ETV Bharat / bharat

'చేతబడి, క్షుద్రపూజల నుంచి మమ్మల్ని రక్షించు'- దేవత ముందు ఆ గ్రామ ప్రజలు వేడుకోలు!

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని దంతేశ్వరి అమ్మవారిపై ఆ గ్రామస్థులకు చాలా నమ్మకం- తమను చేతబడి, క్షుద్రపూజల నుంచి కాపాడాలని 600 మందికి పైగా ప్రజలు ప్రార్థనలు

Villagers Pray To Danteshwari Mata
Villagers Pray To Danteshwari Mata (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Villagers Pray To Danteshwari Mata : చేతబడి, క్షుద్రపూజల నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని దేవతను వేడుకున్నారు ఆ ఊరి ప్రజలు. తమ గ్రామంలో అలజడులు, భయాందోళనలు సృష్టించేందుకు తాము ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని దేవత ఎదుట ప్రమాణం చేశారు. ఈ ఘటన ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రం దంతేవాడలోని దంతేశ్వరి ఆలయంలో జరిగింది.

దేవతకు ప్రార్థనలు
దంతేవాడ, బస్తర్‌లోనే కాకుండా రాష్ట్రప్రజలందరూ దంతేశ్వరి అమ్మవారిని భక్తిగా కొలుస్తారు. ఆ తల్లికి అపారమైన శక్తి ఉందని నమ్ముతారు. సంక్షోభం, బాధలు ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా దంతేశ్వరి దేవీ దేవాలయాన్ని సందర్శించి ప్రార్థిస్తారు. తమను కష్టాల నుంచి ఒడ్డెక్కించాలని వేడుకుంటారు. జనవరి 24వ తేదీన దంతెవాడలోని గుద్ర పంచాయతీ ప్రజలు అచ్చం అలాగే చేశారు. చేతబడి, క్షుద్రపూజల నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని గుద్ర పంచాయితీకి (పటేల్‌పారా, నికాస్ కిరాయ గ్రామాలు) చెందిన 600 మంది దేవతను ప్రార్థించారు.

Villagers Pray To Danteshwari Mata
దంతేశ్వరి అమ్మవారిపై గ్రామస్థులకు చాలా నమ్మకం (ETV Bharat)

తమ ఊరిలో చాలా కాలంగా నెలకొన్న అలజడి, క్షుద్రపూజలు (చేతబడి, మంత్రవిద్య) గురించి గ్రామస్థులు దంతేశ్వరి మాతకు విన్నవించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు దేవతకు ధాన్యం, గంగా జలాన్ని సమర్పించారు. ఆ తర్వాత తాము ఎటువంటి తప్పు చేయలేదని దేవత ఎదుట ప్రమాణం చేశారు. ఇలా చేయడం వెనుక ఓ కారణం ఉంది. గ్రామంలో అశాంతిని కలిగించే లేదా మంత్రవిద్య ద్వారా ఇతరులకు హాని కలిగించే ఎవరినైనా దేవత స్వయంగా శిక్షిస్తుందని వారి నమ్మకం.

Villagers Pray To Danteshwari Mata
క్షుద్రపూజల నుంచి కాపాడాలని ప్రార్థనలు (ETV Bharat)

"గ్రామస్థులందరూ తాము ఎటువంటి చేతబడి లేదా ఏ తప్పు చేయలేదని దేవత ముందు ప్రమాణం చేశారు. క్షుద్రపూజలు, చేతబడి వంటి కార్యకలాపాల ద్వారా ఊరికి హాని కలిగించే ఎవరినైనా దంతేశ్వరి మాత శిక్షిస్తుందని గ్రామస్థులకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. ఇది మా గ్రామంలో భయానక వాతావరణాన్ని అంతం చేస్తుంది. పరస్పర సామరస్యాన్ని నెలకొల్పుతుంది. దంతేశ్వరి మాత భక్తుల బాధలను తొలగిస్తుందని అందరికీ నమ్మకం. మశూచి, కుష్టు వ్యాధి, మంత్రవిద్య, కుటుంబ కలహాలు, వ్యవసాయ సమస్యలు వంటివేటినైనా దేవత తొలగిస్తుంది. వర్షం లేనప్పుడు, పంటలు ముప్పులో ఉన్నప్పుడు కూడా గ్రామస్థులు సంపద, శ్రేయస్సు కోసం దంతేశ్వరి మాతను ప్రార్థిస్తారు." అని గుద్ర పంచాయితీకి చెందిన రామ్‌దేవ్ సింగ్ తెలిపాడు.

