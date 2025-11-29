దిత్వా తుపాను ఎఫెక్ట్- తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు- రెడ్​ అలర్ట్ జారీ

ETV Bharat / bharat

November 29, 2025

Ditwah Cyclone Chennai : దిత్వా తుపాన్‌ తమిళనాడును వణికిస్తోంది. చాలాప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటమే కాకుండా పెద్దఎత్తున గాలులు వీస్తున్నాయి. దీనితో సహాయక బృందాలను అప్రమత్తం చేశారు. తీరప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన దిత్వా తుపాన్‌ మరింత బలపడింది. తుపాన్‌ ప్రభావంతో తమిళనాడువ్యాప్తంగా బలమైన గాలులు వీస్తుండటమే కాకుండా భారీవర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ తుపాన్‌ పుదుచ్చేరి, ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వైపు కదులుతోంది. రానున్న కొన్ని రోజులపాటు సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని వాతావరణ విభాగం అప్రమత్తం చేసింది. ప్రస్తుతం పుదుచ్చేరికి 300 కి.మీ, చెన్నైకి 400 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. గడిచిన 6 గంటలుగా 7 కి.మీ వేగంతో కదులుతోంది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున తీవ్రవాయుగుండంగా తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర తీరాలకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. తమిళనాడులోని కావేరి డెల్టా జిల్లాలైన తంజావూర్‌, తిరువరూర్‌, నాగపట్టణం, మైలాదుతురైలకు రెడ్‌ అలెర్ట్‌ జారీచేసింది. తుత్తుకుడిలో ఏకధాటిగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్​డీఆర్​ఎఫ్​ బలగాలు
సముద్రంలో అలలు పెద్దఎత్తున ఎగిసిపడుతుండటంతో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు సూచించారు. నాగపట్టణంలోనూ చేపల వేటకు వెళ్లే ఓడలు, పడవలు ఒడ్డుకే పరిమితమయ్యాయి. రామేశ్వరం వద్ద సముద్రం కల్లోలంగా మారడంతో ధనుష్కోటికి వెళ్లకుండా పర్యటకులను నిలిపివేశారు. పుదుకొట్టైలో భారీవర్షానికి రిజర్వాయర్‌లోకి వరద ప్రవాహం పెరగటం వల్ల నీటికి దిగువకు వదులుతున్నారు. దీంతో జననినగర్ , కలిముత్తులో కాలనీల్లోకి వరదచేరింది. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో అరక్కోణంలో ఎన్​డీఆర్‌ఎఫ్ బలగాలను మోహరించారు. తంజావూరులో కూడా 30మందితో కూడిన బృందాన్ని సిద్ధంగా ఉంచారు.

విమానాల సర్వీసులు రద్దు
దిత్వా తుపాన్‌ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ విభాగం హెచ్చరికతో తమిళనాడు సీఎం ఎం.కె స్టాలిన్ అధికార యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలని తరలించాలని ఆదేశించారు. మరోవైపు ఈ తుపాను కారణంగా పలు జిల్లాల్లో 54 విమానాలు రద్దు చేసినట్లు చెన్నై విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా చెన్నై నుంచి తూత్తుకుడి, మధురై, తిరుచ్చికి వెళ్లే 16 విమానాలను రద్దు చేశారు. అదేవిధంగా, తూత్తుకుడి, తిరుచ్చి, మధురై నుండి చెన్నైకి వెళ్లే 16 విమానాలను కూడా రద్దు చేశారు. అదనంగా, మధురై, తిరుచ్చి, పుదుచ్చేరి నుంచి బెంగళూరు, హైదరాబాద్‌కు వెళ్లే 22 విమానాలను నిలిపివేశారు.

తపాను కారణంగా కడలూర్ జిల్లాలో లక్ష మందికి సరిపడ ఆహారం, ఆశ్రయం కల్పించడానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం తగిన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వ్యవసాయం మంత్రి ఎంఆర్​కే పన్నీర్ సెల్వం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల 239 ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం గుర్తించిందని పేర్కొన్నారు. . జిల్లాలో ఉన్న 925 మంది గర్భిణీలకు సకాలంలో వైద్య సాయం అందేలా చర్యలు తీసుకున్టన్లు పేర్కొన్నారు. గాలులు కారణంగా పడిపోయిన చెట్లను వెంటనే తొలగించడానికి సన్నాహాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు.

