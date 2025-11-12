ETV Bharat / bharat

అయోధ్యకు వెళ్తున్నారా? ఆ 2 రోజులు రామయ్య దర్శనం ఉండదు- ఎందుకంటే?

నవంబరు 24, 25 తేదీల్లో అయోధ్య రామయ్య దర్శనం నిలిపివేత- శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రకటన

Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 12:56 PM IST

3 Min Read
Ayodhya Ram Mandir Closed : అయోధ్య రామయ్య సన్నిధికి వెళ్తున్నారా? అయితే ఈ కీలకమైన అలర్ట్‌ను తెలుసుకోండి. నవంబరు 24న సాయంత్రం నుంచి రెండు రోజుల పాటు రామలల్లా దర్శనం ఉండదు. నవంబరు 26న ఉదయం 7 గంటలకు దర్శనం తిరిగి ప్రారంభం అవుతుంది. నవంబరు 25న అయోధ్య రామ మందిరం శిఖరాగ్రంలో జరగనున్న ధ్వజారోహణ కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు. ఇందుకోసం పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసే క్రమంలోనే నవంబరు 24, 25 తేదీల్లో రామయ్య దర్శనానికి బ్రేక్ వేశామని శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రకటించింది. ఈనెల 25న ఆలయంలో జరిగే కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ హాజరవుతారని ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ తెలిపారు.

శ్రీరాముడు- సీతమ్మ దివ్య వివాహానికి గుర్తు
వివాహ పంచమి సందర్భంగా నవంబరు 25న అయోధ్య రామ మందిరంలో ధ్వజారోహణం జరగనుంది. శ్రీరాముడు, సీతమ్మల దివ్య వివాహానికి గుర్తుగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. ఈసందర్భంగా త్రిభుజ ఆకారంలోని జెండాను 190 అడుగుల ఎత్తులో ప్రధాని మోదీ, మోహన్ భగవత్ ఎగురవేస్తారు. ఆ రోజున మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. అనంతరం అతిథులు రామయ్యను దర్శించుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియ దాదాపు మూడు గంటల పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ధ్వజారోహణానికి విచ్చేయనున్న అతిథుల వసతి కోసం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అయోధ్య అంతటా 1,600 గదులను సిద్ధం చేశారు. ఈ కార్యక్రమ సన్నాహాల్లో పాల్గొనే కార్మికులను నవంబరు 24న ఆలయానికి పిలిపిస్తారు. వారికి కరసేవక్‌పురం, రామసేవక్‌పురం, తీర్థ క్షేత్ర పురంలలో వసతి ఏర్పాట్లు చేశారు.

Ayodhya Ram Mandir
అయోధ్య రాముడు (ETV Bharat)

నిర్మాణ పనుల వల్లే అతిథుల సంఖ్య తగ్గింపు
అయోధ్య రామమందిర ప్రాణ ప్రతిష్ఠా కార్యక్రమానికి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ప్రముఖులను ఆహ్వానించామని శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్ గుర్తుచేశారు. అయితే నవంబరు 25న జరిగే ధ్వజారోహణం కార్యక్రమానికి అతిథులను పిలవడంలో తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతానికి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చినట్లు ఆయన చెప్పారు. ఆలయ ప్రాంగణం లోపల నిర్మాణ పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున, అతిథుల సంఖ్యను తగ్గించామన్నారు. 25వ తేదీన ఉదయం 8 గంటల నుంచి 9 గంటల మధ్య అతిథులు ఆలయం లోపలికి చేరుకుంటారని చంపత్ రాయ్ పేర్కొన్నారు. ధ్వజారోహణం సందర్భంగా అయోధ్యలోని దాదాపు 15 దేవాలయాల నుంచి రామ్ బరాత్ ఊరేగింపులు జరుగుతాయి. సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత ధ్వజారోహణం ముగిశాక, ఈ ఊరేగింపులను ప్రారంభించాలని నిర్వాహకులను అభ్యర్థించామని ఆయన తెలిపారు.

Ayodhya Ram Mandir
అయోధ్య రామమందిరం (ETV Bharat)

7 దేవాలయాల ఆధ్వర్యంలో రామ్ బరాత్‌లు
నవంబరు 25న అయోధ్య రామ మందిరంలో ధ్వజారోహణం సందర్భంగా నగరంలో రామ్ బరాత్ ఊరేగింపులు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలువనున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్న 7 ప్రధాన దేవాలయాల మహంత్‌ల ఆధ్వర్యంలో ఈ ఊరేగింపులు జరుగుతాయి. రామ్ హర్షన్ కుంజ్, జానకీ మహల్, హనుమాన్ నివాస్, విహుతి భవన్, రంగ్ మహల్, కనక్ భవన్, దశరథ్ రాజ్‌మహల్ ఆలయాల ఆధ్వర్యంలో జరిగే రామ్ బరాత్‌లలో వేలాదిమంది భక్తులు పాల్గొంటారు. ఇందుకోసం బ్యాండ్‌లు, గుర్రపు బండ్లు, రథాలు, ఇతర సామగ్రిని నవంబరు 25 కంటే ముందే ఆయా ఆలయాలు సిద్ధం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈనెల 25న ప్రధాని మోదీ అయోధ్యలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సమాచారాన్ని అయోధ్యలోని అన్ని ప్రధాన దేవాలయాల సాధువులు, మహంత్‌లకు తెలియజేసేందుకు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం త్వరలోనే సమావేశం నిర్వహించనుంది. ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా చూడటంపై అధికారులు ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టారు.

Ayodhya Ram Mandir
అయోధ్య రామమందిరం (ETV Bharat)

