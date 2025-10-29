మొంథా ఎఫెక్ట్: తూర్పు తీర రాష్ట్రాలపై కేంద్రం సమీక్ష- అవసరమైన సాయం అందిస్తామని హామీ
మొంథా తుపాను ప్రభావిత రాష్ట్రాలపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ సమీక్ష
Published : October 29, 2025 at 7:22 AM IST
Centre on Cyclone Montha : మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో తూర్పుతీర రాష్ట్రాల సంసిద్ధత చర్యలపై కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ సమీక్ష చేపట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, తమిళనాడు రాష్ట్రాల ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించామని ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. మరోవైపు ఒడిశాకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని, ప్రస్తుత పరిస్తితికి ఎదుర్కొనేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మొహన్ చరణ్ మాంఝీ తెలిపారు.
మొంథా తుపాను ప్రభావితమైన తూర్పు తీర రాష్ట్రాలకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయం అందిస్తామని హామీ కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ హామి ఇచ్చింది. అత్వవసర వైద్య సేవలు సమర్థవంతంగా అందించేందుకు కేంద్ర పూర్తి మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆరోగ్య మంత్రిత్వశాఖ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
ఒడిశాకు ప్రమాదం లేదు!
ఒడిశాకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని, ముందస్తు జాగ్రత్తగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించామని ఒడిశా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాఝీ తెలిపారు. మొంథా తుపాను ఎఫెక్ట్ కారణంగా ఇప్పటి వరకు 11,396 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలను తరలించినట్లు పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా 30 బృందాల ఒడిశా విపత్తు రాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ (ఓడీఆర్ఎఫ్), ఐదు బృందాల ఎన్డీఆర్ఎఫ్ రక్షణ చర్యల కోసం మోహరించారని చెప్పారు. మంగళవారం రాత్రి పరిస్థితులను అంచనా వేసేందుకు స్పెషల్ రిలీఫ్ కమిషన్ కార్యాలయంలోని కంట్రోల్ రూంను సందర్శించారు. తుపాను నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయి సిద్ధతలో ఉందని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు.
'కంట్రోల్ రూమ్లో ఐఎండీ (IMD) విడుదల చేసిన గ్రాఫికల్ చిత్రాను పరిశీలించాం. ఒడిశా పెద్దగా ప్రమాదంలో లేదు. ప్రతి పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు మా బృందాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాం. పునరావాస కేంద్రాల్లో అవసరమైన అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. గర్భిణీలు, వృద్ధులు, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్నవారిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నాం. ఆహారం, తాగునీరు, ఇతర అవసరమైన వస్తువుల కోసం పూర్తి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. పాఠశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలు మూసివేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్లు పడిపోవడంతో రహదారులు అడ్డం పడ్డాయి. వాటిని వెంటనే క్లియర్ చేశారు. కలెక్టర్లు, అధికారులను వచ్చే 24 గంటలు కఠినమైన నిఘా ఉంచాలని ఆదేశించాం' అని సీఎం తెలిపారు.
వర్షాలు కారణంగా కొన్ని చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయని గజపతి జిల్లా కలెక్టర్ మధుమిత తెలిపారు. 'మంగళవారం ఉదయం ఆ ప్రాంతాలను ఖాళీ చేశాం. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకుండా ఉండేందుకు ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి 10,000 మందిని తరలించాం. గర్భిణీలను కూడా ప్రత్యేకంగా సంరక్షిస్తున్నాం. మా సిబ్బంది క్షేత్ర స్థాయిలో చురుకుగా పనిచేస్తున్నారు' అని తెలిపారు. తాజా సమాచారం ప్రకారం, అర్ధరాత్రి 12.30 గంటల సమయానికి మొంథా తుఫాను వచ్చే ఆరు గంటల్లో సాధారణ వాయుగుండంగా బలహీనపడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకినాడ- కళింగపట్నం మధ్య మొంథా తుపాను తీరం దాటినట్లు వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది.
68ఏళ్ల వయసులో రోజు 25 కి.మీ రన్నింగ్- 100కు పైగా మారథాన్లు చేసిన ఆటో డ్రైవర్
క్యాన్సర్ రోగులకు మ్యూజిక్ థెరపీ- ఇండియన్ ఐడల్లోకి గాయని ఎంట్రీ!