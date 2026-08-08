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ఒక సగం అక్కడ, మరో సగం ఇక్కడ- రెండు జిల్లాల బార్డర్‌లో ప్రైమరీ స్కూల్- గందరగోళంలో స్టూడెంట్స్!

పాఠశాలలో విచిత్ర పరిస్థితి- స్కూల్‌లో కొంత భాగం ఓ జిల్లాలో- ఇంకొంత భాగం మరో జిల్లాలో- బార్డర్‌లో ఉండడంతో పాలనాపరమైన సమస్యల్లో చిక్కుకున్న ఊరి ప్రజలు, విద్యార్థులు

Students studying in a government school in Bihar
Students studying in a government school in Bihar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2026 at 6:30 PM IST

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School In Two Districts Border : ఆ స్కూల్‌ రెండు జిల్లాల సరిహద్దులో ఉంది. పాఠశాలలో కొంత భాగం ఒక జిల్లాలో, ఇంకొక భాగం మరో జిల్లాలో ఉంది. అలాగే ఆ పాఠశాలను నిర్వహిస్తున్న జిల్లాలోని విద్యార్థులు ఆ స్కూల్‌లో చదవట్లేదు. పొరుగు జిల్లా స్టూడెంట్స్‌ అందులో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ స్కూల్ పేరేంటి? అది ఎక్కడుంది? ఏయే జిల్లాల బార్డర్‌లో ఉంది? తదితర విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బిహార్‌లోని పట్నా, నలంద జిల్లాల సరిహద్దులోని దక్షిణ్‌పుర్ గ్రామంలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉంది. పరిపాలనాపరంగా ఆ పాఠశాల పట్నా జిల్లాలోని బెల్చి-కొరారి పంచాయతీ పరిధిలోకి వస్తుంది. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయమేమిటంటే ఇక్కడ చదువుతున్న విద్యార్థులందరూ నలంద జిల్లాలోని హర్నౌట్ ప్రాంతానికి చెందినవారు. దక్షిణ్‌పుర్ గ్రామంలోని ఈ ప్రాథమిక పాఠశాల తూర్పు భాగం పట్నా జిల్లాలో ఉండగా, పశ్చిమ భాగం నలంద జిల్లా పరిధిలోకి వస్తుంది. దశాబ్దాల క్రితం ఏర్పాటైన ఈ స్కూల్‌ను పట్నా జిల్లా యంత్రాంగమే నిర్వహిస్తోంది. ఈ విచిత్రమైన సరిహద్దు విభజన వల్ల విద్యార్థులు, గ్రామస్థులు, స్కూల్ టీచర్స్ గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.

bihar school straddles patna nalanda border
తరగతి గదిలో చదువుకుంటున్న పిల్లలు (ETV Bharat)

మౌళిక సదుపాయాల లేమితో సతమతం
దక్షిణ్‌పుర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో మొత్తం 52 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారని స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు అంజలి కుమారి తెలిపారు. రోజువారీ హాజరు సగటున 40-43 మంది వరకు ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. తాము పట్నా జిల్లాలో ఉద్యోగం పొందామని చెప్పారు. అయితే తమ స్కూల్‌లో చదివే విద్యార్థుల ఆధార్ కార్డులలో వారి చిరునామాలో జిల్లా పేరు నలంద అని ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులందరూ నలంద జిల్లా నుంచి తమ స్కూల్‌కు చదువుకోవడానికి వస్తారని వెల్లడించారు. రెండు జిల్లాల బార్డర్‌లో ఉన్న ఈ గ్రామంలో సుమారు 50 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయని అన్నారు. అయితే గ్రామస్థులు, విద్యార్థులు సరైన మౌలిక సదుపాయాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

bihar school straddles patna nalanda border
ప్రాథమిక పాఠశాల, దక్షిణ్​పుర్​ (ETV Bharat)

