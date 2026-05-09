బీపీ, షుగర్, ఆర్థరైటిస్లకు నృత్యంతో చెక్- ఆయుర్వేద వైద్యుడి వినూత్న ప్రయోగం!
ఒడిస్సీ, భరతనాట్యం, ఛౌ, గిరిజన నృత్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రత్యేక చికిత్సా విధానం- శరీరానికి మాత్రమే కాకుండా మనసుకు కూడా శక్తి లభించేందుకంటున్న డాక్టర్ బిశ్వజిత్ దాస్
Published : May 9, 2026 at 10:40 PM IST
Dance Therapy To Cure Diseases : 'సంగీతంతో రాళ్లు కూడా కరుగుతాయి' అనే సామెతను మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాం. అయితే అందులోకి ఇప్పుడు నృత్యం కూడా చేరింది. నాట్యం కేవలం కళ మాత్రమే కాదు, అది ఒక చికిత్సా విధానం కూడా అని ఒడిశాకు చెందిన ఓ వైద్యుడు చెబుతున్నారు. శరీరాన్ని కదిలించే ప్రతి అడుగు మనసుకు ఉత్సాహాన్ని, మెదడుకు కొత్త శక్తిని ఇస్తుందని ఆయన అంటున్నారు. సంగీత స్వరాలు మెదడుకు ప్రశాంతతను కలిగించినట్లే, నృత్యం శరీరంలోని అనేక వ్యాధులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. మరి ఈ డ్యాన్స్ థెరపీ అంటే ఏమిటి? ఈ నాట్యం ద్వారా ఎలాంటి వ్యాధులకు ఉపశమనం లభిస్తుంది? అనే విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆయుర్వేద వైద్యుడు, నృత్య కళాకారుడు
ఒడిశాలోని బలాంగిర్కు చెందిన డాక్టర్ బిశ్వజిత్ దాస్ వృత్తిరీత్యా ఆయుర్వేద వైద్యుడు, కీళ్లనొప్పుల నిపుణుడిగా సేవలు అందిస్తున్నారు. అలాగే మరోవైపు శాస్త్రీయ నృత్యాలను ఉపయోగించి రోగులకు 'నృత్య చికిత్స' చేస్తున్నారు. అతడు ఒడిస్సీ, భరతనాట్యం, ఛౌ, గిరిజన నృత్యాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రత్యేక చికిత్సా విధానాన్ని రూపొందించారు. నృత్యం ద్వారా శరీరానికి మాత్రమే కాదు, మనసుకు కూడా శక్తి లభిస్తుందని ఆయన అంటున్నారు. జీవితంలో ఆనందాన్ని పెంచడంలో సంగీతం, నాట్యానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ విషయాన్ని శాస్త్రవేత్తలు కూడా అనేకసార్లు నిరూపించారని పేర్కొన్నారు.
ఎంతో తీవ్రమైన వ్యాధులు కూడా మాయం
తీవ్రమైన వ్యాధులను కూడా 'నృత్య చికిత్స' ద్వారా నయం చేయవచ్చని డాక్టర్ బిశ్వజిత్ దాస్ పేర్కొన్నారు. ఆయన రోగుల పట్ల చూపే శ్రద్ధతో పాటు, ప్రఖ్యాత ఒడిస్సీ నృత్యకారుడిగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందారు. అతడికి ఈ ఒడిస్సీ నృత్యం అంటే ఎంతో ఇష్టమని తెలిపారు. దాంతో అతడు శాస్త్రీయ ఒడిస్సీ నృత్యాన్ని, వైద్య వృత్తిని తన జీవితంలో ఒక భాగంగా చేసుకున్నారని చెప్పారు. స్వయంగా ఒడిస్సీ నృత్యంపై ప్రావీణ్యం సంపాదించిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఓ ఉపాధ్యాయుడిగా మారి, శాస్త్రీయ నృత్యాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడానికి తన ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తున్నారని అన్నారు. ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఒడిస్సీ నేర్చుకుంటున్నారని తెలిపారు.
