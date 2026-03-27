రష్యా నుంచి ఐదు ఎస్-400‌లు, 60 సైనిక రవాణా విమానాలు- రూ.2.38 లక్షల కోట్లతో కొనుగోళ్లకు డీఏసీ పచ్చజెండా

ఇండియా మిలిటరీ ప్రొక్యూర్​మెంట్​- రూ.2.38 లక్షల కోట్లతో కొనుగోళ్లకు డీఏసీ ఆమోదం

S400s
S400s (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 9:04 PM IST

India Buy S400s : రష్యా నుంచి ఐదు ఎస్-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, 60 మధ్యతరహా సైనిక రవాణా విమానాల కొనుగోలు ప్రతిపాదనలకు భారత రక్షణ శాఖకు చెందిన అత్యున్నత నిర్ణయాధికార సంస్థ డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ (డీఏసీ) ఆమోదం తెలిపింది. రక్షణ దళాల పోరాట సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు మొత్తం రూ.2.38 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో ఈ కొనుగోళ్లు చేసేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. శుక్రవారం రోజు రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అధ్యక్షతన జరిగిన డీఏసీ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. రష్యా నుంచి ఎస్-400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, సైనిక రవాణా విమానాలను కొంటామనే సమాచారాన్ని రక్షణ శాఖ ధ్రువీకరించినప్పటికీ, ఎన్నెన్ని కొనుగోలు చేయనున్నారు అనే దానిపై క్లారిటీని ఇవ్వలేదు.

