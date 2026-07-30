టెక్నాలజీతో దోపిడీ దొంగల గుట్టు రట్టు- AIతో పట్టుకున్న పోలీసులు- కంప్లీట్ ప్లాన్ ఇలా!
నిందితులను గుర్తించేందుకు 1000 సీసీటీవీ పుటేజీలను పరిశీలించిన పోలీసులు- గతంలో ఆ ముఠా రూ.10 కోట్ల విలువైన దోపిడీలకు పాల్పడినట్లు వెల్లడి
Published : July 30, 2026 at 9:11 PM IST
Police Catch Thiefs With AI : 'దెబ్బకు ఉటా- దొంగల ముఠా' అన్నట్లు పలుచోట్ల దొంగతనాలు చేసి పోలీసుల కళ్లుగప్పి తిరుగుతున్న దోపిడీదారులను ఎట్టకేలకు కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) పట్టేసింది. రూ.12 లక్షల విలువైన జ్యువెలరీ దోపిడీ కేసును ఏఐ సాంకేతికత సహాయంతో విజయవంతంగా ఛేదించి, నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. పట్టుబడిన వారు ఉత్తర్ప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందనవారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులకు సుమారు 100కు పైగా నేర ఘటనల్లో ప్రమేయం ఉందని తెలిపారు. గతంలోనూ ఆ ముఠా సుమారు రూ.10 కోట్ల విలువైన దోపిడీలకు పాల్పడిందని పేర్కొన్నారు. వారి వద్ద నుంచి ఆయుధాలు, దొంగలించిన ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు. ఈ సంఘటన ఛత్తీస్గఢ్లోని బలౌదా బజార్- భాటాపారా పోలీస్ ఠాణా పరిధిలో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, 2026 జులై 16న రోహ్రా గ్రామానికి చెందిన బలరామ్ సోనీ అనే వ్యక్తి తరెంగా నుంచి రోహ్రాకు తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. రోహ్రా హైస్కూల్ సమీపంలో, రెండు మోటారు సైకిళ్లపై వచ్చిన నలుగురు వ్యక్తులు అతన్ని చుట్టుముట్టి, అతని వద్ద ఉన్న ఆభరణాలు, విలువైన వస్తువులను దోచుకుని పారిపోయారు. బాధితుడు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే, ఈ కేసును త్వరగా పరిష్కరించాలని సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. భాటాపారా రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్, సైబర్ సెల్ అధికారులతో కూడిన బృందం ఈ దర్యాప్తు చేపట్టింది.
ఏఐ సాంకేతికతతో కేసు ఛేదన
అయితే, ఈ కేసును ఛేదించడానికి భాటాపారా పోలీసులు తొలిసారిగా ఏఐ ఆధారిత వీడియో, డేటా అనలిటిక్స్ను ఉపయోగించారు. నేరస్థులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు సుమారు 1,000కి పైగా సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. నిందితులు చోరీ చేసి పారిపోతున్న దృశ్యాలు ఆ ప్రాంతంలోని సీసీటీవీలో రికార్డయ్యాయి. దీంతో పోలీసులు ఆ వీడియో ఫుటేజీలను ఏఐ ఆధారిత ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా పరిశీలించారు. నిందితుల ముఖ కవళికలను దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాత నేరస్థుల డిజిటల్ డేటాబేస్తో సరిపోల్చి చూసింది ఏఐ. దీనివల్ల నిందితుల పూర్తి వివరాలు, లోకేషన్ తెలుసుకోవడానికి పోలీసులకు మార్గం సుగమం అయింది.
నేరం జరిగిన ప్రదేశం నుంచి తరెంగా, మరో, బెమెతరా, ముంగేలి, తఖత్పుర్, బిలాస్పుర్, రతన్పుర్ మార్గాల్లో ఉన్న సీసీఫుటేజీలను పరిశీలించారు. కేవలం వీడియో ఫుటేజీ మాత్రమే కాకుండా, మొబైల్ లొకేషన్ డేటా, వాహనాల కదలికలు, ఇతర సాంకేతిక డేటాను కూడా వారు విశ్లేషించారు. అయితే, ఈ మొత్తం ఆపరేషన్లో ఏఐ ఆధారిత వీడియో, డేటా అనలిటిక్స్ కీలక పాత్ర పోషించాయి. నిందితుల కదలికలకు సంబంధించిన రూట్ మ్యాప్ గుర్తించేందుకు ఈ వ్యవస్థ ఎంతో ఉపయోగపడిందని పోలీసులు తెలిపారు. సైబర్ సెల్, సమాచార వ్యవస్థ అందించిన సమాచారం ఆధారంగా నిందితులు ఉన్న ప్రదేశాలను గుర్తించి నలుగురిని అరెస్టు చేశారు.
చోరీకి ముందు ఆ ప్రాంతంలో రెక్కీ నిర్వహించి!
ఇదిలా ఉండగా, నేరానికి పాల్పడే ముందు ఆ ముఠా కొన్ని రోజుల పాటు ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి, తప్పించుకునే మార్గాలను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటుందని దర్యాప్తులో తేలిందని పోలీసుల దర్యాపులో గుర్తించామన్నారు. 2022, 2024 సంవత్సరాల్లో భటపారా ప్రాంతంలోని ఇద్దరు ఆభరణాల వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన దోపిడీల్లో కూడా ఇదే ముఠా ప్రమేయం ఉన్నట్లు తేలిందన్నారు. కాగా, నిందితుల వద్ద నుంచి ఒక పిస్టల్, నాటు తుపాకీ, 14 తూటాలు, పదునైన కత్తి, మహీంద్రా స్కార్పియో వాహనం, రెండు మోటార్ సైకిళ్లు, ఐదు మొబైల్ ఫోన్లు, నగదు, సుమారు రూ.1 లక్ష విలువైన వెండి ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ.26 లక్షల వరకు ఉంటుందని చెప్పారు.
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