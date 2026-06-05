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భారత్​లో రూ.3 లక్షల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి- 5గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్ల అభివృద్ధి

డేటా సెంటర్​ దిగ్గజం ఎయిర్​ట్రంక్​ భారీ ప్లాన్- ఇండియాలో రూ.3లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిద్ధం

Prime Minister Narendra Modi during a meeting with AirTrunk Founder and CEO Robin Khuda in New Delhi on June 5, 2026.
Prime Minister Narendra Modi during a meeting with AirTrunk Founder and CEO Robin Khuda in New Delhi on June 5, 2026. (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 5, 2026 at 7:49 PM IST

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AirTrunk Investment In India : ప్రముఖ టెక్నాలజీ కంపెనీ 'ఎయిర్​ట్రంక్​' భారతదేశంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సిద్ధమైందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం తెలిపారు. ఎయిర్​ట్రంక్ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ రాబిన్​ ఖుదాతో సమావేశమైన తర్వాత మోదీ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. భారత్​లో 5 గిగావాట్ల సామర్థ్యంతో డేటా సెంటర్లను అభివృద్ధి చేసే వ్యూహాన్ని, పెట్టుబడి ప్రణాళికలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు.

"భారతదేశ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి అద్భుతమైన వేగంతో దూసుకుపోతోంది. ఎయిర్​ట్రంక్ సంస్థ మన దేశంలో దాదాపు 30 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.3 లక్షల కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీని ద్వారా 5 గిగా వాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన డేటా సెంటర్​ను అభివృద్ధి చేయనుంది. భారత్​ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో పెట్టిన అతిపెద్ద పెట్టుబడుల్లో ఇది ఒకటి."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

ఇలాంటి పెట్టుబడులు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్​, ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ (ఏఐ) రంగాల్లో ప్రపంచ కేంద్రంగా భారత్​ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. అదే సమయంలో ఇవి పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టిస్తాయని, సప్లై చైన్​కు మద్దతునిస్తాయని, ఆవిష్కరణల ఆధారిత వృద్ధిని వేగవంతం చేస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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