తండ్రిపై చిరుతపులి దాడి- ధైర్యంగా బంధించిన కూతురు- ఇంట్లో అంతా సేఫ్!
టీవీ చూస్తున్న తండ్రిపై ఇంట్లోనే చిరుతపులి దాడి- చాకచక్యంగా చిరుతను ఇంట్లో బంధించి తండ్రి ప్రాణాలు కాపాడిన కుమార్తె- అర్థరాత్రి వరకు సాగిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్లో చిరుతను బంధించిన అటవీశాఖ
Published : July 19, 2026 at 9:46 AM IST
Daughter Saves Father From Leopard : తండ్రిని చూసేందుకు పుట్టింటికి వచ్చిన ఓ కుమార్తె అసాధారణ ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించింది. ఇంట్లోకి చొరబడి తన తండ్రిపై దాడి చేసిన చిరుతపులిని ఏమాత్రం భయపడకుండా చాకచక్యంగా ఇంట్లోనే బంధించింది. వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించి, వారి సాయంతో చిరుతను సురక్షితంగా పట్టుకునేలా చేసింది. కుమార్తె సమయస్ఫూర్తి వల్లే ఓ ప్రాణం నిలిచిందంటూ గ్రామస్థులు, అధికారులు ఆమెను ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని చంపావత్ జిల్లా సిమల్టా గ్రామానికి చెందిన 64 ఏళ్ల సురేశ్ చంద్ర పాండే శుక్రవారం రాత్రి ఇంట్లో భోజనం చేసి టీవీ చూస్తూ ఉన్నాడు. అదే సమయంలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా ఓ చిరుతపులి ఇంట్లోకి చొరబడి అతడిపై ఒక్కసారిగా దాడి చేసింది. అయితే ఆ సమయంలో సురేశ్ చంద్ర కుమార్తె కిరణ్ పాండే అత్తవారింటి నుంచి పుట్టింటికి వచ్చింది. తండ్రిపై చిరుత దాడి చేయడాన్ని చూసిన ఆమె భయంతో వెనక్కి తగ్గకుండా అసాధారణ ధైర్యాన్ని ప్రదర్శించింది. ముందుగా తండ్రిని చిరుత నుంచి తప్పించే ప్రయత్నం చేసిన ఆమె, అనంతరం తెలివిగా వ్యవహరించి చిరుత బయటకు వెళ్లకుండా ఇంటి తలుపులను మూసి ఇంట్లోనే బంధించింది. దీంతో చిరుత గ్రామంలోకి వెళ్లి మరింత మందిపై దాడి చేసే ప్రమాదం తప్పింది.
చికిత్స పొందుతున్న బాధితుడు
చిరుత దాడిలో సురేశ్ చంద్ర పాండే తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆయనను చంపావత్ జిల్లా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. మరోవైపు అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారు వెంటనే స్పందించారు. సబ్-డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ సునీల్ కుమార్ నేతృత్వంలోని అటవీశాఖ బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభించింది. చిరుత ఇంట్లో ఉండటంతో అత్యంత అప్రమత్తంగా చర్యలు చేపట్టారు. గ్రామస్థులను ఇంటికి దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తూ, భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
రెస్క్యూ సెంటర్కు తరలింపు
పలువురు అటవీశాఖ సిబ్బంది కలిసి గంటల తరబడి శ్రమించి చిరుతను సురక్షితంగా పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అర్థరాత్రి వరకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగింది. చివరకు బోనును ఉపయోగించి చిరుతను విజయవంతంగా బంధించారు. అనంతరం దానిని అటవీశాఖ ఆధీనంలోని రెస్క్యూ సెంటర్కు తరలించే ఏర్పాట్లు చేశారు. చిరుతను పట్టుకున్న తర్వాత గ్రామస్థులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గ్రామంలో గత కొంతకాలంగా అడవి జంతువుల సంచారం పెరుగుతోందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అటవీ ప్రాంతాలకు ఆనుకుని ఉన్న గ్రామాల్లో రాత్రివేళల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొంటున్నారు.
"బాధితుడికి అటవీ శాఖ సాధ్యమైనంత సహాయం అందిస్తోంది. నివాస ప్రాంతాల సమీపంలో ఏదైనా అడవి జంతువు కనిపిస్తే వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించాలి. తొందరపడి దాన్ని అడ్డుకోవాలని సొంత ప్రయత్నాలు చేయకండి."
- సునీల్ కుమార్, సబ్-డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్
కిరణ్ పాండే ప్రదర్శించిన ధైర్యసాహసాలపై గ్రామస్థులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఆ క్లిష్ట సమయంలో భయపడకుండా చాకచక్యంగా వ్యవహరించడం వల్లే ఆమె తండ్రి ప్రాణాలు దక్కాయని చెబుతున్నారు. చిరుతను ఇంట్లోనే బంధించడం ద్వారా మరింత పెద్ద ప్రమాదాన్ని కూడా ఆమె అడ్డుకుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
నరమాంస భక్ష విక్రమ్
ఇదిలా ఉండగా భారతదేశంలో 1973 ఏప్రిల్ 1న జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లో పులుల సంరక్షణ కోసం ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ప్రారంభమైంది. ఉత్తరాఖండ్లో మొత్తం 560 పులులు ఉన్నాయి. అయితే జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్లోనే వాటిలో సగం పులులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ విక్రమ్ అనే మగ పులి కూడా ఉంది. అది ఈ పార్క్లోని ధికాలా రెంజ్లో పుట్టి పెరిగింది. ఈ పులి నరమాంస భక్షకిగా పేరుగాంచింది. వన్యప్రాణుల ఆలనాపాలన చూసే ముగ్గురు అటవీ సిబ్బంది ప్రాణాలు తీసింది. ఈ పులి తన జీవితంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ధికాలా రేంజ్లోని దట్టమైన అడవుల్లోనే గడిపింది.
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