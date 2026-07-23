ETV Bharat / bharat

తల్లిదండ్రుల హత్యకు ఏఐ సాయం?- కలకలం రేపిన త్రిపుల్ మర్డర్ కేసు

ప్రియుడితో కలిసి ఆరు నెలల ప్రణాళిక- ఏఐ చాట్‌బాట్‌ ద్వారా సమాచారం సేకరించారన్న పోలీసులు- నెల రోజుల దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చిన సంచలన విషయాలు

Triple Murder Case With AI
Triple Murder Case With AI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 9:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Triple Murder Case With AI : కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) సాంకేతికత ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తృతంగా వినియోగంలోకి వస్తోంది. విద్య, వైద్యం, పరిశ్రమలు, పరిశోధనలు, సమాచార రంగాల్లో ఏఐ ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతోంది. అయితే అదే సాంకేతికతను కొందరు దుర్వినియోగం చేస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అలాంటి ఘటనల్లో ఒకటి కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో వెలుగుచూసింది. ఇటీవల ఓ యువతి, తన ప్రియుడితో కలిసి కన్న తల్లిదండ్రులు, సొంత చెల్లెలిని హత్య చేసింది. దానికోసం నెలల తరబడి ప్రణాళిక రచించింది. అయితే తాజాగా నిందితులిద్దరూ ఏఐ చాట్‌బాట్‌ సహాయం తీసుకున్నారని పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బెంగళూరులోని కేఆర్‌పురం ప్రాంతంలో సోమసుందర్‌ (52), ఆయన భార్య ముత్తులక్ష్మి (48) నివసించేవారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె శ్వేత, చిన్న కుమార్తె సుప్రియ (19). ఈ నేపథ్యంలో జూన్‌ 22న ఇంట్లోనే సోమసుందర్‌, ముత్తులక్ష్మి, సుప్రియలను దారుణంగా హత్యకు గురయ్యారు. అయితే ఇందులో శ్వేత, తన ప్రియుడు కెన్నెత్‌ ప్రధాన నిందితులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో నిందితురాలిని పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. విచారణలో "నా తల్లిదండ్రులు నాకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వకుండా పూర్తిగా నా జీవితాన్ని నియంత్రించేవారు. అందుకే నేను ఈ హత్యలు చేశాను" అని పోలీసులతో చెప్పినట్లు తెలిసింది.

ఏఐ చాట్‌బాట్‌ సూచనలతో
దర్యాప్తులో బయటపడిన వివరాల ప్రకారం, శ్వేత, కెన్నెత్‌ దాదాపు ఆరు నెలల ముందే ఈ హత్యలకు ప్రణాళిక రూపొందించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తమ అనుమానాలు రాకుండా ఉండేందుకు ప్రతి దశను జాగ్రత్తగా సిద్ధం చేసుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో హత్యలు ఎలా చేయాలి, ఆధారాలు ఎలా మాయం చేయాలి, మృతదేహాలను ఎలా తొలగించాలి వంటి అంశాలపై నేరుగా ఇంటర్నెట్‌లో వెతకకుండా, ఏఐ చాట్‌బాట్‌ను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు వెల్లడించారు.

హత్య ఎలా చేయాలి?
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, హత్యలు జరిగిన దాదాపు నెల రోజుల తర్వాత దర్యాప్తు క్రమంలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ విషయం కేఆర్​పురం పోలీసులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తన తల్లిదండ్రులను, చెల్లెలిని చంపడంలో శ్వేత కెన్నెత్‌కు సహకరించిందని దర్యాప్తు అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. కెన్నెత్‌ గూగుల్‌ జెమినిని నేరుగా "హత్య ఎలా చేయాలి?" లేదా "మృతదేహాన్ని ఎలా పారవేయాలి?" వంటి ప్రశ్నలు అడగలేదు. బదులుగా "ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే నేను ఏమి చేయాలి?", "ఒక ఊహాజనిత సంఘటనలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి?" వంటి పరోక్ష ప్రశ్నలు అడుగుతూ తనకు అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇలా ప్రశ్నలను మార్చి అడగడం ద్వారా ఏఐ వ్యవస్థ నుంచి ఎక్కువ సమాచారం పొందేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

విఫలమైన ప్రయత్నం
దర్యాప్తు అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, కెన్నెత్‌ తన ప్రణాళికలో ఎక్కువ భాగం గూగుల్‌ జెమిని నుంచి వచ్చిన సమాచారంపైనే ఆధారపడ్డాడని ఆరోపిస్తున్నారు. తొలుత తాము ప్రారంభించాలని భావించిన క్లౌడ్‌ కిచెన్‌ కోసం కొనుగోలు చేసిన ఇనుప కొలిమిని మృతదేహాలను పూర్తిగా నాశనం చేయడానికి ఉపయోగించాలని అతడు భావించినట్లు తెలిపారు. అయితే ఇందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు, సాంకేతిక అంశాలపై ఏఐ చాట్‌బాట్‌ను సంప్రదించిన తర్వాత ఆ ప్రణాళిక ఆచరణ సాధ్యం కాదని భావించి విరమించుకున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు
జూన్‌ 22న జరిగిన ఈ త్రిపుల్‌ మర్డర్‌ కేసులో మొదట కొన్ని అనుమానాలు ఉన్నప్పటికీ, నెల రోజుల పాటు సేకరించిన సాంకేతిక ఆధారాలు, డిజిటల్‌ సమాచారాన్ని విశ్లేషించిన తర్వాతే ఏఐ వినియోగానికి సంబంధించిన అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుల మొబైల్‌ ఫోన్లు, చాట్‌ హిస్టరీ, డిజిటల్‌ పరికరాలను పరిశీలించగా ఈ వివరాలు బయటపడినట్లు సమాచారం. దాంతో నిందితులపై హత్య తదితర సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తును మరింత వేగవంతం చేశారు.

ప్రియుడి మోజులో తల్లిదండ్రులు, చెల్లి హత్య- మృతదేహాలపై 40 కత్తిపోట్లు- నిందితురాలు అరెస్ట్​

రఘువంశీ హత్యకేసు: సోనమ్​కు 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు

TAGGED:

DAUGHTER MURDERED FAMILY
FATHER MOTHER SISTER MURDER BY GIRL
GIRL MURDERED FAMILY FOR WITH LOVER
MURDER PLAN WITH AI CHATBOT
TRIPLE MURDER CASE WITH AI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.