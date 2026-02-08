'దలైలామా ఎప్పుడూ ఎప్స్టీన్ను కలిసింది లేదు'- క్లారిటీ ఇచ్చిన కార్యాలయం
ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ అంశంపై స్పందించిన దలైలామా కార్యాలయం- దలైలామా ఎప్పుడూ ఎప్స్టీన్ను కలిసింది లేదని వెల్లడి- దలైలామా తరఫున కూడా ఎప్స్టీన్తో ఎవరు సమావేశం కాలేదని వెల్లడి
Published : February 8, 2026 at 9:17 PM IST
Dalai Lama on Jeffrey Epstein : ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో టిబెట్కు చెందిన ప్రముఖ బౌద్ధ ఆధ్యాత్మిక గురువు దలైలామా పేరు రావడంపై ఆయన కార్యాలయం స్పష్టతనిచ్చింది. దలైలామా ఎప్పుడూ ఎప్స్టీన్ను కలిసింది లేదని తేల్చిచెప్పింది. ఎప్స్టీన్తో దలైలామా అధికారికంగా ఏ సమావేశాల్లోనూ పాల్గొనలేదని తెలిపింది. దలైలామా తరఫున కూడా ఎప్స్టీన్తో ఎవరు సమావేశం కాలేదని వెల్లడించింది. ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ను అమెరికా విడుదల చేసినప్పటి నుంచి దలైలామా పవిత్రతపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న ఆరోపణలను ఆయన కార్యాలయం ఖండించింది. అటు చైనా గ్లోబల్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్ ఎప్స్టీన్ను దలైలామా 169 సార్లు కలిసినట్లు వార్తలు ప్రసారం చేసింది.