కుర్సెయోంగ్ అడవుల్లో మళ్లీ కనిపించిన అరుదైన నల్ల జింక- కళ్లారా చూసి టూరిస్టులు ఖుషీ
కుర్సెయోంగ్ అటవీ ప్రాంతంలో అరుదైన నల్ల జింక కనిపించింది. దీని ఫొటోలను ఓ పర్యటకుడు తన కెమెరాలో బంధించాడు.
Published : October 18, 2026 at 7:17 AM IST
Melanistic Black Deer Spotted : దుర్గా పూజ సీజన్ కావడంతో బంగాల్లోని డార్జిలింగ్, కుర్సెయోంగ్ ప్రాంతాలు పర్యటకులతో కళకళలాడుతున్నాయి. ఈ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో 'పర్వతాల రాణి'గా పేరొందిన కుర్సెయోంగ్ ప్రాంతంలోని దట్టమైన అడవుల్లో ఒక అరుదైన దృశ్యం మళ్లీ కనిపించింది. కుర్సెయోంగ్ అటవీ విభాగం పరిధిలోని పైన్ చెట్లతో నిండిన 'డౌ హిల్' అడవుల్లో అత్యంత అరుదైన నల్లని (మెలానిస్టిక్) జింక ఒకటి మళ్లీ దర్శనమిచ్చింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో కుర్సెయోంగ్ డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (DFO) దేబేశ్ పాండే డౌ హిల్ అడవిలో ఇలాంటి జింకను మొదటిసారిగా గుర్తించి, దానిని తన కెమెరాలో బంధించారు. తాజాగా, అదే ప్రాంతంలో ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్న ఒక టూరిస్ట్ మరో నల్ల జింకను చూశారు.
టూరిస్ట్ కంటపడ్డ నల్ల జింక
ఓ టూరిస్ట్ బృందం ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ 'డౌ హిల్' అడవుల్లో నడుస్తుండగా వారిలో ఒకరికి హఠాత్తుగా నల్లని రంగులో ఉన్న జింక కనిపించింది. ఆ అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన సదరు పర్యటకుడు వెంటనే దాని ఫొటోలను కెమెరాలో తీశారు. పండగ సీజన్ కావడంతో అటవీ ప్రాంతానికి వచ్చిన ఈ పర్యటకులు ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఇంతటి అరుదైన దృశ్యాన్ని కళ్లారా చూసి సంతోషపడ్డారు.
వన్యప్రాణి నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం
జన్యుపరమైన మార్పులు లేదా ఉత్పరివర్తనాల వల్ల జంతువుల శరీరంలో 'మెలనిన్' అనే వర్ణద్రవ్యం అధికంగా ఉండడం వల్ల వాటి రంగు మారుతుంది. సాధారణ చిరుతపులి శరీరంలో మెలనిన్ పెరిగి అది 'బ్లాక్ పాంథర్' (నల్ల చిరుత)గా మారినట్లే, సాధారణ 'బార్కింగ్ డీర్' జాతికి చెందిన జింకల్లో కూడా ఇలాంటి మార్పులు సంభవించి అవి పూర్తిగా నల్లగా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి అరుదైన జన్యు మార్పు పది లక్షల జంతువులలో ఒకదానికి మాత్రమే సంభవిస్తుంది. ఈ జింకలు బార్కింగ్ డీర్ జాతికి చెందినవి.
గతంలో అటవీ శాఖ నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో కూడా ఇలాంటి నల్లని జింకల ఉనికి గురించి కనుగొన్నారు. అంతే కాకుండా ఇటీవలి సంవత్సరాలలో 'డౌ హిల్', 'బగోరా', 'మిరిక్'లోని విస్తారమైన కొండ ప్రాంతాలలో నల్లని చిరుత పులులు సంచరించినట్లు అనేక సార్లు అటవీ శాఖ అధికారులు గుర్తించారు. అయితే బంగాల్ రాష్ట్ర అటవీ శాఖ చరిత్రలో పూర్తిగా నల్లగా ఉండే ఒక జింక ఈ విధంగా బహిరంగంగా సంచరించడం మునుపెన్నడూ జరగలేదు. ఒకే ప్రాంతంలో ఈ నల్లని జింకలు పదే పదే కనిపించడం అటవీ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు, సిబ్బందికి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగించింది.
'వన్యప్రాణుల ప్రేమికులకు చాలా గర్వ కారణం'
వరుసగా నల్ల జింకలు కనిపించడంపై కుర్సియోంగ్ అటవీ విభాగం డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (డీఎఫ్ఓ) దేబేశ్ పాండే సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది రాష్ట్ర అటవీ శాఖకు, వన్యప్రాణి ప్రేమికులందరికీ ఎంతో గర్వకారణమన్నారు. ఈ అడవులలో ఇంతకుముందు కూడా అరుదైన నల్ల చిరుతలు కనిపించినప్పటికీ, బహిరంగ ప్రదేశంలో ఒక నల్ల జింక కనిపించడం నిజంగా ఒక చరిత్రాత్మక సంఘటనగా అభివర్ణించారు. ఈ పునరావృత జాడలు కుర్సియోంగ్లోని ఈ రక్షిత అటవీ ప్రాంతంలోని పర్యావరణం నల్ల జింకల పునరుత్పత్తికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నాయని చెప్పారు. ఈ నల్ల జింకల జనాభా క్రమంగా పెరుగుతోందని స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయని అన్నారు.
వరుసగా నల్ల జింకలు కనిపించడంతో అటవీ శాఖ అధికారులకు ఉత్సాహంతో పాటు ఆందోళన కూడా నెలకొంది. ఇంతటి అరుదైన, ఆకర్షణీయమైన జంతువులు అంతర్జాతీయ వేట ముఠాలకు సులభంగా ప్రధాన లక్ష్యాలుగా మారవచ్చని వన్యప్రాణి నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ జంతువుల ప్రాణాలకు పూర్తి భద్రతను ఇవ్వడం అటవీ శాఖ అధికారులకు సవాల్గా మారింది. జంతువుల అక్రమ వేటను అరికట్టడానికి, జింకలపై 24 గంటల నిఘా ఉంచడానికి డౌ హిల్ ప్రాంతమంతటా, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న విస్తారమైన అటవీ ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక గస్తీ బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. అడవి అంతటా హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. అదనపు అటవీ సిబ్బందిని మోహరించింది.
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