Villagers Pray To Danteshwari Mata
దంతేశ్వరి అమ్మవారు (ETV Bharat)

ప్రజల్లో అనుమానాలు
గుద్ర పంచాయతీ ప్రజల్లో మంత్రవిద్యపై చాలా కాలంగా అనుమానాలు ఉన్నాయని, దీని వల్ల చాలా మందికి మానసిక, శారీరక బాధలు కలుగుతున్నాయని స్థానికుడు లింగారం కరతం అనే యువకుడు తెలిపాడు. చేతబడి, క్షుద్రపూజలు గ్రామంలోని ఎవరో ఒకరు చేస్తున్నారని ఊరిలో చర్చ జరుగుతోందన్నాడు. ఈ అనుమానాన్ని తొలగించి గ్రామంలో శాంతిని నెలకొల్పడానికి 600 మందికి పైగా గ్రామస్థులు దంతేశ్వరి ఆలయాన్ని సందర్శించామని వెల్లడించాడు. అక్కడ వరి ధాన్యం, గంగా జలాన్ని సమర్పించి దేవత ముందు ప్రమాణం చేశామని స్ఫష్టం చేశాడు.

గ్రామాన్ని ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి చేయమని, ప్రజలను సురక్షితంగా ఉంచమని గుద్ర పంచాయతీ ప్రజలు దంతేశ్వరి మాతను వేడుకున్నారు. గ్రామాభివృద్ధి, పురోగతి, శ్రేయస్సు తీసుకురావాలని ప్రార్థించారు. దంతేశ్వరి తల్లి ఆశీర్వాదంతో తమ గ్రామంలో శాంతి నెలకొంటుందని, ప్రతి ఒక్కరం ఎటువంటి భయాలు లేకుండా బతకగలమని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

దేశ, విదేశాల్లోనూ దంతేశ్వరికి పేరు ప్రఖ్యాతలు : ఆలయ పూజారి
దంతేశ్వరి మాత కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ఛత్తీస్‌గఢ్‌కే పరిమితం కాకుండా దేశ, విదేశాల్లోనూ విస్తరించాయని ఆలయ ప్రధాన పూజారి హరేంద్ర నాథ్ జియా తెలిపారు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తమ కోరికలను నెరవేర్చమని దంతేశ్వరి గుడికి వస్తారని చెప్పారు. ప్రజలు దేవతపై అచంచలమైన భక్తి, విశ్వాసాలను కలిగి ఉంటారని పేర్కొన్నారు. తాము కోరిన కోర్కెలను దంతేశ్వరి మాత తీరుస్తుందని భక్తులు నమ్ముతారని స్పష్టం చేశారు.

"గుద్ర పంచాయతీ ప్రజలు విపత్తు, సంక్షోభం, వివాదాలు, అనారోగ్యం, మంత్రవిద్య లేదా సామాజిక ఉద్రిక్తతను ఎదుర్కొన్నప్పుడల్లా దంతేశ్వరి మాతను ప్రార్థిస్తారు. ఈ క్రమంలో పరస్పర ఐక్యత, సోదరభావాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. ఈ సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా సాగుతోంది. ఆ గ్రామస్థులు ప్రతి ఒక్కరూ ఐక్యంగా ఉండి గ్రామాన్ని సంక్షోభం నుంచి విముక్తి చేయమని దేవతను ప్రార్థిస్తారు." అని ఆలయ ప్రధాన పూజారి హరేంద్ర నాథ్ జియా తెలిపారు.

వీధుల్లో వింటేజ్ కార్ల సందడి- వందకిపైగా అరుదైన మోడల్స్- అందరి ఫోకస్ వాటిపైనే!

గాయపడిన తాబేలుకు కొత్త జీవితం- సముద్రంలో 1847 కి.మీ ప్రయాణం- శాటిలైట్ ట్యాగ్‌తో ట్రాకింగ్!

TAGGED:

BLACK MAGIC WITCHCRAFT CHHATTISGARH
VILLAGERS PRAY AT DANTESHWARI MATA
DANTESHWARI TEMPLE DANTEWADA
VILLAGERS PRAY AT DANTESHWARI
VILLAGERS PRAY TO DANTESHWARI MATA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.