'స్కూల్‌లో టీచర్స్ సంఖ్యను పెంచాలి'
"విద్యార్థులు స్కూల్‌కు రావడానికి సరైన రహదారి లేదు. వర్షాకాలంలో మట్టి రోడ్డు బురదమయమవుతోంది. అంతేకాకుండా గ్రామస్థుల్లో అవగాహన లోపం వల్ల దారి వెంబడి చెత్తాచెదారం పేరుకుపోతోంది. ఇంట్లో మరుగుదొడ్లు ఉన్నప్పటికీ వారు రోడ్డు పక్కనే బహిరంగంగా మలవిసర్జన చేస్తున్నారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నాతో పాటు మరో టీచర్ ఈ స్కూల్‌లో పనిచేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం రోడ్డును వేయాలి. అలాగే స్కూల్‌లో ఉపాధ్యాయుల సంఖ్యను పెంచాలి" అని స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయురాలు అంజలి కుమారి విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఈ పాఠశాల 1952 నుంచి నడుస్తోందని టీచర్ మంజు కుమారి చెప్పారు. మొదట్లో పాఠశాల భవనం లేకపోవడంతో ఒక చెట్టు కింద తరగతులు నిర్వహించేవారని గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత స్కూల్ భవనాన్ని నిర్మించారని అన్నారు. "కొన్నిసార్లు ఈ గ్రామాన్ని నలందలో భాగంగా, మరికొన్నిసార్లు పట్నాలో భాగంగా పరిగణిస్తారు. సరిహద్దు విషయంలో మేము గందరగోళానికి గురవుతాం. పాఠశాలకు రాకపోకలు సాగించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ స్కూల్‌లో 1-5వ తరగతి వరకు బోధన జరుగుతుంది" అని మంజు కుమారి పేర్కొన్నారు.

bihar school straddles patna nalanda border
అధ్వాన్నంగా ఉన్న రోడ్డుపై గ్రామస్థులు (ETV Bharat)

విద్యార్థుల ఉత్సాహం భళా
భౌగోళిక, మౌలిక సదుపాయాల సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ ఈ పాఠశాలలో చదువుతున్న విద్యార్థుల ఉత్సాహం చాలా గొప్పది. వారి తల్లిదండ్రులు కూలీలుగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ చదువు పూర్తయ్యాక టీచర్స్ కావాలనే లక్ష్యంతో కొందరు స్టూడెంట్స్ కసిగా విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. పోలీసు అధికారిగా మారి దేశానికి సేవ చేయాలని ఇంకొందరు టార్గెట్‌గా పెట్టుకున్నారు.

సదుపాయాల కొరతపై గ్రామస్థులు ఆగ్రహం
మరోవైపు, తమ గ్రామంలో మౌలిక సదుపాయాల కొరతపై దక్షిణ్‌పుర్ గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పరిపాలనా విభజన వల్ల పౌర సేవలు పొందడంలో తాము అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపారు. తాము నలంద జిల్లా హర్నౌట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఓటర్లమని, కానీ తమకు అవసరమైన ప్రధాన మార్కెట్ 'బఘా తిల్హా' పట్నా జిల్లాలోని బెల్చీ పరిధిలోకి వస్తుందని చెప్పారు. తమ గ్రామాన్ని పట్నా జిల్లా పరిధిలోకి మార్చాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాజకీయ నాయకులు కేవలం ఎన్నికల సమయంలోనే వచ్చి హామీలు ఇచ్చి వెళ్లిపోతారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు అధ్వాన్న స్థితి కారణంగా వాహనాలు తరచుగా తమ నివాస ప్రాంతానికి చేరుకోలేకపోతున్నాయని అన్నారు. దీంతో అత్యవసర వైద్య పరిస్థితుల్లో రోగులను చికిత్స కోసం కొన్నిసార్లు మంచాలపై మోసుకెళ్లాల్సి వస్తోందని పేర్కొన్నారు.

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SCHOOL BETWEEN PATNA AND NALANDA

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