ఆధునిక వైద్య విధానంలో నృత్యం
ఆధునిక వైద్య విధానాల్లో కూడా సంగీతం, నృత్యాన్ని చికిత్సలో భాగంగా ఉపయోగిస్తున్నారని బిశ్వజిత్ తెలిపారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించడం నుంచి శరీర సమతుల్యత మెరుగుపరచడం వరకు డ్యాన్స్ థెరపీ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. తీవ్రమైన వ్యాధులకూ ఈ చికిత్స ఉపశమనాన్ని అందిస్తోందని వివరించారు. అలాగే రూర్కెలాలో పెరిగిన బిశ్వజిత్ దాస్కు చిన్నప్పటి నుంచే నృత్యంపై ఆసక్తి ఉండేదని తెలిపారు. తన సోదరి నృత్యం నేర్చుకోవడం చూసి తానూ ఆ కళ వైపు ఆకర్షితుడయ్యారని అన్నారు. పాఠశాల, కళాశాల దశల్లో అనేక నృత్య ప్రదర్శనలు చేసి ఎన్నో అవార్డులు సాధించారు. కేవలం నృత్యంలోనే కాకుండా, ఇతరులకు నేర్పించడంలోనూ ఆయనకు మంచి ప్రావీణ్యం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
ఐదు పీజీ డిగ్రీలు
వైద్యుడిగా మారాలన్న కలతో బిశ్వజిత్ దాస్ బర్గఢ్ జిల్లాలోని పైక్మల్ ఆయుర్వేద కళాశాలలో చేరారు. 2008లో అక్కడి నుంచి ఉత్తీర్ణులై, అనంతరం కర్ణాటక రాజీవ్ గాంధీ హెల్త్ సైన్సెస్లో ఐదు పీజీ డిగ్రీలు పూర్తి చేశారు. అదే సమయంలో జాతీయ యువజన ఉత్సవంలో రెండుసార్లు పాల్గొని తొలి స్థానం సాధించారు. తర్వాత ఒడిస్సీ నృత్యంలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి, పీహెచ్డీ కూడా పూర్తి చేశారు. అలాగే దూరదర్శన్లో కళాకారుడిగా కూడా సేవలందించారు.
"నా కుమార్తె నృత్యం నేర్చుకునేందుకు బిశ్వజిత్ దాస్ వద్దకు పంపాను. ఇప్పుడు ఆమె రాష్ట్రంలో పలు ప్రదర్శనలు ఇస్తోంది. తర్వాత నాకు నడవడంలో సమస్య రావడంతో ఎన్నో ఆసుపత్రులకు వెళ్లాను. మందులు వాడినా ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఆరు నెలల క్రితం డ్యాన్స్ థెరపీ ప్రారంభించాను. ఇప్పుడు నేను చాలా బాగా నడవగలుగుతున్నాను. ఇక మందులు అవసరం లేకుండా పోయాయి"
- పద్మజ మొహంతి
'డ్యాన్స్ థెరపీ' ఎలా ప్రారంభమైంది?
డాక్టర్ బిశ్వజిత్ దాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 1966లో అమెరికా ప్రభుత్వం 'డ్యాన్స్ థెరపీ'పై ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అనంతరం బెంగళూరుకు చెందిన నృత్య గురువు ఏవీ సత్యనారాయణ్ వద్ద పీహెచ్డీ చేశారు. భరతనాట్యం, ఛౌ వంటి సాంప్రదాయ నృత్యాల ఆధారంగా చికిత్సా విధానాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. 2011లో ఆయన సంస్థలో శిక్షణ పొందిన బిశ్వజిత్ దాస్, అనంతరం ఒడిస్సీ, భరతనాట్యం, ఛౌ, గిరిజన నృత్యాలు, యోగాసనాల్లోని ముద్రలను అధ్యయనం చేసి ప్రత్యేక 'నృత్య చికిత్స' విధానాన్ని రూపొందించారు.
ఎలాంటి వ్యాధులకు ఉపశమనం?
ఈ నృత్య చికిత్స ద్వారా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, కీళ్లవాతం, మానసిక రుగ్మతలు వంటి అనేక వ్యాధులకు ఉపశమనం లభిస్తోందని తెలిపారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు కూడా ఈ చికిత్స ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. ఎందుకంటే ప్రసవాన్ని సులభతరం చేసే కొన్ని ప్రత్యేక ముద్రలు ఇందులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. ఇప్పటి వరకు వందలాది మంది రోగులకు విజయవంతంగా చికిత్స అందించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వైద్యం-సంగీతంతో ఆధునిక చికిత్స విధానాలు - ప్రపంచంలోనే తొలిసారి గ్రంథం
