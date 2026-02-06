ఆదాయంలో ఆ రైల్వే రికార్డు- 144 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇదే అత్యధికం- త్వరలోనే ట్రైన్లో పెళ్లిలు?
డార్జిలింగ్కు పెరుగుతున్న పర్యాటకుల తాకిడి- త్వరలో ట్రాయ్ ట్రైన్లో పెళ్లిళ్లు చేసుకునేందుకు అధికారుల ఏర్పాట్లు- రాబోయే వేసవిలో టూరిస్టులకు మరిన్ని సేవలు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకూ సన్నాహాలు
Published : February 6, 2026 at 10:43 PM IST
Darjeeling Railway Income 2025 : బంగాల్ డార్జిలింగ్లోని ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో, టాయ్, స్టీమ్ ఇంజిన్ ట్రైన్లలో విహరించేందుకు యాత్రికులు అధిక సంఖ్యలో వస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు. ఫలితంగా అక్కడి రైల్వే టూరిజం రికార్డు స్థాయిలో ఆర్జిస్తున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. గత 144 ఏళ్ల చరిత్రను తిరగరాస్తూ డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే (డీహెచ్ఆర్) సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. తాజాగా దీనికి సంబంధించి అక్కడి రైల్వే అధికారులు ఆదాయ వివరాలను ప్రకటించారు. 2024తో పోలిస్తే, 2025లో 16 శాతం ఆదాయం పెరిగి, రూ. 21.2 కోట్లు ఆర్జించిందని డీహెచ్ఆర్ అధికారులు తెలిపారు. కొవిడ్ సంక్షోభంతో కుంటుపడిన పర్యాటక రంగాన్ని, స్వయం సమృద్ధిగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో అక్కడి రైల్వే బోర్డు పలు సంస్కరణలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే గత కొన్నేళ్ల క్రితం రద్దు చేసిన ట్రాయ్ ట్రైన్ సర్వీస్లు మళ్లీ తిరిగి ప్రారంభించింది.
"2024తో పోలిస్తే, 2025లో డీహెచ్ఆర్ ఆదాయం అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల నుంచి వచ్చే ఆదాయం కూడా రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది. డీహెచ్ఆర్ ఆదాయం 2024తో పోలిస్తే 2025లో 16 శాతం పెరిగింది. 2024లో మొత్తం రూ. 21.2 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. అయితే, 2025కి గానూ అది రూ. 24.6 కోట్లుగా నమోదైంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకుల సంఖ్య పెరగడమే. 2024లో 1.74 లక్షల పర్యటకులు ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించుకోగా, 2025లో ఈ సంఖ్య 2 లక్షల పది వేలకు చేరింది"
--రిషబ్ చౌదరి, డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే డైరెక్టర్
టాయ్ ట్రైన్లో పెళ్లిళ్లు?
డీహెచ్ఆర్ ప్రాంతాన్ని 'వారసత్వ సంపద' (హెరిటేజ్)గా గుర్తించింది. ప్రధానంగా ఇక్కడి 'హిల్ క్వీన్' ప్రాంతంలో 'టాయ్ ట్రైన్' వంటి సర్వీసులకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. ట్రాయ్ ట్రైన్లు, పురాతన బ్రిటిష్ కాలం నాటి స్టీమ్ ఇంజన్లు, బోగీల పునరుద్ధరణతో పాటు మ్యూజియంను ఆధునీకీకరించడం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. దీంతో ఇక్కడికి దేశం నలు మూలల నుంచే కాకుండా, విదేశాల నుంచి కూడా టూరిస్ట్లు అధిక సంఖ్యలో వస్తుంటారు. దీనికి మరింత ఊతం అదించేలా, రైల్వే అధికారులు వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా, టాయ్ ట్రైన్ వేదికగా వివాహ వేడుకలు నిర్వహించే ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇది దేశీయ, అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను మరింతగా ఆకర్షిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
వేసవి కానుకగా కొత్త సర్వీసులు
రాబోయే వేసవి సెలవుల దృష్ట్యా, డార్జిలింగ్ నుంచి ఘూమ్ వరకు నాలుగు కొత్త 'జాయ్రైడ్' సర్వీసులను ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే, న్యూ జల్పాయ్ గుఢి నుంచి టింధారియా వరకు ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ప్రత్యేక హెరిటేజ్ సర్వీసులను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ ప్రకటనపై హిమాలయన్ హాస్పిటాలిటీ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ నెట్వర్క్ కార్యదర్శి సామ్రాట్ సన్యాల్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. టాయ్ ట్రైన్ సేవలు మరింత మెరుగుపడాలంటే స్థానికుల సహకారం కూడా అవసరమని తెలిపారు.
బ్రిటీష్ కాలంలోనే
విశేష ఆదరణ పొందుతున్న ట్రాయ్ ట్రైన్ సేవలు బ్రిటీష్ కాలంలోనే ప్రారంభమయ్యాయి. చరిత్రను పరిశీలిస్తే, అప్పటి బంగాల్లోని 'కూచ్ బిహార్' ప్రాంతాన్ని కొంతకాలం పాటు మహారాజా నృపేంద్రనారాయణ్ పాలించారు. ఈ ప్రాంతం పరిధిలోనే డార్జిలింగ్ కూడా ఉండేది. 1863 నుంచి 1911 వరకు ఇక్కడ ఆయన పాలన సాగింది. అప్పట్లోనే డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. బంగాల్లోని సిలిగుడి/న్యూ జలపాయ్ గుడిలతో డార్జిలింగ్ను కనెక్ట్ చేయడానికి 1879 నుంచి 1881 మధ్యకాలంలో రూపొందించారు. ఈ టాయ్ ట్రైన్ వ్యవస్థను నిర్వహించే డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే సంస్థ నార్త్-ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ రైల్వే ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది.
