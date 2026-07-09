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కోడలికి మళ్లీ పెళ్లి చేసిన మామ- కన్యాదానం చేసి ఘనంగా అప్పగింతలు

కుమారుడు మరణించడంతో వితంతువైన కోడలికి మళ్లీ వివాహం జరిపించిన మామ- స్వయంగా కన్యాదానం చేసి అన్ని ఖర్చులు భరించిన దినేశ్ వైరాగి- 350 మంది అతిథుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగిన వేడుక

Women Remarriage By Father In Law
Women Remarriage By Father In Law (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 10:30 AM IST

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Women Remarriage By Father In Law : ఒకప్పుడు తమ ఇంటి కోడలిగా అడుగుపెట్టిన యువతి నేడు అదే ఇంటి నుంచి కూతురిగా కొత్త జీవితంలోకి ప్రవేశించింది. కుమారుడు మరణించడంతో చిన్న వయసులోనే జీవిత భాగస్వామిని కోల్పోయిన కోడలు ఒంటరిగా మిగిలిపోకూడదని ఓ మామ తీసుకున్న నిర్ణయం అందరి హృదయాలను కదిలిస్తోంది. ఆమెకు తానే స్వయంగా మరో వివాహం జరిపించి, తండ్రి స్థానంలో ఉండి కన్యాదానం చేశారు. వివాహానికి సంబంధించిన అన్ని ఖర్చులను కూడా భరించి, కోడలిని గౌరవంగా కొత్త ఇంటికి సాగనంపారు. మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పలువురి ప్రశంసలు అందుకుంటూ సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

ఉజ్జయిని జిల్లాలో జైథల్ గ్రామానికి చెందిన దినేశ్ వైరాగి కుమారుడు కపిల్‌కు, రాంబాబు కుమార్తె ప్రియాంకతో 2018లో వివాహం జరిగింది. వివాహం సమయంలో ప్రియాంక వయసు కేవలం 19 సంవత్సరాలు. పెళ్లి అనంతరం ఇద్దరూ సంతోషంగా తమ వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగించారు. అయితే వారి ఆనందం ఎక్కువకాలం నిలవలేదు. కొంతకాలానికే కపిల్‌కు క్యాన్సర్ సోకినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. కపిల్ దాదాపు ఏడాది పాటు చికిత్స పొందాడు. కుటుంబ సభ్యులంతా ఆయన కోలుకుంటారని ఆశాభావంతో ఉన్నారు. వైద్య చికిత్సకు ఎలాంటి లోటు లేకుండా ప్రయత్నాలు చేశారు. కానీ వారి ఆశలు నెరవేరలేదు. చివరకు 2023లో కపిల్ అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు. దీంతో ప్రియాంక చిన్న వయసులోనే వితంతువైంది. జీవితాంతం భర్తతో కలిసి ఉండాలని కలలు కన్న ఆమె ఒక్కసారిగా ఒంటరిగా మిగిలిపోయింది.

అప్పుడు కోడలు ఇప్పుడు కుమార్తె
ఈ పరిస్థితి దినేశ్ వైరాగిని తీవ్రంగా కలచివేసింది. కోడలు జీవితమంతా ఇలాగే గడపడం సరికాదని ఆయన భావించారు. ఒకప్పుడు తమ ఇంటికి కోడలిగా వచ్చిన ప్రియాంకను ఆయన అప్పటి నుంచి సొంత కూతురిలా చూసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఆమె భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం తమ బాధ్యతేనని నిర్ణయించుకున్నారు. సమాజంలో ఇంకా వితంతువుల పునర్వివాహంపై కొన్ని అపోహలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని పట్టించుకోకుండా ప్రియాంకకు కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వాలని సంకల్పించారు. దాంతో దినేశ్​ ఆమెకు తగిన వరుడి కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో విదిశా జిల్లాలోని అటారీఖేడా గ్రామానికి చెందిన గోవింద్ సంబంధం వచ్చింది. సంబంధం వచ్చిన వెంటనే దినేశ్ వైరాగి స్వయంగా గోవింద్ కుటుంబాన్ని కలిసి వారి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నారు. కుటుంబ నేపథ్యం, వరుడి స్వభావం, ప్రియాంకను గౌరవంగా చూసుకుంటారనే నమ్మకం కలిగిన తర్వాత ఈ వివాహానికి అంగీకరించారు.

350 మంది బంధువులతో ఘనంగా వేడుక
అనంతరం భోపాల్‌లోని ఓ రిసార్ట్‌లో అత్యంత వైభవంగా వివాహ వేడుకను నిర్వహించారు. సుమారు 350 మంది బంధువులు, స్నేహితులు, గ్రామస్థుల సమక్షంలో సంప్రదాయబద్ధంగా వివాహం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా దినేశ్ వైరాగి తండ్రి స్థానంలో నిలబడి స్వయంగా ప్రియాంకకు కన్యాదానం చేశారు. వివాహానికి అవసరమైన ప్రతి ఏర్పాటును ఆయనే పర్యవేక్షించారు. పెళ్లికి సంబంధించిన అన్ని ఖర్చులను కూడా స్వయంగా భరించి, కోడలిని సొంత కూతురిలా గౌరవంగా కొత్త ఇంటికి పంపించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రియాంక తండ్రి రాంబాబు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తమ కుమార్తెకు మరోసారి వివాహం జరగడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు.

Women Remarriage By Father In Law
గోవింద్, ప్రియాంకల వివాహ వేడుక (ETV Bharat)

తమ వియ్యంకుడు దినేశ్ వైరాగి ఇంత గొప్ప మనసుతో తమ కుమార్తెను సొంత కూతురిలా చూసుకుని, తండ్రి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారని తాము ఊహించలేదని రాంబాబు అన్నారు. జీవితంలో ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారని ఆయన పేర్కొన్నారు. వరుడు గోవింద్ కూడా ప్రియాంక గతాన్ని గౌరవిస్తూ ఈ బంధాన్ని అంగీకరించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆమెకు జీవితాంతం అండగా ఉంటానని ఆయన హామీ ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. దీంతో రెండు కుటుంబాలు ఆనందంగా ఈ వివాహాన్ని జరుపుకున్నాయి.

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