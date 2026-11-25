వారసుడి ఎంపికపై చర్చల వేళ- దలైలామాకు దిల్లీలో ప్రత్యేక బంగ్లా కేటాయింపు
Dalai Lama Allotted The Bungalow : దిల్లీలోని లుటియన్స్ ప్రాంతంలో దలైలామా కార్యాలయానికి బంగ్లాను కేటాయించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
Published : November 25, 2026 at 12:37 PM IST
టిబెట్ బౌద్ధమత అత్యున్నత గురువు దలైలామా వారసుడి ఎంపికపై చర్చలు జరుగుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దిల్లీలోని లుటియన్స్ ప్రాంతంలో ఆయన కార్యాలయానికి బంగ్లాను కేటాయించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం. పండిట్ రవిశంకర్ శుక్లా లేన్లోని ఓ నివాసాన్ని దలైలామా కార్యాలయమైన 'గాడెన్ ఫోడ్రాంగ్ ట్రస్ట్'కు కేటాయించినట్లు వెల్లడైంది. విదేశాంగ శాఖ విజ్ఞప్తి మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
సాధారణంగా ప్రభుత్వ నివాసాలను మూడేళ్ల కాలపరిమితితో కేటాయిస్తారు. అవసరాన్ని బట్టి ఈ గడువును పొడిగించే అవకాశం ఉంటుంది. దలైలామా సంస్థను పరిరక్షించడం, ఆయన ఆధ్యాత్మిక సేవలను కొనసాగించడం గాడెన్ ఫోడ్రాంగ్ ట్రస్ట్ ప్రధాన లక్ష్యాలు. మానవతా విలువల ప్రచారం, మత సామరస్యం, టిబెట్ సంస్కృతి పరిరక్షణ, పర్యావరణ రక్షణతో పాటు ప్రాచీన భారతీయ జ్ఞానాన్ని ప్రోత్సహించడంలోనూ ఈ సంస్థ పనిచేస్తోంది.
వారసుడి ఎంపికపై అమెరికా కమిషన్
మరోవైపు దలైలామా తదుపరి వారసుడి ఎంపిక విషయంలో భారత్తోనే చర్చలు జరపాలని అమెరికా కమిషన్ సూచించింది. ఈ ప్రక్రియలో చైనా జోక్యం చేసుకోకుండా చూడాలని, తదుపరి దలైలామాను ఎంపిక చేసే అధికారం గాడెన్ ఫోడ్రాంగ్ ట్రస్ట్కే ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. చైనా తనకు అనుకూలమైన వ్యక్తిని తదుపరి దలైలామాగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో దిల్లీలోని లుటియన్స్ ప్రాంతంలో దలైలామా కార్యాలయానికి కేంద్రం బంగ్లా కేటాయించినట్లు వచ్చిన సమాచారం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
'ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయండి'
దలైలామా వారసత్వ ప్రక్రియకు సంబంధించి భారతదేశంతో ఉన్నత స్థాయి చర్చల కోసం ఒక ప్రత్యేక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని విదేశాంగ కార్యదర్శిని ఆదేశించాలని అమెరికా కాంగ్రెస్కు ఒక కమిషన్ సిఫార్సు చేసింది. ఈ చర్చల్లో వారసుడి ఎంపిక కోసం ఆకస్మిక ప్రణాళిక, అలాగే చైనా ప్రభావ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన నిఘా సమాచారాన్ని పంచుకోవడం వంటివి ఉండాలని అది సూచించింది. అంతేకాకుండా, వారసత్వ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివిధ దృశ్యాలను అంచనా వేయడానికి, కీలకమైన అమెరికా ప్రభుత్వ విభాగాల భాగస్వామ్యంతో ఒక ప్రత్యేక సమీక్షను నిర్వహించాలని అది ప్రతిపాదించింది. ఈ చొరవలో జాతీయ భద్రతా సలహాదారు, జాతీయ నిఘా డైరెక్టర్, రక్షణ కార్యదర్శి పాల్గొనాలని నిర్దేశించింది. వారసుడి ఎంపిక సమయంలో తలెత్తే రాజకీయ, భద్రతాపరమైన చిక్కులను ముందుగానే విశ్లేషించడానికి ఈ ప్రక్రియ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని కమిషన్ పేర్కొంది.
భారతదేశంతో దౌత్య, భద్రతా చర్చల కోసం ప్రతిపాదన
వారసత్వ ప్రక్రియ రాజకీయ, భద్రతాపరమైన చిక్కులకు సంబంధించి భారతదేశంతో 'ట్రాక్ 1.5', 'ట్రాక్ 2' స్థాయి చర్చలను ప్రారంభించాలని అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శికి కమిషన్ సిఫార్సు చేసింది. వివిధ సంభావ్య పరిస్థితులపై మెరుగైన అవగాహన పొందడానికి, కేవలం ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతోనే కాకుండా నిపుణులు, వ్యూహాత్మక వర్గాలతో కూడా సంప్రదింపులు జరపాలని ఇది సూచిస్తుంది. చైనా ఎంచుకున్న ఏ వారసుడికీ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించకుండా చూసేందుకు, అమెరికా తన మిత్రదేశాలు, భాగస్వాములతో సమన్వయం చేసుకోవాలని ఈ నివేదిక మరింతగా సలహా ఇస్తుంది. చైనా నిర్ణయానికి అంతర్జాతీయ మద్దతు లభించకుండా నిరోధించడానికి ఒక ఉమ్మడి దౌత్య వ్యూహాన్ని రూపొందించాలని ఇది పిలుపునిస్తుంది.
సైబర్ దాడులు, ఏఐ ఆధారిత సమాచారంపై అప్రమత్తత
దలైలామా వారసుడిని నిర్ణయించే ప్రక్రియను ప్రభావితం చేయడానికి చైనా సైబర్ దాడులు, ఏఐ ఆధారిత తప్పుడు సమాచార ప్రచారాలకు పాల్పడవచ్చని ఒక అమెరికా కమిషన్ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో, సెంట్రల్ టిబెటన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (సీటీఏ) తన సైబర్ భద్రతను బలోపేతం చేసుకోవాలని, అలాగే తప్పుడు సమాచార ప్రచారాలను ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాలని అది సిఫార్సు చేసింది. వారసుడి ఎంపిక విషయంలో చైనా రాజకీయ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి అంతర్జాతీయ సమన్వయం అత్యవసరం అని కూడా ఆ నివేదిక సూచిస్తుంది.
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