుతున్న నీటి సంక్షోభానికి సమర్థవంతమైన పరిష్కారం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఈ ఆలోచన ఉద్భవించిందని శశాంక్ అనే స్టూడెంట్ అన్నాడు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావడానికి తమకు రెండు నుంచి మూడు నెలలు సమయం పట్టిందని తెలిపాడు. మరోవైపు, ఈ పరికరానికి 2 నుంచి 3 వాట్ల విద్యుత్ మాత్రమే అవసరమని మరో విద్యార్థి వైభవ్ వెల్లడించాడు. అందుకోసం తాము సౌర శక్తిని ఉపయోగించామని స్పష్టం చేశాడు. ఈ వ్యవస్థ వేడిగాలులు, భీకర గాలులతో వేసినప్పుడూ కూడా పనిచేస్తుందన్నాడు.
సామూహిక వివాహ వేడుకలో సీఎం కొడుకు పెళ్లి- చాలా సింపుల్గా చేసిన ముఖ్యమంత్రి
నాగర్ కర్నూల్ విద్యార్థి ఆవిష్కరణ- 'త్రీ ఇన్ వన్' హైబ్రిడ్ సైకిల్- దీనిముందు బైక్ కూడా దిగదుడుపే!